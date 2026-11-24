Der Libanon muss die Minenräumung beschleunigen, um die Frist vom November 2036 nach seinem Beitritt zum Ottawa-Übereinkommen einzuhalten. Der am 24. November veröffentlichte Landmine Monitor-Bericht beschreibt den Rückgang der im Jahr 2025 zur Verfügung gestellten Gebiete und hebt die Schwierigkeiten beim Zugang zu den am stärksten kontaminierten Gebieten im Süden hervor.

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Libanon hat bis zum 1. November 2036 Zeit, sich mit verminten Gebieten unter seiner Gerichtsbarkeit oder Kontrolle zu befassen. Laut BerichtLandminenmonitor 2026Am Dienstag, den 24. November veröffentlicht, müssten ca. 0,8 km2 pro Jahr zur Einhaltung dieser Frist zur Verfügung gestellt werden. Im Jahr 2025 hat das Land 0,22 km2 freigegeben.

Die Berechnung basiert auf der Ende 2025 registrierten Kontamination. Dabei werden Bereiche, die hinzugefügt werden könnten, nicht berücksichtigt. Bis 2024 waren demselben Bericht zufolge 0,51 km2 zur Verfügung gestellt worden, und der historische Durchschnitt lag bei etwa 0,6 km2 pro Jahr. Die Freigabe umfasst Land, das tatsächlich geräumt wurde, und untersuchtes Land, um den Verdachtsbereich zu erhöhen oder zu reduzieren. Es misst daher nicht nur die Minenräumung im Feld.

Der erste libanesische Bericht soll im April erscheinen

Libanon hinterlegte am 1. Mai 2026 seine Beitrittsurkunde zum Ottawa-Übereinkommen. Nach der Notifikation des Depositars der Vereinten Nationen trat der Vertrag für das Land am 1. November in Kraft. Sie verbietet unter anderem die Verwendung, Herstellung, Weitergabe und Lagerung von Antipersonenminen, vorbehaltlich der im Text vorgesehenen Ausnahmen. Sie setzt eine Frist von vier Jahren für die Vernichtung der Bestände und von zehn Jahren für die Behandlung verminter Gebiete. Der erste Transparenzbericht Libanons ist am 30. April 2027 fällig.

In dieser ersten Erklärung wird insbesondere der Status bekannter oder vermuteter Lagerbestände und verminter Gebiete festgelegt. Die Frist von 2036 bedeutet nicht, dass alle mit dem Kampf verbundenen Risiken in den gleichen Rahmen fallen: Blindgängergranaten und Streurückstände bedrohen weiterhin die Bewohner, fallen aber nicht mit Antipersonenminen zusammen, die unter das Übereinkommen fallen.

Südkonzentrate Zugangsschwierigkeiten

Der größte Teil der gemeldeten Kontamination liegt im Süden. Der Bericht betont, dass Instabilität und Zugangsbeschränkungen den Betrieb behindern. UNIFIL berichtet, dass es zwischen 2006 und 2023 fast fünf Millionen Quadratmeter geräumt hat, bevor seine reguläre Arbeit am 8. Oktober 2023 eingestellt wurde. Sie sagte, sie koordiniere weiterhin mit den libanesischen Streitkräften die Berichte über Blindgänger. Diese Maßnahmen sind nicht gleichbedeutend mit der Wiederaufnahme eines regelmäßigen Sanierungsprogramms.

Größter Weltrekord seit 2020

Der Bericht verzeichnete mindestens 6.929 Opfer von Minen und explosiven Kriegsrückständen im Jahr 2025: 1.955 Tote, 4.930 Verletzte und 44 Personen, deren Schicksal nicht festgestellt werden konnte. Zivilisten machen 84 Prozent der bekannten Opfer aus. Myanmar hat 1.891 Opfer und Syrien 1.602, eine Zunahme von mehr als 50 Prozent in letzterem Land. Der Bericht stellt diese Entwicklung in einen Kontext der Rückkehr nach dem Sturz des Baschar al-Assad-Regimes, ohne das Ende der Kämpfe als das Ende der Gefahr darzustellen.

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