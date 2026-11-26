In Aammiq und Anjar gehen Beobachtungen auf die 1960er und 1970er Jahre zurück. Videos und dann eine Fotofalle dokumentierten die Anwesenheit des Otters von Eurasien, ohne seine Population im Libanon zu verschlüsseln.

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In Aammiq und Anjar gehen Beobachtungen auf die 1960er und 1970er Jahre zurück. Videos und dann eine Fotofalle dokumentierten die Anwesenheit des Otters von Eurasien, ohne seine Population im Libanon zu verschlüsseln.

Mitte der 2000er Jahre zeigten Restaurants aus Anjar Videos von Naturforschern, die in der Nähe ihrer Forellenteiche gedreht wurden. Es gab erwachsene Otter, die kamen, um ihr Essen zu bekommen. Für die Besitzer waren sie verlorene Fische. Für die Gesellschaft zum Schutz der Natur im Libanon (SPNL), die die Feuchtgebiete von Anjar und Kafr Zabad untersuchte, dokumentierten diese Bilder ein Säugetier, das Forscher selten gesehen hatten.

Von Aammiq-Sümpfen zu Anjar-Becken

In einer 2019 veröffentlichten Studie verfolgen SPNL-Forscher einen Bericht über den Otter Eurasiens im Jahr 1967Lutra lutra) in den Sümpfen von Aammiq, westliche Bekaa. Einer der Autoren, Ghassan Ramadan-Jaradi, erzählt seine eigenen Beobachtungen zwischen 1970 und 1972, als er Vögel bei Aammiq und Anjar band. Er sah den Otter in beiden Sektoren. 2013 wurde eine Fotofalle in der Nähe eines Beckens in den Gebieten Anjar und Kafr Zabad aufgenommen.

Diese Beobachtungen zeichnen keine kontinuierliche Karte ihrer Anwesenheit. Im Jahr 1971 waren die Sümpfe von Aammiq und der Strom, der sie fütterte, im Sommer trocken. Naturalisten haben in Betracht gezogen, dass Otter noch Gebiete im Wasser durch den Litani und seine Nebenflüsse gewonnen haben. Beide Feuchtgebiete sind mit dem gleichen hydrografischen System verbunden, aber keine einzelnen Tiere konnten diese Route bestätigen.

Ein gefilmter Otter repräsentiert nicht eine ganze Population

Perspektiven in 2014 und 2015 fanden Otter in Anjar ohne Hinweise in Aammiq. Dieser Kontrast gibt Informationen über die besuchten Seiten an diesen Tagen. Er sagt nicht, ob der Otter vor langer Zeit Aammiq verlassen hatte oder wie viele Tiere im Tal lebten. Mehrere Drucke können demselben Individuum gehören; Umgekehrt kann das Tier auf einer Bank reisen, ohne vor dem Gerät vorbeizukommen.

Eine Studie veröffentlicht inUmweltschutz, die Felduntersuchungen und Fotofallen in 17 libanesischen Naturschutzgebieten kombiniert hat, kommt zu einem vergleichbaren Ergebnis auf einer anderen Skala: Der Otter ist eines der Säugetiere, die an wenigen Orten entdeckt wurden. Diese Arbeit dokumentiert Präsenzen, nicht eine nationale Belegschaft oder einen demografischen Trend. Die Feldscheibe vervollständigt die Fotografien, indem sie entlang definierter Routen nach Spuren sucht, die das Tier nach seiner Passage hinterlässt.

Schutz der Banken, ohne die Fischzüchter zu ignorieren

In Anjar und Kfar Zabad arbeitete SPNL mit Gemeinden und Bewohnern im Rahmen derhima, eine auf lokaler Verwaltung basierende Schutzmethode. Der Plan zielte unter anderem darauf ab, das Wissen über die Bewegungen des Otters zu verbessern und Konflikte um Fische zu reduzieren. Es verband Küstenlinienschutz mit dem Management von Quellwasser und Teichen. In der Bekaa kann ein Otter in einem arrangierten Becken jagen, ersetzt aber nicht die Ufer, in denen er Schutz und Umlauf finden kann.

Die Videos der Gastronomen und die Beobachtungen der Naturforscher belegen somit eindeutig die Anwesenheit des Otters von Eurasien im Libanon. Ob es beide Feuchtgebiete noch regelmäßig nutzt und ob es sich dort reproduziert, würde wiederholte und vergleichbare Untersuchungen in Aammiq, Anjar und Kfar Zabad erfordern. Die verfügbaren Studien bieten dieses Follow-up nicht für das gesamte Becken.

Abdeckung:Bouke ten Cate / Wikimedia Commons,CC BY 4.0. Foto aus Ungarn, gerahmt und betitelt von Libnanews.

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