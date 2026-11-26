Der Streik vom 25. November hat den Fahrern auf dem Tisch geholfen. Der Haushaltsvorschlag wurde am 12. November an den Ausschuss zurückgeschickt und ist kein Zahlungsbeschluss.

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Auch der Straßenverkehrskonflikt im Libanon spielte im Parlament eine Rolle. Am 12. November verwies das Europäische Parlament auf den Entwurf einer zusätzlichen Mittelausstattung in Höhe von 1.450,8 Milliarden Pfund für öffentliche Personenkraftfahrer. Es ist weder eine Abstimmung noch ein Zahlungsplan. Die Verbände legten die Frage während ihrer Mobilisierung am 25. November auf den Tisch.

Drei Monate Unterstützung und zu ermittelnde Begünstigte

Der Entwurf, der dem Parlament mit dem Dekret Nr. 3988 übermittelt wurde, sieht drei Monate Unterstützung vor. Das Dekret überträgt das Projekt: Es eröffnet nicht nur Kredite. Das Protokoll der Sitzung vom 12. November stuft es in die Texte ein, die den Ausschüssen vorgelegt wurden, nicht in die Liste der angenommenen Texte.

Der Finanz- und Haushaltsausschuss hatte bereits am 12. Oktober eine grundsätzliche Schwierigkeit festgestellt: Soll die Beihilfe demjenigen gezahlt werden, der das Kennzeichen des öffentlichen Verkehrs besitzt, oder demjenigen, der das Fahrzeug tatsächlich führt? Sie hatte das Finanzministerium gebeten, die Verteilungsbedingungen, die Auswirkungen auf den Consolidated Revenue Fund und die Unterstützungspolitik über den Dreimonatszeitraum hinaus zu klären. Die Antwort ist ebenso wichtig wie die Gesamtmenge: Das gleiche System kann verschiedene Menschen nach dem gewählten Kriterium betreffen.

Verbindung zu offiziellen Tarifen

Gewerkschaftsfunktionäre verteidigen das Prinzip der Unterstützung der Fahrer im Austausch für die Aufrechterhaltung der offiziellen Tarife. Nach wie vor muss zwischen der in den Diskussionen angekündigten Bedingung, der Regel, die in einen vereinbarten Rahmen aufgenommen würde, und den Kontrollen, die die Einhaltung sicherstellen würden, unterschieden werden. In den überprüften parlamentarischen Dokumenten sind weder die Begünstigten noch das Zahlungsdatum aufgeführt.

Die Mobilisierung am 25. November konzentrierte sich auch auf die Zulassungsregeln, die Kraftstoffbesteuerung und den Wettbewerb, der von dem Sektor als unregelmäßig angesehen wurde. Die Übertragung des Kredits an den Ausschuss löst diese Fälle nicht. Laut der Ankündigung von Bassam Tleiss bleibt der 2. Dezember eine bedingte Frist in Ermangelung einer Reaktion der Regierung, nicht ein neues, bestätigtes Störungsprogramm.

Abbildung: Verkehr in Nahr el-Kalb im März 2021, Archiv Libnanews ohne Bezug zu den Kundgebungen vom November 2026.

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