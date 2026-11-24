Eine Brooklyner Bundesjury befand Huawei und drei Tochtergesellschaften mehrerer Straftaten schuldig, darunter Bankbetrug, Verstöße gegen Iran-bezogene Sanktionen und eine Verschwörung zum Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen. Die Jury entließ die Anklage wegen krimineller Vereinigung im Sinne des Bundesgesetzes, das als RICO bekannt ist.

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Am Dienstag, den 24. November, fand eine Bundesjury in Brooklyn Huawei und drei seiner Tochtergesellschaften schuldig von mehreren Straftaten. Das Urteil umfasst Bankbetrug, Verstöße gegen US-Sanktionen im Zusammenhang mit dem Iran und eine Verschwörung zu angemessenen Geschäftsgeheimnissen. Die Jury wählte den Verschwörungsführer nicht nach dem Bundesgesetz gegen den organisierten RICO.

Das Urteil endet drei Monate vor dem New York East District Federal Court. Zu den verfolgten Unternehmen gehören Huawei Technologies, Huawei Device sowie die US-Tochtergesellschaften Futurewei Technologies und Huawei Device USA. Die Anklage in Brooklyn betraf Unternehmen, nicht Einzelpersonen.

Beziehungen zu Skycom im Herzen des Banking

Nach Angaben des US-Justizministeriums präsentierte Huawei Skycom den Banken als bloßen Partner, während es von der Gruppe kontrolliert wurde. Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass diese Aussagen es Huawei ermöglichten, trotz seiner Aktivitäten im Iran weiterhin Zugang zu Bankfinanzierungs- und Clearingdiensten in Dollar zu erhalten. Die Jury umfasste Vorwürfe wegen Bankbetrugs und Verstößen gegen das US-Sanktionsregime.

Huawei bestreitet das Urteil und kündigt Berufung an

Die Akte umfasste auch vertrauliche Informationen von US-Unternehmen. Die Anklage zitierte Elemente im Zusammenhang mit Routern, Antennen und Testgeräten. Die Jury befand die Unternehmen der Verschwörung schuldig, um Geschäftsgeheimnisse zu stehlen, ohne den breiteren Begriff der organisierten Verschwörung beizubehalten.

Huaweis Anwalt Brian Heberlig kündigte an, dass die Gruppe gegen schuldige Urteile Berufung einlegen und die Ablehnung von Chief RICO vorbringen werde. Das Urteil legt die von der Jury gewählten Führer fest, aber nicht die Höhe der Sanktionen: Dies ist ein separater gerichtlicher Schritt.

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