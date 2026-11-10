Der Wirtschaftsrekord vom 10. November 2026 konfrontiert den Rückgang des Öls mit der anhaltenden amerikanischen Inflation. Asiatische und europäische Indizes machen in den ausgewählten Umfragen Fortschritte, während die Wall Street abnimmt. Die Publikationen von SoftBank, Infineon und Vodafone beleuchteten die Unterschiede zwischen Wachstum, Vertragsverlusten und Abschreibungen. Bewertungen geben ihre Zeit, Einheit und Broadcast-Status. Eine Grafik und ein Feld erklären die monatlichen Preisänderungen und die Auswirkungen der Preise auf den Wert der Vermögenswerte, mit Übertragungsbeschränkungen im Libanon.

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Die heutigen Weltmärkte, Dienstag, 10. November 2026, gehen mit zwei Signalen voran, die nicht dasselbe messen. Öl fällt, aber die US-Preise steigen weiter. Europa und Asien gewinnen an Boden, während die Wall Street in den Umfragen am Nachmittag nachgibt. Die Ergebnisse von SoftBank, Infineon und Vodafone fügen eine weitere Unterscheidung hinzu: Anhaltende technologische Nachfrage kann mit schweren Buchhaltungs- oder Vertragsverlusten einhergehen. Für Unternehmen und Haushalte beseitigt die Lockerung eines Kosten nicht alle anderen.

Datei vom Dienstag, dem 10. November 2026. Die folgenden Stunden werden in UTC ausgedrückt, mit ihrem Äquivalent in Beirut, wenn nötig. Europäische und amerikanische Kurse sind Aussagen in der Sitzung, keine Schließungen. Die Unternehmensergebnisse beziehen sich auf die angegebenen Zeiträume, nicht nur den Tag der Veröffentlichung.

Weltmärkte heute: Verschiedene Richtungen

Der Kontrast erscheint zuerst in den Indizes. Paris und Frankfurt machen Fortschritte in den Kommentaren. Die drei wichtigsten US-Indizes fallen in den ausgewählten Umfragen von 0,64% auf 1%. Diese Zahlen beschreiben spezifische Momente mit unterschiedlichen Sendezeiten. Sie erlauben es nicht, künstlich ein Weltfoto zu konstruieren, das in derselben Sekunde aufgenommen wurde.

Index Höhe in Punkten Tägliche Änderung Letzter angezeigter Handel, UTC Verbreitung angekündigt ACC 40 8 310,49 +0,94 % 16 h 10 min 30 s Echtzeit DAX 26 423,57 +0,60 % 15 h 55 min 30 s Unterschiedlich S&P 500 7 491.09 -0,78 % 15 h 55 min 16 s Unterschiedlich Nasdaq-Komposit 25.000.88 -1,00 % 15 h 55 min 30 s Unterschiedlich Dow Jones 52 052.98 -0,64% 15 h 55 min 34 s Unterschiedlich

10. November. Änderungen werden aus der vorherigen Schließung berechnet. Die Listing-Seiten weisen auf einen verzögerten Fluss für Frankfurt und die US-Indizes hin, ohne dessen Dauer anzugeben. Fügen Sie in Beirut zwei Stunden zu UTC-Stunden hinzu. Die Zeit eines angezeigten Kurses sollte nicht mit der Zeit der Seitenreferenz verwechselt werden.

Die asiatischen Plätze hatten ihre Sitzung bereits beendet. Der Japaner Nikkei gewann 2,87%, rund 60.459 Punkte. Südkoreanischer Kospi wuchs um 4,39%, rund 5.239 Punkte. Hongkongs Hang Seng nahm 0,4%, rund 24.557 Punkte und Shanghai 0,08%, etwa 3.663 Punkte. Diese gerundeten Werte spiegeln sich in einer Bilanz wider, die bei 0910 UTC oder 1710 in Hongkong veröffentlicht wurde. Dieser Zeitplan ist der des Berichts, nicht der jedes letzten Austauschs.

Es wäre daher irreführend, all diese Aufführungen der amerikanischen Veröffentlichung vom Nachmittag zuzuschreiben. Asiatische Sitzungen wurden abgeschlossen, als Preiszahlen um 13.30 Uhr UTC veröffentlicht wurden. Europa und die Vereinigten Staaten konnten diese neuen Informationen während ihres Austauschs integrieren. Die Chronologie begrenzt mögliche Erklärungen, auch wenn sich mehrere Orte in die gleiche Richtung entwickeln.

Eine weitere Vorsichtsmaßnahme: Ein Index misst einen Korb von Aktionen, nicht die sofortige Gesundheit einer ganzen Wirtschaft. Die sektorale Zusammensetzung, das Gewicht der großen Kapitalisierungen und die erwarteten Vorteile unterscheiden sich. Ein Leistungsvergleich bleibt sinnvoll. Sie ersetzt nicht die Prüfung der sie bildenden Unternehmen. Die heutigen industriellen Ankündigungen zeigen deutlich, warum nicht alle Märkte konsequent reagieren.

Die Inflation verlangsamt sich, ohne ein Signal für sinkende Zinsen zu geben

Das United States Bureau of Labour Statistics veröffentlichte die Oktoberpreise um 8.30 Uhr in Washington, DC, um 15.30 Uhr in Beirut. Der CPI-U stieg um 0,4% über einen Monat, nach 0,6% im September, in saisonbereinigten Daten. Ohne Nahrung und Energie bleibt der Anstieg bei 0,3%, wie in den letzten zwei Monaten. Die Energie verlangsamte sich von +5,2% auf +0,7%. Der Wohnungsbau wächst immer noch um 0,3% und macht mehr als 30% des gesamten monatlichen Anstiegs aus.

Eine statistische Grenze unterscheidet diese Publikation. Das Fehlen einer Erhebung im Oktober 2025 verhindert die Produktion der offiziellen Jahresrate des allgemeinen Index und des zugrunde liegenden Index. Wir dürfen weder Null an ihre Stelle setzen noch eine private Schätzung in ein offizielles Ergebnis verwandeln. Der Graph zeigt daher nur die verfügbaren monatlichen Variationen. Der Anstieg im Oktober bedeutet, dass die Preise langsamer steigen als im September, nicht dass der Korb billiger wird.

US-Inflation: Saisonbereinigte monatliche Veränderungen, als Prozentsatz. April bis Oktober 2026. Office of Labor Statistics Daten veröffentlicht am 10. November; Original Grafik Libnanews. Die beiden Kurven repräsentieren monatliche Raten, nicht 12-Monats-Änderungen.

Die Periodenverzögerung erklärt einen Teil des Kontrasts zum Öl. Das ICC beschreibt die im Oktober verzeichneten Käufe und Preise. Der Ölvertrag vom 10. November betrifft eine künftige Lieferung. Eine am Dienstag beobachtete Entspannung kann die Ausgaben des Vormonats nicht umschreiben. Sie könnte je nach Dauer und Übermittlung zu zukünftigen Erhebungen beitragen. Der Graph hilft, diese Abfolge zu sehen, ohne automatisch die letzte Bewegung über die folgenden Monate zu projizieren.

Um den monetären Umfang der Aussage zu verstehen, ist es notwendig, zur letzten Entscheidung zurückzukehren, anstatt eine neue Entscheidung anzukündigen. Am 28. Oktober behielt die Federal Reserve ihre Politikspanne zwischen 3,75% und 4%. Zwei Mitglieder, Lisa Cook und Beth Hammack, bevorzugten eine Steigerung um ein Viertel. In der Pressemitteilung wurde eine noch immer hohe Inflation beschrieben. Es hob auch die Stärke der Aktivität, Produktivität und Investitionen hervor. Diese Entscheidung geht den am Dienstag veröffentlichten Zahlen voraus.

Das Halten des Basiswertes bei 0,3% reicht daher nicht aus, um zu beweisen, dass sich eine Entspannung nähert. Andererseits lässt sich mit nur einem Monat nicht sagen, dass es zu einer weiteren Erhöhung der Zinsen kommt. Die Geldpolitik hängt von einer Reihe von Informationen ab. Der ICC bietet Informationen über Verbraucherpreise, aber eine Markterwartung und eine formelle Entscheidung bleiben zwei verschiedene Objekte.

Diese Unterscheidung betrifft unmittelbar die Bewertung von Aktien. Langfristig hohe Zinsen erhöhen den Return on Risky Investment. Sie können den Barwert der erwarteten Vorteile weit in der Zukunft reduzieren. Aber ein Anstieg des Einkommens oder eine bessere Marge kann diesen Effekt ausgleichen. Die Beobachtung der Indizes allein misst nicht den genauen Anteil jedes dieser Faktoren in der Sitzung.

Öl expandiert, Verträge bleiben zu unterscheiden

Bei 1334 UTC oder 1534 Stunden in Beirut war Brent 89,65 US-Dollar pro Barrel wert, ein Rückgang von 3,15 Prozent. Der WTI wurde bei 84,52 US-Dollar gehandelt, ein Rückgang von 2,68 Prozent. Diese Intraday-Zitate wurden von einer Nachrichtenagentur gemeldet. Sie begleiteten Donald Trumps Aussagen über einen Bruch der neuen Streiks gegen den Iran. Sie stellen keine abschließende Einigung oder einen Beweis für eine diplomatische Vereinbarung dar. Die Frist für die Verteilung dieser Kurse ist nicht angegeben; sie werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht als Preise in Echtzeit dargestellt.

Die Referenzdaten sind Januar 2027 für Brent und Dezember 2026 für WTI. Die Lücke zwischen den beiden Monaten ist normal: Ihre vertraglichen Zeitpläne unterscheiden sich. Die gleiche Frist muss eingehalten werden, um eine tägliche Änderung zu berechnen. Der Vergleich des auslaufenden Vertrags mit dem, der seinen Platz einnimmt, kann eine rein technische Bewegung in eine Reihe von Preisen einbringen.

Der Rückgang des Rohöls eröffnet die Möglichkeit, Kosten zu senken. Es regelt nicht direkt den Preis für Kraftstoff, der an eine Station geliefert wird. Öl muss transportiert, raffiniert und verteilt werden. Steuern, Lagergebühren und Margen werden hinzugefügt. Einkäufe können auch früher getätigt worden sein. Der Rückgang einer Futures-Fälligkeit wird daher nicht vollständig oder gleichzeitig an alle Rechnungen weitergegeben.

Für eine Fluggesellschaft oder Fluggesellschaft zählt auch der Deckungsvertrag. Ein Unternehmen, das einen Teil seiner Käufe im Voraus festgelegt hat, profitiert nicht sofort von einem Marktrückgang. Dieser Schutz kann jedoch in einer früheren Erhöhung erhalten geblieben sein. Die tatsächlich gezahlten Kosten sollten untersucht werden, anstatt die Marge eines Unternehmens von der Barrelbewegung allein abzuziehen.

Schließlich kann sich der Risikopreis schneller ändern als die physische Situation. Eine Veränderung der Vorfreude reicht aus, um Finanzverträge zu bewegen. Die Lieferung erfordert Schiffe, Versicherungen, Häfen und Fristen. Die Nachmittagsfigur zeigt den Markt in diesem Moment. Er bescheinigt nicht, dass alle Beförderungsbedingungen wieder normal sind.

Währung: EZB-Referenzwert geht US-Preisen voraus

Die Europäische Zentralbank hat einen Euro von 1.114 $ für den 10. November. Weitere Referenzen sind 177,38 Yen, 0,83545 Pfund Sterling, 0,9203 Schweizer Franken und 7,4801 Yuan für einen Euro. Dies sind Informationsraten, keine garantierten Preise für eine kommerzielle Transaktion. Die EZB rät ausdrücklich davon ab, sie als Transaktionspreis zu verwenden.

Währung für 1 Euro Bezugnahme auf den 10. November 2026 US-Dollar 1,1214 USD Japanischer Yen 177.38 JPY Pfund Sterling 0,83545 GBP Schweizer Franken CHF 0.9203 Chinesischer Yuan CNY 7,4801

Die Methode ist entscheidend für das Lesen des Tages. Die Koordination zwischen den Zentralbanken findet normalerweise um 14.10 Uhr in Mitteleuropa statt, d.h. 13.10 UTC. Die Sendung findet normalerweise um 16 Uhr oder um 15 Uhr UTC statt. Der Zeitpunkt dieser Referenz geht daher normalerweise der Veröffentlichung des ICC um zwanzig Minuten voraus. Sein späteres Display verwandelt es nicht in ein Maß für die Währungsreaktion auf die Inflation.

Ein Beispiel hilft, das Problem für einen Importeur zu verstehen. Eine hypothetische Rechnung von 100.000 € entspricht 112.140 $ zum täglichen Referenzzinssatz. Diese Berechnung schließt Provisionen und den Unterschied zwischen Kauf und Verkauf aus. Sie beschreibt keine tatsächliche Rechnung. Es zeigt nur an, dass eine Dollarzahlung dem Umtausch unterliegt, wenn ein Lieferant seinen Preis in Euro festlegt.

Die Rechnungswährung kann somit genauso viel zählen wie das Herkunftsland. Eine europäische Ware, die in Dollar in Rechnung gestellt wird, hat nicht das gleiche unmittelbare Risiko wie eine identische, in Euro in Rechnung gestellte Bestellung. Das Datum der Preisfestsetzung, das Datum der Zahlung und die mögliche Deckung ändern das Ergebnis weiter. Kein einziger öffentlicher Satz reicht aus, um die vollen kommerziellen Kosten eines Unternehmens wiederherzustellen.

SoftBank macht die Kosten eines Projektwechsels sichtbar

Die von SoftBank am 10. November veröffentlichten Halbjahresabschlüsse bringen eine konkrete Tatsache in die Debatte über KI. Von April bis September 2026 verzeichnete die Gruppe einen Nettoverlust von 768 Milliarden Yen. Allein im Juli-September-Quartal erreichte sie etwa 115 Milliarden Dollar. Diese beiden Zeiträume sollten nicht zusammengerechnet werden.

Der Bericht macht auch Verluste in Höhe von 597,2 Milliarden Yen im Zusammenhang mit der Reorganisation der Ankäufe von elektrischen Geräten für US-Rechenzentren aus. Diese Summe umfasst 457 Milliarden nicht rückzahlbare Vorschüsse und 140,2 Milliarden Änderungen oder vertragliche Vergleiche. Zukünftige Rabatte, die über 10 Jahre auf 2,1 Milliarden Dollar begrenzt sind, sind an Bedingungen geknüpft. Sie erscheinen nicht als Aktiva zum 30. September, weil ihr Betrag nicht bestimmbar ist. Daher wäre es falsch, sie sofort vom Verlust zu entfernen.

Dieser Fall veranschaulicht ein industrielles Risiko, das sich vom einfachen Preis von Chips unterscheidet. Reserve-Herstellungskapazität oder sichere Ausrüstung können eine Zahlung vor kommerziellen Einnahmen erfordern. Wenn sich das Projekt ändert, hängt die Freiheit, Einkäufe zu reorganisieren, von Verträgen ab. Ein nicht rückzahlbarer Vorschuss ist keine Barreserve, die noch verfügbar ist.

Um diese Art von Investitionen zu bewerten, müssen drei Zeitpläne in Einklang gebracht werden: Zahlungen an Lieferanten, Inbetriebnahme und Kundenbelege. Ihre Verzögerung schafft einen Finanzierungsbedarf. Eine Aktivität kann eine hohe Nachfrage erfüllen und während des Baus immer noch Verluste erleiden. Umgekehrt zeigt eine Ankündigung zukünftiger Kapazitäten nicht, dass diese Nachfrage ausreichende Einnahmen generieren wird.

Das Thema erlaubt daher kein einheitliches Urteil über alle künstlichen Intelligenzen. Die Risiken eines Softwareentwicklers, eines Komponentenherstellers und eines Rechenzentrumsbesitzers unterscheiden sich. Sie binden nicht die gleichen Beträge gleichzeitig. Die am Dienstag veröffentlichten Ergebnisse ermöglichen es, diese Positionen in der Industriekette besser zu unterscheiden.

Infineon zeigt eine andere Seite der Technologieinvestitionen

Am selben Tag präsentierte Infineon ein Geschäftsjahr 2026, das am 30. September endete, mit einem Umsatz von 16,353 Milliarden Euro, ein Plus von 12%. Das sektorale Ergebnis erreichte 3,223 Milliarden, eine Marge von 19,7 Prozent. Das vierte Quartal entspricht 4,706 Milliarden Einnahmen. Der deutsche Hersteller rechnet für 2027 mit einem Umsatz von rund 20 Milliarden Euro, bei einer Umtauschannahme von 1,15 US-Dollar pro Euro.

Die Gruppe schätzt, dass fast 4 Mrd. EUR Umsatz in der Stromversorgung von Rechenzentren generiert werden. Er sieht Investitionen zwischen 3 und 3,5 Milliarden Euro vor. Diese Ziele betreffen das kommende Jahr. Sie sind weder Barverkäufe noch eine Rentabilitätsgarantie. Der Cashflow von 2026 erreichte 993 Mio. €; Der bereinigte Indikator beträgt 1,925 Milliarden. Beide Messungen sind nicht austauschbar.

Die Abstimmung mit SoftBank hilft, den Kostenfluss zu verstehen. Der Lieferant kann Verkäufe tätigen, während sein Kunde eine Infrastruktur aufbaut. Das Einkommen einer Person wird zu einer Investition oder Ausgabe in der anderen Person. Um die Stärke des Zyklus zu beurteilen, muss dann überprüft werden, ob der Endbenutzer tatsächlich für den bereitgestellten Dienst bezahlt.

Die Stromversorgung ist auch eine separate Aktivität von der Berechnung selbst. Ein Rechenzentrum ist nicht auf installierte Prozessoren beschränkt. Es muss Strom umwandeln und verteilen, Wärme abführen und die Kontinuität des Betriebs gewährleisten. Diese Vielfalt eröffnet mehrere industrielle Möglichkeiten. Es schafft auch mehrere Abhängigkeitspunkte zwischen den Lieferanten.

Wechselkursannahmen sollten bei der Lektüre von Prognosen endlich beibehalten werden. Ein in Euro ausgedrücktes Umsatzziel kann sich mit der Umwandlung von Auslandsverkäufen entwickeln. Um eine Prognose mit einem nachfolgenden Ergebnis zu vergleichen, müssen Volumen, Preise, Umfang und Währungen überprüft werden. Ein veröffentlichtes Wachstum allein erklärt nicht den Ursprung der Verbesserung.

Vodafone: Eine Abschreibung ist keine Auszahlung

Vodafone kündigte einen Umsatz von 21,853 Milliarden Euro für die sechs Monate zum 30. September an, verglichen mit 19,609 Milliarden im Vorjahr. Die Prognose des Konzerns für 2027 des nach Mieten bereinigten EBITDA lag zwischen 13,2 und 13,4 Milliarden. Allerdings verzeichnete sie in Deutschland eine Abwertung von 4,85 Milliarden. Sie verbindet sie insbesondere mit dem Anstieg der deutschen Anleiherenditen und der Wirkung eines europäischen Gerichtsurteils.

Diese Abschreibung erfolgt ohne sofortige Auszahlung. Der konsolidierte Halbjahresverlust beträgt 3,597 Mrd. €; Der Anteil, der den Eigentümern des Mutterhauses zuzurechnen ist, beträgt 4,789 Milliarden. Das Konto beinhaltet auch eine Reduzierung von 2,2 Milliarden britischen latenten Vermögenswerten und einen 3 Milliarden buchhalterischen Gewinn im Zusammenhang mit Safaricom. Nur die deutsche Abschreibung zu halten, reicht daher nicht aus, um das Nettoergebnis zu erklären.

Die Koexistenz einer aufgezeichneten Betriebsprognose und eines Verlustes ist nicht rechnerisch unmöglich. Das Nettoeinkommen enthält mehr Elemente als ein angepasster operativer Indikator. Abschreibungen, Finanzierungskosten, Steuern und Neubewertung können die Gesamtsumme erheblich verändern. Die Definition jeder Maßnahme sollte beibehalten werden, insbesondere wenn die Darstellung am günstigsten ist.

Der Begriff « ohne Auszahlung » fordert auch eine Nuance. Dies bedeutet, dass dieser Eintrag nicht einer gleichzeitig geleisteten Zahlung entspricht. Es bedeutet nicht, dass es wirtschaftlich gleichgültig ist. Dies kann einen niedrigeren erwarteten Wert der bereits finanzierten Vermögenswerte widerspiegeln. Für einen Aktionär zählen der Wert der Vermögenswerte und die zukünftigen Gewinne genauso viel wie das Bargeld des Tages.

Verstehen: Warum Preise den Wert eines Vermögenswertes ändern Ein morgen erwarteter Euro ist nicht unbedingt einen heute verfügbaren Euro wert. Um die beiden zu vergleichen, aktualisieren wir die zukünftige Zahlung. Die verwendete Rate spiegelt Zeit und Risiko wider. Je höher dieser Satz ist, desto niedriger ist der Barwert des gleichen zukünftigen Betrags. Nehmen wir ein rein hypothetisches Beispiel. Eine einmalige Zahlung von 100 Euro in fünf Jahren ist heute bei einer jährlichen Rate von 5% rund 78,35 Euro wert. Mit einer Rate von 6% ist es etwa 74,73 Euro wert. Die zukünftige Zahlung bleibt gleich. Der Unterschied ergibt sich nur aus der gewählten Rate. Diese Zahlen stellen weder die Bewertung von Vodafone noch eine Schätzung der eigenen Annahmen dar. In einem Unternehmen deckt die Berechnung mehrere Ströme und spezifische Risiken ab. Ein Anstieg der Staatszinsen kann dazu beitragen, den Diskontsatz zu erhöhen. Aber auch Einkommensaussichten, Ausgaben und Risikoprämie sind beteiligt. Jede Wertänderung einer einzigen Zentralbankentscheidung zuzuschreiben, würde den Mechanismus zu sehr vereinfachen.

Für Libanon, lesen Sie zusammen Energie, Austausch und Finanzierung

Für einen Haushalt oder ein Unternehmen im Libanon ist die unmittelbarste Verbindung durch externe Einkäufe. Ein billigeres Fass kann einen Teil der Energierechnung erleichtern. Ein Euro, der in Dollar teurer ist, kann eine weitere Bestellung erhöhen. Diese Bewegungen können teilweise versetzt sein. Ihre Wirkung hängt vom tatsächlich gekauften Korb ab, nicht von einem einzigen globalen Index.

Verzögerungen spielen eine ebenso konkrete Rolle. Lager hätte bezahlt werden können, bevor das Öl fiel. Ein Lieferant kann seinen Tarif nach einem bestimmten Zeitraum ändern. Eine Beförderungsrechnung kann eine Überladung für die Dauer des Vertrags einbehalten. Um eine effektive Wirtschaftlichkeit zu bewerten, müssen identische Produkte, Mengen und Lieferbedingungen verglichen werden.

Die Akte zieht daher keine neuen libanesischen Zölle allein von den internationalen Märkten ab. Sie berechnet auch keine automatische Verbesserung der Kaufkraft. Der verwendete Wechselkurs, Provisionen, Steuern und lokale Vertriebskosten bleiben notwendig. Upstream Entspannung wird eine Wirtschaft für den Verbraucher nur, wenn es den Preis erreicht, den es zahlt.

Die nächste Etappe des Abends ist für KI-Unternehmen. CoreWeave gab seine Ergebniskonferenz für das dritte Quartal für den 10. November um 17 Uhr an der Ostküste von Amerika bekannt. Dies entspricht 2200 UTC oder Mitternacht in Beirut in der Nacht vom 10. auf den 11. November. Dieser Termin kommt nach den Aufzeichnungen dieser Datei. Die Zahlen in dieser Veröffentlichung sind hier daher nicht vorweggenommen.

Cover: Fotoarchiv der New York Stock Exchange, Vlada Karpovich / Pexels, verwendet unter Lizenz Pexels. Ganzes Foto ohne Retusche in einer redaktionellen Komposition Libnanews erhalten. Das angezeigte Datum ist der Ordner, nicht das Shooting.

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