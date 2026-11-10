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Wussten Sie das? Spuren von Nerven in Libanons Fossilien
Wussten Sie das? Fossilien aus dem Libanon behalten Spuren von Weichgewebe von Dorateuthis, einem Kopffüßer, der aus der Kreidezeit verschwunden ist. Strukturen werden als axiale Nerven interpretiert: außergewöhnliche Mineralkonservierung, nicht lebende Nerven.
Moderne wissenschaftliche Fotografien: Rowe et al. (2025), Abbildung 2; Panel i: Lilian Cazes / MNHN. CC BY 4.0, Rekader und Titration. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Studien: https://doi.org/10.1186/s13358-025-00398-x und https://app.pan.pl/archive/published/app69/app011602024.html
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