Tokio prallte auf, ohne die Mehrheit der Werte von Nikkei zu fahren. Paris schreitet in der Sitzung voran und die Wall Street schließt zu Thanksgiving. Zwei gleichzeitig zitierte Brent-Verträge zeigen vier Dollar Differenz. Die Akte erklärt, was die US-Daten, Zollvorschläge und Ölpreise für den Libanon offenbaren.

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Die Nikkei nahm am Donnerstag, den 26. November, 0,86% wieder auf, und die ACC 40 stieg von 1,71% auf 14:49 Uhr in Paris. Die Wall Street ist zu Thanksgiving geschlossen. Auf Öl war der Brent für Januar in der gleichen Morgenumfrage vier Dollar mehr wert als der Februar. Die Markterholung und die Lücke zwischen den Verträgen sagen zwei verschiedene Dinge aus: Der Appetit auf bestimmte Aktien kann wieder beginnen, während die Käufer von Rohöl weiterhin mehr für die enge Lieferung bezahlen.

Tokio erholt sich, aber weniger als die Hälfte der Nikkei-Titel steigen

Der Nikkei 225 schloss am Donnerstag mit 57 499,16 Punkten, 487,54 Punkte höher als am Vortag (+0,86%), so der Indexrechner. Der Sieg löscht weniger als ein Drittel der am Mittwoch verlorenen 1.633 Punkte. Der Index beendete auch fast 753 Punkte unter seinem Gipfel. Der Rebound ist messbar, aber die Höhe der Schließung und die Reise zwischen dem Tagesanfang und dem Abschluss erlauben nicht die gleiche Lektüre wie das einzige positive Zeichen vor der Variation.

Das Detail ist noch lehrreicher. Von 225 Unternehmen nahmen 110 zu, 113 gingen zurück und zwei blieben stabil. Die Technologie trug 416,13 Punkte zur Variation und 166,40 Punkte bei. Zusammen trugen diese beiden Gruppen mehr als die Nettoerhöhung bei. Der Verbrauch reduzierte 88,77 Punkte. Dies bedeutet nicht, dass jedes Technologieunternehmen gewonnen hat oder dass die japanischen Haushaltsausgaben am Donnerstag zurückgegangen sind. Dies sind Börsenbeiträge zu einem Index, kein Maß für die Aktivität des Sektors.

Nikkei wird durch angepasste Aktienkurse gewichtet, nicht durch die Kapitalisierung jedes Unternehmens. In der am Donnerstag veröffentlichten Distribution wog der Hersteller von Advantest-Testgeräten 9,32 %, Tokyo Electron 6,92 % und SoftBank Group 4,07 %. Die drei machten mehr als ein Fünftel des Index aus. In dieser Konfiguration kann ein konzentrierter Anstieg dazu führen, dass das japanische Barometer steigt, während etwas mehr als die Hälfte seiner Werte sinkt. Bevor man diese Lektüre auf ganz Asien ausdehnt, muss man sich die Zusammensetzung, die Berechnungsmethode und die großen Unternehmen ansehen, die an jedem Ort zur Bewegung beitragen.

Der Test gilt insbesondere für die Technologie. Verkäufer von Gravur- oder Prüfmaschinen, Speicherhersteller und Unternehmen, die diese Geräte kaufen, erhalten nicht gleichzeitig das gleiche Einkommen. Ein erneutes Interesse an KI-Werten kann dazu führen, dass ein Werkzeughersteller baut, ohne die Rentabilität von Rechenzentrumsbetreibern zu regulieren. Umgekehrt misst ein Rückgang eines US-Herstellers allein keine japanischen Bestellungen. Die zu vergleichenden Ergebnisse sind Auftragsbücher, gelieferte Kapazitäten und Margen, nicht nur das gemeinsame Verhalten einer Sitzung.

Paris steigt in der Sitzung, keine neue Schließung in New York

Euronext erzielte um 14:49 Uhr Pariser Zeit (13:49 UTC) einen CAC von 40 zu 8,117,13 Punkten, ein Plus von 1,71% am Schlusstermin am Mittwoch. Der SBF 120 stieg dann um 1,74 auf 6.135.66 Punkte und der CAC Next 20 um 2,06 auf 12.052,44 Punkte. Diese Erklärungen in der Sitzung sind nicht das europäische Ende. Auch die Progression von drei Indizes zeigt nicht, dass sich alle ihre Komponenten vorwärts bewegen: Sie überschneiden sich und wenden nicht die gleichen Gewichte an.

Der letzte US-Vergleichspunkt bleibt der von Mittwoch, 25. um 16 Uhr in New York (14 Uhr UTC). Der S & P 500 hatte 0,25% bei 7.182,78 Punkten und der Nasdaq Composite 0,62% bei 23.585,80 Punkten verloren, so die Abschlusserklärung von Velocity Financial Brokers. Beide hatten einen erheblichen Teil ihrer Intraday-Verluste reduziert. Ein Index, der nach einer starken Erholung im Rückgang endet, gibt zwei verschiedene Hinweise auf ausländische Investoren: sein Schlussergebnis und seine Entwicklung von unten. Nach der Schließzeit des eigenen Platzes ist nur ein Teil der Umkehrung in ihrem Mittwochskurs.

Die NYSE und die Nasdaq bestätigen die Schließung ihrer Börse am Donnerstag, eine US-Zahl, die während Thanksgiving beobachtet wurde, kann ein Futures-Kontrakt, eine am Vortag zurückgenommene Referenz oder ein Produkt sein, das in einem anderen Rahmen gehandelt wird. Am Freitag, den 27., kündigten beide Sitze den Abschluss ihrer regulären Sitzung um 13 Uhr in New York, um 18 Uhr UTC und um 20 Uhr in Beirut an. Dies ist nicht die übliche Schließungszeit und die Vertragsstunden sind nicht die gleichen wie die der Aktien.

Indice-Verträge bleiben nützlich, um den Preis zu beachten, zu dem sich die Betreiber bereit erklären, eine Ausstellung zu verhandeln. Aber ein Dezember-Vertrag misst nicht den Preis, zu dem die Hunderte von Indexaktien öffnen werden. Sie umfasst insbesondere die erwarteten Finanzierungen und Dividenden bis zur Fälligkeit. Ein mit einer prozentualen Erhöhung angegebener Preis kann auch mit der vorherigen Abwicklung desselben Vertrags verglichen werden, nicht bei Abschluss des S & P 500 in bar. Das Mischen der beiden verwandelt die Variation des Derivats in einen Beweis für eine Sitzung, die nicht stattgefunden hat.

Die Abwesenheit einiger Stakeholder kann die Ausführung teurer machen, wenn die Tiefe des Notebooks abnimmt. Eine Bestellung, die während einer gewöhnlichen Sitzung leicht ein Gegenstück findet, kann mehrere Preisniveaus durchlaufen, wenn weniger Angebote vorliegen. Ohne Volumen- oder Tiefenstatistiken für das betreffende Produkt kann eine genaue Variation jedoch nicht allein der Liquidität zugeschrieben werden. Die Wiedereröffnung am Freitag wird einen neuen Spotpreis bieten; Die Volumina und die Streuung der Leistungen ermöglichen es, diesen Preis mit den Signalen vom Donnerstag zu vergleichen.

USA: stärkeres Quartal, dann fast stabiler Volumenverbrauch

Am Mittwoch erhöhte das US Bureau of Economic Analysis seine Schätzung des realen Wachstums des dritten Quartals auf 4,3 Prozent auf annualisierter Basis, von 3,4 Prozent in seiner ersten Bewertung und 2,2 Prozent im zweiten Quartal. Investitionen und Konsum haben mehr beigetragen als bisher angenommen. Der Anstieg der öffentlichen Ausgaben unterstützte auch die Aktivität, während sich der Rückgang der Exporte verlangsamte. Die Einfuhren nahmen zu; Sie werden von der Identität des BIP abgezogen, um ausländische Einkäufe nicht als US-Produktion zu zählen.

Die 4,3% -Rate bedeutet nicht, dass die US-Produktion zwischen Juni und September so stark gewachsen ist, noch ist sie 4,3% höher als im Sommer 2025. Die Annualisierung erweitert die beobachtete Rate über ein einzelnes Quartal über vier Quartale und macht die Variation aus. Diese Rate entspricht etwa 1,1% Anstieg von einem Quartal zum nächsten. Die Abweichung von der Methode ist signifikant, wenn der Wert mit einem veröffentlichten europäischen Kurs ohne Jährlichkeit oder einem bestimmten Preisindex über 12 Monate verglichen wird.

Am selben Tag veröffentlichte das Amt Zahlen für Oktober, die den Beginn des folgenden Quartals enthielten. Die Konsumausgaben der privaten Haushalte stiegen um 0,3 Prozent in US-Dollar, gingen aber im Volumen leicht um weniger als 0,1 Prozent zurück. Der VPI stieg über einen Monat um 0,3% und über zwölf Monate um 3,8%. Ohne Nahrung und Energie beträgt der Anstieg ebenfalls 0,3% über einen Monat und 3,3% über ein Jahr. Das real verfügbare Einkommen stieg im Vergleich zum September um 0,5% und die monatliche Sparquote lag bei 4,1%.

Es gibt daher keinen statistischen Widerspruch, um eine positive Revision des BIP und des realen Verbrauchs im nächsten Monat fast zum Stillstand zu bringen. Perioden und Aggregate unterscheiden sich. Für einen Händler bezieht sich die Frage auf die Anzahl der tatsächlich gekauften Produkte oder Dienstleistungen und den Anteil des Umsatzes, der durch Kosten absorbiert wird. Für einen Kreditgeber konzentriert es sich auch auf verfügbares Einkommen, Ersparnisse und die Fähigkeit, Laufzeiten zu erfüllen. Keiner dieser Indikatoren beschreibt allein alle Kunden oder prognostiziert die Verkaufsergebnisse Ende November.

Für die Geldpolitik unterscheidet der Oktober-Bericht, was aus den Preisen kommt, von dem, was aus dem Volumen der Käufe kommt. Der Rückgang des Volumens beseitigt nicht den Anstieg der Non-Food- und Energiepreise. Umgekehrt reicht die Überarbeitung des Quartals nicht aus, um zu dem Schluss zu kommen, dass sich die Aktivität im Oktober erneut beschleunigt hat. Die Entscheidung der Federal Reserve hängt auch von Beschäftigung, Kredit, Inflationserwartungen und zukünftigen Daten ab. Kein Marktpreis, der an einem Feiertag beobachtet wird, ist eine Entscheidung seines Ausschusses.

Zoll: Der US-Vorschlag ist nicht der bereits zahlbare Tarif

Am 25. November veröffentlichte der US-Handelsbeauftragte seine Ergebnisse über die Produktionsüberkapazität von vierzehn Volkswirtschaften. Mexiko und Norwegen wurden in die Liste der 16 im März eröffneten Untersuchungen aufgenommen, sind aber nicht in den 14 Schlussfolgerungen vom Mittwoch enthalten. Für die Europäische Union schlägt Washington ein System vor, das auf einem Satz von 15 % basiert und die Meistbegünstigungsrechte und die bestehenden Pflichten gemäß Abschnitt 301 berücksichtigt, wobei Ausnahmen zu prüfen sind. Die Frist für die Einreichung schriftlicher Stellungnahmen ist der 5. Januar 2027, und die Anhörungen sollen am 25. Januar beginnen. Dieser Zeitplan beschreibt ein Verfahren und keine unmittelbare Wahrnehmung an den Grenzen.

Die für ein Gebiet angegebene Zahl gibt nicht die Kosten für die Zollabfertigung einer Bestellung an. Es ist notwendig, den Zollcode des Produkts, seinen Zollursprung, das Eingangsdatum und die bereits geltenden Zölle zu kennen. Ein Unternehmen, das ein Gerät in einem Land aus fremden Teilen zusammenbaut, kann den Ursprung nicht vom einzigen Versandort aus bestimmen. Ein Vertrag, der vor Inkrafttreten einer Maßnahme unterzeichnet wird, kann die Kosten auch anderweitig nach den Lieferbedingungen zwischen Käufer und Lieferant aufteilen. Ein Ausführer kann daher seine Schätzungen und Routen überprüfen, bevor eine zusätzliche Gebühr auf seinen Rechnungen erscheint.

Für KI-Geräte sind Ausnahmen oder genaue Kategorien wichtiger als der einzige Länderdurchschnitt. Eine Karte, ein kompletter Server, eine Testmaschine und eine Kühlkomponente haben nicht unbedingt die gleiche Verarbeitung. Investitionsentscheidungen, die getroffen werden, um eine Montage zu verlegen oder einen zweiten Lieferanten zu qualifizieren, dauern ebenfalls länger als eine Änderung der Aktienkurse. Weder der endgültige Text der US-Ausnahmen noch eine bereits erfolgte Neuausrichtung der Produktion können aus dem Treffen in Tokio abgeleitet werden.

Währung: EZB hat ihre Benchmark auf 1,0975 USD pro Euro festgelegt

Die Europäische Zentralbank veröffentlicht bis Donnerstag einen Referenzzinssatz von 1,0975 USD für einen Euro und 174,79 Yen für einen Euro. Diese Werte sind das Ergebnis der täglichen Konsultation der Zentralbanken um 14:10 Uhr mitteleuropäischer Zeit, mit Veröffentlichung in der Regel um 16:00 Uhr. Dies sind weder ausführbare Kurse noch ein New Yorker Zaun. Beim Referenzzinssatz entspricht eine unveränderte Verpflichtung von 100.000 US-Dollar etwa 91.116 Euro vor Gebühren. Der tatsächlich gezahlte Betrag hängt insbesondere von dem über den Vermittler angebotenen Kurs und der bereits vertraglich vereinbarten Umtauschdeckung ab.

Für ein Unternehmen, das Dollarscheine und Einnahmen in Euro hat, bläst eine teurere grüne Note die Einkaufskosten in Euro zu konstanten Mengen auf. Für einen europäischen Exporteur, der in Dollar bezahlt wird und dessen Löhne in Euro sind, ist die mechanische Richtung kurzfristig umgekehrt. Der Effekt ist nicht sofort in allen Konten oder in allen Preisen: Futures-Kontrakte auf Fremdwährung, Abrechnung in der Währung des Kunden oder in derselben Währung abgewickelte Quittungen und Einkäufe können die Transaktion amortisieren. Vierteljährliche Konten unterscheiden manchmal den Umrechnungsaustausch, der die Darstellung der Ergebnisse ändert, von den Umrechnungskosten für Transaktionen, die sich auf bezahlte oder eingelöste Ströme auswirken.

In Frankfurt ändern Informationen über eine mögliche Verschiebung zwischen Christine Lagarde und Pablo Hernández de Cos den Leitzins nicht von selbst. Die politische Wahl eines Nachfolgers, seine Ernennung und die nächste geldpolitische Entscheidung sind drei verschiedene Schritte. Um einen Kurswechsel beim Euro beurteilen zu können, müssen neue Inflations- und Aktivitätszahlen von Ankündigungen zu Einzelpersonen unterschieden werden. Der Referenzzinssatz vom Donnerstag ist ein Datumsmaß, kein Urteil über die nächste Präsidentschaft.

Zwei Brent-Preise, eine Erhebung und zwei Fälligkeitsdaten

Die Morgenumfrage von Velocity Financial Brokers platzierte den Brent für Januar 2027 bei 95,13 US-Dollar pro Barrel und den Brent für Februar 2027 bei 91,08 US-Dollar bei etwa 0738 Stunden in Dubai (338 Stunden UTC). Der Januar WTI wurde mit 84,34 $ pro Barrel in der gleichen Erklärung gemeldet. Dies sind indikative morgendliche Zitate, nicht die Regelungen vom Donnerstag. Die Differenz von 4,05 $ zwischen den ersten beiden Werten bezieht sich auf die gleiche Referenz Brutto und zwei Laufzeiten. Die Differenz zwischen den Januarpreisen des Brent und des WTI vergleicht im Gegenteil zwei verschiedene Referenzen, die mit unterschiedlichen Lieferorten, Qualitäten und Logistikketten verbunden sind.

Der Timing-Unterschied erklärt, warum ein Brent bei mehr als 95 US-Dollar und ein anderer bei fast 91 US-Dollar gelesen werden kann, ohne dass ein Markt zwischen zwei Versendungen notwendigerweise vier Dollar verliert. Die Interpretation ändert sich, wenn zwei Laufzeiten gleichzeitig verglichen werden oder wenn eine Laufzeit über zwei Tage mit sich selbst verglichen wird. Im ersten Fall wird eine Kurve gemessen; im zweiten Fall eine Marktbewegung. Als Ablaufansatz kann eine synthetische Serie bis zur nächsten Laufzeit rollen und einen scheinbaren Sprung verzeichnen, der nicht einer Preisänderung eines jeden Kontrakts entspricht.

Das maritime Risiko muss von Schiffen überwacht werden. UKMTO meldete am 25. November eine Explosion in der Nähe eines Öltankers westlich von Dubai, ohne Schäden oder Verletzungen. Dies ist nicht derselbe Vorfall wie ein Einschlag in der Nähe der Ormuz-Straße. Ein Sicherheitshinweis ist keine Erklärung der exportierten Mengen: Er informiert über einen gemeldeten Vorfall, nicht über alle Lasten des Tages. Um die nachhaltigen Auswirkungen auf die Preise abzuschätzen, müssen die tatsächlich berechneten Volumina, Versicherungsprämien, Frachtkosten und die Verfügbarkeit alternativer Routen beachtet werden. Die Marktanalysen, die diese Risiken näher an die Bewegung des Barrels bringen, erlauben nicht die genaue Zuordnung jedes Dollars zu einem Vorfall.

Es fordert die gleiche Lesedisziplin. Die Broker-Morgenumfrage platziert den Spot-Preis bei 3.581,29 $ pro Feinunze bei etwa 0348 UTC. Der Dezember-COMEX-Vertrag wurde am Mittwoch mit 3.535,80 USD abgeschlossen, ein weiteres Instrument und ein anderes Mal. Ein gültiger Vergleich erfordert entweder zwei Beobachtungen von Bargeld zu bestimmten Zeiten oder zwei Vorschriften des gleichen Vertrags. Es kann keinen Rebound aus der Bruttolücke zwischen diesen beiden Zahlen messen. Die Vergütung der Anlagen in Dollar, die Variation der grünen Note und der Bedarf an Liquidität können das Metall während derselben Sitzung in verschiedene Richtungen treiben.

Das Konzept des Tages: Mehr bezahlen, um früher geliefert zu werden

Wenn der nahe Vertrag mehr wert ist als der nächste Vertrag, wird gesagt, dass die KurverückwärtsIn der Erklärung vom Donnerstag zahlte der Käufer, der im Januar eine Brent-Show wollte, 4,05 Dollar mehr pro Barrel als im Februar. Der Unterschied kann den Wert eines leicht verfügbaren Lagers widerspiegeln: Eine Raffinerie, die ihre Anlagen mit Strom versorgen muss, kann den Ersatz einer Ladung nicht immer um vier Wochen verschieben. Versicherung, Kredit oder Schwierigkeiten, ein anderes Schiff zu finden, können das Warten teurer machen als der angezeigte Preisunterschied.

Diese Struktur garantiert nicht, dass das Öl im Februar tatsächlich billiger wird. Der Futures-Kontrakt ist der Preis, zu dem Betreiber heute ein Risiko austauschen können. Bestände, Lieferungen und Deckungsnachfrage können sich vor der Fälligkeit ändern. Die entgegengesetzte Situation, diekontangobedeutet einen höheren Preis für Fernzustellung; Sie kann insbesondere Finanzierungs- und Lagerkosten entsprechen, die durch die Laufzeitlücke abgedeckt werden. Keine der beiden Formen ist eine definitive Prognose der zukünftigen Barpreise.

Für einen Händler hängt die Entscheidung, eine Aktie zu verwenden, in der Praxis von den Kosten des Tanks, der verfügbaren Qualität, der Finanzierung und dem Wert einer garantierten Lieferung am richtigen Ort ab. Bei einem Fonds, der ein Engagement über Verträge aufrechterhält, führt der regelmäßige Ersatz des nahen Kontrakts zu einem separaten Ergebnis von der einzigen Veränderung des Rohstoffs. Beide können von Brent sprechen und haben entgegengesetzte Ergebnisse: man muss ein physisches Produkt transportieren oder ersetzen, der andere vergleicht die finanziellen Positionen und die Kosten ihrer Erneuerung.

Im Libanon ist der Wandel des Rohöls nicht sofort an der Zapfsäule

Für den Libanon, der seine Erdölprodukte importiert, dient der Preis eines Referenzrohöls als Signal und nicht als Zollnetz. Eine Ladung raffinierten Diesels oder Benzins weist bereits eine Abweichung vom Rohöl auf. Dies umfasst Versand- und Versicherungskosten, Preisfestsetzungsdatum, Vertriebskosten und den relevanten Wechselkurs für Vorschriften oder Umrechnungen. Eine auf den Januar-Vertrag konzentrierte Erhöhung kann sich daher auf die Bestellung eines Importeurs auswirken, der jetzt kaufen muss, als die eines Händlers, der auf bereits bezahlte Bestände verkauft.

Ein weiteres Beispiel sind private Generatoren. Ihre Ladung hängt nicht nur vom Preis des gelieferten Kraftstoffs ab, sondern auch von den Stunden, die sie laufen und ihrem Ertrag. Die Auswirkungen auf die Haushaltsausgaben erscheinen nicht in einem einzigen globalen Preis: Die Anzahl der angerufenen Kilowattstunden, die Zählerinstallation und der anwendbare Tarif sind separate Informationen. Eine Erhöhung des Öls und eine Erhöhung der Rechnung können nicht auf dieselbe Zeile gesetzt werden, ohne den Zeitraum und die Bedingungen der Rechnungsstellung anzugeben.

Die drei zu verwendenden Daten geben jeweils unterschiedliche Angaben. Am Freitag, den 27. November, wird die verkürzte Sitzung in New York einen neuen Spotpreis geben. Am 23. Dezember plant das Bureau d’analyse économique die nächste monatliche Veröffentlichung zu Einkommen und Ausgaben der Haushalte. Am 5. Januar endet die am Mittwoch angekündigte Einreichung schriftlicher Eingaben im US-Handelsverfahren. Bei Kraftstofflieferungen bleibt das unmittelbare Signal die Lücke zwischen vergleichbaren Laufzeiten, was die Frachtkosten näher an die Preise der tatsächlich gekauften Produkte bringt.

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