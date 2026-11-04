CNSS: Was Lohnkontrollen sagen

Die CNSS-Zahlen bestimmen die Debatte über die ausgewiesene Vergütung, sofern die Kontrollstufen unterschieden werden. Die Bilanz 2025 umfasst eine Risikoanalyse von 2.521 Unternehmen und 375 Missionsaufträgen. Nicht alle 1.469 Unternehmen unterhalb der Auswahllohnschwelle können als Betrüger bezeichnet werden. Ein altes Rundschreiben von 2024 wurde ebenfalls abgesagt. Diese Klarstellungen zählen, um den Umfang der Kontrollen und die Rechte der Arbeitnehmer zu verstehen.

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Die Kontrollen der erklärten Löhne spiegeln sich in der Debatte über Verdienste und Dienstbeendigungen im Libanon wider. Aber die in dieser Diskussion genannten Zahlen erfordern eine genaue Lektüre. Die CNSS-Bilanz für den Zeitraum vom 15. Mai bis 30. September 2025 unterscheidet die ausgewählten Unternehmen durch eine Risikoanalyse der abgeschlossenen Inspektionsmissionen. Es führt nicht zu dem Schluss, dass 58 Prozent der libanesischen Unternehmen betrügerisch sind.

Diese Unterscheidung betrifft unmittelbar die Arbeitnehmer. Der angegebene Betrag ist an der Bestimmung ihrer sozialen Rechte beteiligt. Ein tatsächlich höheres Gehalt als der angegebene Betrag kann daher auf eine Verbesserung des unmittelbaren Einkommens ohne gleichwertigen Schutz am Ende der Laufbahn hinweisen.

Berichtigte Lohnkontrollen: Was die Bilanz misst

In ihrer am 16. Oktober 2025 veröffentlichten Bilanz hat die CNSS die Risiken von 2.521 Unternehmen analysiert. Davon berichteten 1.469 von weniger als dem Doppelten des Referenzminimums von 2024. Dies entspricht etwa 58% des Untersuchungsgebiets. Das Dokument kündigte ihre schrittweise Inspektion an, nicht den Abschluss von 1.469 Inspektionen.

Die Ergebnisse der durchgeführten Operationen umfassten 375 Missionsaufträge und 28.894 Mitarbeiter. Der Fonds meldete 886 zuvor nicht angemeldete Mitarbeiter, die nach der Inspektion registriert wurden. Es kündigte auch die Beendigung der Vorteile für 788 Einschreibungen als fiktiv und eine Entscheidung, Vorteile für 15 Unternehmen auszusetzen.

Die Gehaltsschwelle wird zur Steuerung der Kontrollen verwendet. Sie stellt keine individuelle Überzeugung dar. Statistische Analyse, Überprüfung vor Ort und administrative Entscheidung sind drei verschiedene Schritte.

Die Zahl von 58% beschreibt nicht alle Unternehmen

Der Anteil gilt für Dateien in diesem Programm überprüft. Es gibt nichts, um diese Gruppe als repräsentative Stichprobe aller Unternehmen im Land zu behandeln. Die risikobasierte Auswahl zielt speziell darauf ab, Situationen zu identifizieren, die eine Überprüfung erfordern.

Dasselbe gilt für Arbeitnehmer. Ein Unternehmen kann mehrere Arbeitnehmer in verschiedenen Situationen zählen. Die Anzahl der gemeldeten Arbeitgeber erlaubt nicht abzuziehen, wie viele Menschen unterberichtete Einnahmen erhalten. Einzelne Aufzeichnungen und Auditergebnisse müssen bekannt sein.

Die verschiedenen Unregelmäßigkeiten dürfen nicht miteinander verwechselt werden. Ein Job, der in den Rücksendungen fehlt, eine fiktive Registrierung und ein zu niedriges Gehalt beschreiben nicht das gleiche Problem. Sie in einer einzigen Summe zusammenzufassen, würde das Verständnis der wiedereinzuziehenden Rechte und der zu regularisierenden Beträge verhindern.

Ein altes Rundschreiben ist heute nicht gültig

Die in dieser Akte manchmal erwähnte Schwelle von 20 Millionen Pfund bezieht sich auf eine Maßnahme vom Januar 2024. Rundschreiben 181 organisierte dann die Inspektion von Erklärungen unterhalb dieses Niveaus. Das gesetzliche Minimum betrug immer noch 9 Millionen Pfund.

Das Rundschreiben wurde anschließend mit dem Rundschreiben 901 vom 25. April 2024 aufgehoben, nachdem das Minimum auf 18 Millionen erhöht worden war. Die CNSS behielt die Anforderung bei, die tatsächlichen Einnahmen zu melden. Den Januar-Mechanismus heute als noch gültige Anweisung darzustellen, wäre daher ungenau.

Der für eine Kontrollkampagne verwendete Schwellenwert muss mit Datum und Zweck gelesen werden. Es ersetzt nicht das gesetzliche Minimum des Augenblicks und setzt nicht den Lohn fest, der tatsächlich einer Person geschuldet wird.

Erklärung verpflichtet künftige Rechte

In den Lohnbörsen im November 2026 wirft Béchara Asmar einigen Arbeitgebern vor, nur das Minimum anzugeben, ohne die tatsächliche Vergütung widerzuspiegeln. Der Präsident des Allgemeinen Arbeitnehmerbundes verbindet diese Praxis mit der Kürzung der Kündigungsleistungen. Sein Anspruch beschreibt ein Problem, das von der Gewerkschaft angeprangert wurde, ohne die Situation jedes Unternehmens zu ermitteln.

Die Frage ist daher nicht auf den künftigen Mindestlohn beschränkt. Es geht auch um die Abstimmung zwischen der gezahlten Vergütung und der aufgezeichneten Vergütung. Die Bilanz 2025 bietet einen dokumentierten Ausgangspunkt; Eine aktualisierte Überprüfung der Inspektionen würde es ermöglichen zu wissen, was aus den dann ausgewählten Dateien geworden ist.

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