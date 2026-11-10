HORECA Libanon feiert sein 30-jähriges Bestehen mit mehr als 400 Ausstellern und 2.500 Marken in der Seaside Arena

HORECA Libanon feiert seine dreißigste Ausgabe in der Seaside Arena in Beirut vom 10. bis 13. November 2026. Die von Hospitality Services organisierte Messe bringt mehr als 400 Aussteller und 2.500 Marken zusammen. Es bietet professionelle Meetings, Wettbewerbe, Innovationen, Konferenzen und kreative Räume für das Gastgewerbe und die Gastronomie.

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Beirut, 10. November 2026 – HORECA Libanon öffnete heute seine Pforten in der Seaside Arena, startete seine 30. Ausgabe und markierte drei Jahrzehnte als jährliches Business-Event in der Hotellerie und Gastronomie der Region.

Organisiert von Hospitality Services, bringt diese wegweisende Ausgabe mehr als 400 Aussteller und 2.500 Marken auf drei Hallen und 13.000 m2 zusammen. Vier Tage lang erwartet sie 24.000 Fachbesucher, darunter Köche, Gastronomen, Produzenten, Händler, Architekten, Innenarchitekten und wichtige Akteure der Branche.

An der Eröffnungsfeier nahmen Frau Laura Lahoud, Ministerin für Tourismus, Herr Nizar Hani, Landwirtschaftsminister, der ehemalige Minister Mohammad Choucair, Präsident der Wirtschaftsorgane, Gouverneur Marwan Abboud von Beirut, Richter Marwan Abboud sowie mehrere Botschafter und Präsidenten von Kammern, Verbänden, Räten und Gewerkschaften sowie wichtige Akteure des Sektors, Fachleute und Medien teil. Die Zeremonie wurde von der Journalistin Lea Fayad präsentiert.

« Heute ist ein besonderer Moment auf einer 30-jährigen Reise. » Wir eröffnen nicht nur eine neue Ausgabe von HORECA: Wir feiern dreißig Jahre als Veranstaltung im Gastgewerbe, sagte Joumana Dammous-Salamé, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Hospitality Services. « Als wir HORECA 1994 ins Leben gerufen haben, hatten wir eine klare Vision: einen Ort zu schaffen, an dem Gastfreundschaft, Lebensmittel und Lebensmittelindustrie sich austauschen, verbinden und sich gemeinsam auf die Zukunft vorbereiten können. » Wir verließen den Libanon, aber wir exportierten den Erfolg von HORECA und die Expertise des libanesischen Sektors in der gesamten Region

« HORECA war nie eine einfache Show. » Es ist das jährliche Geschäftstreffen unserer Branche, ein Sprungbrett, ein Lernort und für viele der Beginn einer ganzen Karriere. Trotz der sehr schwierigen Umstände, mit denen wir konfrontiert sind, konnte uns nichts daran hindern, HORECA zu organisieren. Wir hielten die Flamme an. Diese Ausgabe blickt in die Zukunft: Unsere Geschichte zu feiern bedeutet, uns weiterhin herauszufordern und die Tür zur Zukunft zu öffnen. Als Hommage an meinen Vater, Nohad Dammous, meinen Mentor und viele andere, freue ich mich, den Start des Nohad Dammous Award for Excellence bekannt zu geben

« HORECA ist zu einem Ort geworden, an dem sich Hoteliers, Gastronomen, Tourismusprofis, Produzenten, Lieferanten und Köche befinden und wo die Libanesen präsentieren, was sie kreieren und in die Region exportieren », sagte Laura Lahoud. « Es ist auch eine wesentliche Referenz für uns geworden, um den Sektor zu verstehen: Wo er voranschreitet, wo er schmerzt und was er braucht. » Die Botschaft war immer klar: Der Staat muss neben denen präsent sein, die unter schwierigsten Umständen weiterarbeiten und investieren. HORECA ist eines der besten Beispiele für diese Fähigkeit: dreißig Ausgaben von Meetings, Geschäften und Ideen und eine libanesische Marke, die auch andere arabische Märkte gewonnen hat. Unsere Mission ist es, diese Kapazität zu schützen und ihr angemessene Sicherheit, Management und Richtlinien zu bieten

« Überall, wo wir ins Ausland gehen, kürzlich im Sultanat Oman, sind das Landwirtschaftsministerium und alle, die wir treffen, stolz auf HORECA und betrachten es als einen wichtigen Schritt in ihren Ländern », sagte S.E. Landwirtschaftsminister Nizar Hani. « Das Landwirtschaftsministerium beteiligt sich aktiv an HORECA, zusammen mit Genossenschaften, an mehreren Veranstaltungen, und wir starten Initiativen von HORECA. » Der Tourismus und der Fortschritt des Landes brauchen Stabilität

Der Journalist und Wirtschaftsexperte Maurice Matta sagte über die Vision des Sektors: « HORECA ist nicht nur eine Messe. » Es ist eine Plattform, die die Akteure der Branche unter einem Dach vereint. Dreißig Jahre sind das Ergebnis harter Arbeit, und HORECA wurde zu einem Produkt, das nach Riad, Oman, Kuwait und Jordanien exportiert wurde. Im Jahr 2025 machte der Tourismus mehr als 20% des BIP aus und war mit 357.000 direkten und indirekten Arbeitsplätzen verbunden. Die inhaltliche Antwort ist in zwei Worten, Vertrauen und Stabilität, da Stabilität Investitionen schützt. Und es sind unsere Humanressourcen, nicht der Dollar, die unser Hauptkapital bleiben

Zum ersten Mal bringen drei sorgfältig gestaltete Räume die Kreativen in HORECA und verbinden das Know-how hinter dem Teller und dem Raum mit den Profis, die sie live machen. In « Vom Terroir zum Tisch » zeigen Keramiker eine zeitgenössische Handwerkskunst. « La Folie des Chaises » sieht Designer, die den Stuhl durch libanesisches Erbe und modernes Design neu erfinden. « Anatomie einer Mahlzeit » bringt zeitgenössische Fotografen zusammen, die die Kunst des Kochens einfangen.

Die im Libanon produzierten Produkte sind die Ehre von HORECA Innovations, einer Auswahl eines Expertenkomitees, das mehr als 25 Produkte aus den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Ausrüstung und Dienstleistungen präsentiert. Die Kategorie « Rising Stars » würdigt die kleinen Produzenten, die den Unterschied ausmachen, während die « Favoriten des Boards » ausgewählt werden und auch ein « Public Award » vergeben wird.

Das Hosted Buyers-Programm begrüßt 25 einflussreiche lokale Käufer, die nach libanesischen Produkten und Partnerschaften suchen, während der Job Meeting Point Hoteliers, Restaurantbesitzer und Personalvermittler mit Fachleuten verbindet, die nach neuen Möglichkeiten suchen.

HORECA Talks bringt mehr als 100 eingeladene Referenten zu täglichen Runden Tischen über Trends, Chancen und Herausforderungen zusammen, die die Branche im Libanon und in der Region prägen, und HORECA Studio bietet Masterclasses und Sessions mit renommierten Führungskräften und Experten sowie Signing Sessions und Austausche an.

Die Talente stehen während der gesamten Veranstaltung im Rampenlicht: Mehr als 200 Teilnehmer treten an den vier Tagen vor mehr als 35 Juroren, Experten und internationalen Gästen an. Der Hospitality Salon Culinaire und der Junior Chef Wettbewerb finden auf der HORECA Stage statt. HORECA Das Theater beherbergt den HORECA Barista Wettbewerb, der kürzlich von der Specialty Coffee Association (SCA) zertifiziert wurde, sowie den Latte Art Wettbewerb, den libanesischen Bartenders Wettbewerb und den Mocktail Wettbewerb.

In der Lobby entdecken die Besucher Lebensmittel- und Getränkeprodukte, die von Fleisch, Meeresfrüchten, Milchprodukten und Bäckerei bis hin zu Kaffee, Wein, Spirituosen und alkoholfreien Getränken reichen, sowie Hotel- und Küchenausstattung, Innenausstattung und Architektur, Tischwäsche, Technologie, Verpackung und Beratung, Rekrutierung und Schulung.

HORECA Libanon wird von den Ministerien für Tourismus, Wirtschaft und Handel, Industrie und Landwirtschaft, dem Verband der libanesischen Industriellen, dem Verband der Handelskammern, dem Restaurantbesitzerverband, dem Hotelbesitzerverband und dem libanesischen Franchiseverband unterstützt.

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HORECA Libanon, 10. – 13. November 2026 Programm, Registrierung und Neuigkeiten auf horecoshow.com und auf der offiziellen mobilen App von HORECA Libanon.

Über Hospitality Services: Hospitality Services wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet und organisiert Messen und Veranstaltungen, die der Gastfreundschaft und Gastronomie im Nahen Osten und darüber hinaus gewidmet sind, darunter HORECA Lebanon, HORECA Jordan, HORECA Kuwait, HORECA Riyadh, HORECA Oman, die Schokoladen- und Gebäckmesse (Dubai und Riyadh) und Whisky Live Beirut. Zu den Verlags- und Medienplattformen gehören Hospitality News Middle East, Lebanon Traveler und Taste & Flavors.

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