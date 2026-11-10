Energy Drinks: Lesen Sie Herzalarme

Warnhinweise auf Energy Drinks erfordern eine Unterscheidung zwischen Gesundheitswarnungen und dem tatsächlichen Risiko für einen Verbraucher. Eine Überwachungsbasis hilft, mögliche Probleme zu erkennen, ohne ihre Ursache zu beweisen. Präventive Benchmarks bleiben nützlich: Koffein aus allen Dosen zählen, Medikamente und ihre Empfindlichkeit berücksichtigen und diese Getränke bei Kindern und Jugendlichen vermeiden. Ihre Assoziation mit Alkohol stellt keine Reflexe oder Koordination wieder her, auch wenn das Gefühl der Trunkenheit abnimmt.

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Eine vorläufige Studie, die auf den Scientific Sessions 2026 der American Heart Association vorgestellt wurde, wirft Fragen zu Energy Drinks und dem Herzen auf. Forscher finden mehr Berichte über kardiale Ereignisse mit Koffein oder Stimulanzien. Ihre Analyse erlaubt jedoch nicht die Berechnung des individuellen Risikos oder den Nachweis der Kausalität.

Energy Drinks und Herz: Berichte, kein Versuch

Die am 2. November angekündigte Arbeit umfasst 28.345 FDA-Berichte zwischen 2017 und 2025. 854 davon beziehen sich auf Produkte, die Koffein oder Stimulanzien enthalten. Executive Summary CDM0323 wurde auf dem Kongress vom 6. bis 9. November in Chicago vorgestellt. Seine Ergebnisse bleiben vorläufig, ohne einen umfassenden Peer-Review-Artikel in dieser Ankündigung.

Das Signal umfasst Erwachsene im Alter von 18 bis 34 Jahren. Die Produkte wurden nach Zutaten gruppiert, nicht nach Marke. Die Analyse umfasst auch stimulierende Nahrungsergänzungsmittel, so dass sich die Ergebnisse nicht ausschließlich auf Dosen von Energy-Drinks konzentrieren.

Warum eine Alarmbasis das Risiko nicht misst

Die Lebensmittelüberwachungsbasen der FDA sammeln gemeldete Probleme nach der Verwendung von Produkten. Sie folgen nicht einer repräsentativen Stichprobe aller Verbraucher. Ihre Funktion ist es, Signale zu identifizieren, die Untersuchungen rechtfertigen.

Die FDA erklärt, dass die erhaltenen Informationen an sich keinen kausalen Zusammenhang herstellen. Ein Bericht kann mehrere Produkte und Reaktionen enthalten. Diese Koexistenz weist einem bestimmten Inhaltsstoff nicht automatisch ein Symptom zu.

Auch die Qualität der Dateien variiert. Es können Informationen über bereits bestehende Krankheiten, Medikamente oder andere konsumierte Produkte fehlen. Mehrere Registranten können dasselbe Ereignis melden; Die Agentur sucht nach diesen Duplikaten. Es warnt davor, dass diese Daten keine Schätzung einer Inzidenz oder eines Risikos liefern.

Der Vergleich des Ortes eines Ereignisses in zwei Gruppen von Berichten ist daher nicht gleichbedeutend mit dem Vergleich der Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung in zwei Gruppen von Verbrauchern. Methodische Vorsicht macht die Warnung nicht unnötig. Es bestimmt die Schlussfolgerungen, die gezogen werden können.

Gesamtmenge der Koffeindosis

Für die meisten Erwachsenen nennt die FDA 400 Milligramm Koffein pro Tag als eine Menge, die im Allgemeinen nicht mit Nebenwirkungen verbunden ist. Diese Benchmark ist weder ein Verbrauchsziel noch eine Einzelgarantie. Die Empfindlichkeit variiert zwischen Individuen, ihrem Gesundheitszustand und einigen Medikamenten.

Die Summe umfasst alle Tassen: Kaffee, Tee, Energydrinks und andere Koffeinprodukte. Konzentration und Größe der Behälter unterscheiden sich. Das Lesen der Zusammensetzung und Menge des Koffeins hilft zu vermeiden, jeden Verbrauch isoliert zu betrachten.

Die FDA gibt auch die pädiatrische Empfehlung weiter, Kindern und Jugendlichen keine Energydrinks zu geben. Im Falle von Schwangerschaft, Stillen, Krankheit oder Behandlung empfiehlt sie, die Verwendung von Koffein mit einem Arzt zu besprechen.

Mischen mit Alkohol reduziert nicht das Trinken

Das amerikanische Zentrum NCCIH erinnert daran, dass Guarana auch Koffein bringt. Ein Pflanzenbestandteil kann daher die Gesamtdosis erhöhen. Er weist auch darauf hin, dass ein Koffeingetränk das Trunkenheitsgefühl reduzieren kann, ohne die durch Alkohol veränderte Koordination oder Reflexe wiederherzustellen.

Herzklopfen und Schlafstörungen gehören zu den Anzeichen für überschüssiges Koffein. Sie verdienen es, einem Arzt gemeldet zu werden. Thoraxschmerzen, Bewusstseinsverlust oder Atembeschwerden erfordern eine dringende Beurteilung, ohne darauf zu warten, die Ursache einem Getränk zuzuschreiben.

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