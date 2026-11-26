Beats 2-0 in Doha belegten die Atlas Lions in Gruppe H den zweiten Platz vor China im Gegensatz zu Toren. Sie werden das sechzehnte Finale spielen.

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Marokko rutschte am Donnerstag, dem 26. November in Doha mit 2:0 gegen Spanien, setzt aber seine U17-Weltmeisterschaft fort. Mit vier Punkten belegte die Auswahl von Ahmed Kantari in der Gruppe H den zweiten Platz vor China im Gegensatz zu Toren. Spanien beendete den ersten Platz mit drei Siegen.

Zwei spanische Ziele, eines in jeder Hälfte

Auf Feld 2 der Aspire Zone eröffnete Ebrima Tunkara die Partitur in der ersten Periode. In der Pause verdoppelte Guillermo Trujillano in der 61. Minute die spanische Führung. Marokko, das in seinen ersten beiden Treffen achtmal getroffen hatte, fand den Weg ins Netz gegen eine spanische Auswahl, die in dieser Gruppe keine Tore einlöste.

Die Null gegen China wog im Ranking

Die Atlas-Löwen erzielten drei Punkte gegen Fidschi (6–0) und einen gegen China (2–2). Angeführt von zwei Toren in diesem zweiten Spiel, kamen sie dank einer Strafe von Ziyad Baha und dann einem Ausgleich von Rami Lougmani zurück. Marokko und China landen bei jeweils vier Punkten, aber Marokko hat immer noch eine +4 Tordifferenz gegenüber +2 für China. Damit erhielt er einen der ersten beiden Plätze, der direkten Zugang zum sechzehnten Finale gab.

Illustrationsfoto: Peter Glaser / Wikimedia Commons (CC0). Sie zeigt das Spiel nicht.

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