Gestorben in Damaskus im Alter von 80 Jahren, der ehemalige syrische Abgeordnete führte den Frühling von Damaskus, war im Gefängnis und trug zur Bildung der Nationalen Koalition bei.

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Riad Seif, ein Textilhersteller, der Mitglied des Parlaments wurde und später eine Figur des syrischen Dissenses wurde, starb am 25. November in Damaskus im Alter von 80 Jahren. Seine Reise verbindet drei Momente der syrischen Opposition: die Frühlingsforen von Damaskus, die Erklärung von Damaskus und die Bildung der Nationalen Koalition in Doha.

Bekleidungsworkshops im Parlament

Geboren 1946 in Damaskus, machte Seif eine Karriere in der Bekleidungsindustrie, bevor er in die Politik ging. Er wurde 1994 und dann 1998 zum unabhängigen Abgeordneten gewählt, insbesondere mit Interesse an den Bedingungen, unter denen öffentliche Aufträge und Mobilfunkkonzessionen vergeben wurden. In einer Wirtschaftsstudie, die während seiner ersten Amtszeit veröffentlicht wurde, verband er Investitionen mit der Möglichkeit, ein unabhängiges Justizsystem zu haben. Seine Position war dann die eines gewählten Kandidaten, der die wirtschaftlichen Entscheidungen der Exekutive innerhalb der Institution herausforderte.

Nach dem Tod von Hafez al-Assad im Jahr 2000 veranstaltete er ein Forum über Pluralismus und öffentliche Freiheiten. Diese Treffen fanden im Frühjahr von Damaskus statt, einer Zeit der Debatte, die schnell von Verhaftungen unterbrochen wurde. Amnesty International dokumentierte seine Verweisung an die Gerichte im Jahr 2001. Seif wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er das politische Monopol der Baas-Partei in Frage gestellt und angekündigt hatte, eine andere Partei zu gründen. Die Stadt Weimar verlieh ihm 2003 im Gefängnis seinen Menschenrechtspreis.

Von der öffentlichen Debatte zur Oppositionsorganisation

Nach seiner ersten Freilassung aus dem Gefängnis setzte Seif sein Engagement für die Damaskus-Erklärung fort, die Oppositionsbewegungen zu Gunsten des demokratischen Wandels zusammenführte. Er wurde in den späten 2000er Jahren wieder eingesperrt. Im Mai 2011 bestätigte der deutsche Menschenrechtsbeauftragte seine Festnahme im Rahmen der Unterdrückung von Demonstrationen und stellte ihn als einen der Mitbegründer der Damaskus-Deklarationsbewegung vor.

In Doha bildeten im November 2012 mehrere Teile der Opposition die Nationale Koalition der syrischen Revolutions- und Oppositionskräfte. Seif trug zu seiner Gründung bei und war einer seiner Vizepräsidenten und leitete ihn 2017. Der Übergang von Foren in Damaskus zu einer im Ausland gebildeten Koalition spiegelt einen großen politischen Wandel wider: Während erstere einen Raum für Debatten in Syrien vorschlugen, versuchte letztere, Kräfte zu vertreten, die mitten im Krieg gegen das Regime waren.

Als er nach dem Sturz des Regimes von Baschar al-Assad nach Damaskus zurückkehrte, sah er seine Memoiren im November 2026 veröffentlicht. Seine Entwicklung wird durch die Archive seiner Prozesse, zeitgenössische Aussagen über seine Verhaftungen und die Aktionen der Koalition dokumentiert. Diese Stücke legen fest, was er getan hat und welche Konsequenzen er erlitten hat, über die Tribute hinaus, die auf die Ankündigung seines Todes folgten.

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