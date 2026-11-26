Das Pariser Berufungsgericht bestätigte die Beschlagnahme ausländischer Vermögenswerte bei der Untersuchung von Riad Salamé. Die Vermögenswerte im Vereinigten Königreich und in Belgien wurden bei der Prüfung der Beschwerde auf rund 37 Mio. EUR geschätzt. In der Entscheidung wird keine Verurteilung oder Restitution im Libanon ausgesprochen.

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Das Pariser Berufungsgericht bestätigte am Donnerstag, den 26. November, Beschlagnahmungen, die im Ausland im Rahmen der Ermittlungen gegen Riad Salamé, den ehemaligen Gouverneur der Libanesischen Zentralbank, angeordnet wurden. Die betreffenden Vermögenswerte im Vereinigten Königreich und in Belgien wurden bei der Prüfung der Beschwerde im Oktober mit rund 37 Mio. EUR bewertet. Die Entscheidung hält an den Beschlagnahmen fest: Sie begleicht nicht die Schuld der beteiligten Personen und ordnet keine Überstellung in den Libanon an.

Der Streit betraf Vermögenswerte außerhalb Frankreichs

Am 1. Oktober focht die Verteidigung vor der Untersuchungskammer die Zuständigkeit der französischen Gerichte an, im Ausland befindliche Vermögenswerte zu beschlagnahmen. Die Entscheidung vom Donnerstag weist diese Anfechtung im Berufungsverfahren zurück und lässt die im Rahmen der französischen Komponente angeordneten Maßnahmen bestehen. Der vollständige Wortlaut des Urteils war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht zugänglich. Der Betrag von 37 Mio. EUR ist die Schätzung der Vermögenswerte in der Berufungsphase, nicht die Höhe des von den Richtern festgesetzten Schadens.

Die strafrechtliche Beschlagnahme dient dazu, während des Verfahrens Vermögensgegenstände nicht verfügbar zu machen, insbesondere um zu verhindern, dass durch den Verkauf oder die Übertragung der Vermögensgegenstände eine mögliche Einziehung verhindert wird. Die Entscheidung vom Donnerstag betrifft diese Schutzmaßnahme. Sie sagt nicht, dass das Eigentum betrügerisch erworben wurde und überträgt das Eigentum nicht dem libanesischen Staat.

Eine Ausbildung wurde 2021 in Paris eröffnet

Die nationale Finanzstaatsanwaltschaft eröffnete im Juli 2021 rechtliche Informationen, nachdem die Sherpa Association und das Kollektiv der Opfer von Betrug und kriminellen Praktiken im Libanon Beschwerde eingereicht hatten. Zu den Ermittlungen gehören der Verdacht auf Geldwäsche und die Schaffung von Immobilien und Bankvermögen in Europa. Eine der Komponenten untersucht die Zuflüsse von Forry, dessen Bruder des ehemaligen Gouverneurs, Raja Salamé, nach Angaben der Beschwerdeführer angeblich der wirtschaftliche Begünstigte war. Die beteiligten Personen werden weiterhin als unschuldig angesehen.

Im März 2022 kündigte Eurojust das Einfrieren von rund 120 Millionen Euro an Vermögenswerten während einer koordinierten Operation zwischen Frankreich, Deutschland und Luxemburg an. Die Agentur führte dann detaillierte Maßnahmen zu Gebäuden, Konten und Unternehmensaktien durch. Diese Zahl bezieht sich auf die Operation 2022, nicht auf den Donnerstagsstopp. Die Umfänge sind nicht identisch, und die beiden Bewertungen können nicht addiert werden, um zu quantifizieren, was der Libanon zurückgewinnen könnte.

Für Libanon bleibt die Frage der Restitution offen

Seit dem Gesetz vom 4. August 2021 verfügt Frankreich über einen Mechanismus, der es ermöglicht, Einnahmen aus endgültigen Einziehungen, sofern die rechtlichen Bedingungen erfüllt sind, für Kooperations- und Entwicklungsmaßnahmen zugunsten der betroffenen Bevölkerung zu verwenden. Diese Vereinbarung verwandelt eine vorläufige Beschlagnahme nicht in eine Rückerstattung. Für Vermögenswerte, die sich im Vereinigten Königreich und in Belgien befinden, hängt ihr Schicksal auch von vollstreckbaren Entscheidungen und Verfahren ab, die in den Ländern gelten, in denen sie sich befinden.

Das unmittelbare Ergebnis vom 26. November ist daher begrenzt: Die angefochtenen Beschlagnahmen bleiben im Berufungsverfahren in Kraft. Im Zusammenhang mit diesem Urteil wurden keine Zahlungen an den libanesischen Staat, die Bank des Libanon oder Einleger angekündigt.

Titelbild:Ibex73 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Palais de justice de Paris, 20. Juni 2026 (archiviert). Boxen und Dressing unter derselben Lizenz.

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