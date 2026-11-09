Siri könnte bis 2027 autonomer werden, so Mark Gurman. Apple hat bereits neue Tools für Entwickler geöffnet, um die Aktionen von Anwendungen zu verknüpfen, hat aber kein Datum für einen nachhaltigen persönlichen Agenten angekündigt. Entschlüsselung bestehender Fähigkeiten, die Rolle von John Ternus, Private Cloud Compute und notwendige Bestätigungen. Der offizielle Integrationskalender bleibt vom Gerücht verschieden.

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Siri könnte bereits 2027 einen weiteren Schritt machen: Ziele verfolgen und Aufgaben verfolgen, ohne bei jeder Operation auf eine Anweisung zu warten. Diese Perspektive, berichtet von Mark Gurman bei Bloomberg, bleibt eine Kalenderhypothese. Apple hat bereits Tools angekündigt, um in Anwendungen zu handeln, aber noch keine eigenständige Version seines Assistenten mit einem Veröffentlichungsdatum.

Seit der Präsentation von Siri AI im Juni und dem Einsatz im September hat sich das Problem geändert. Es geht nicht mehr nur darum, die Antworten des Assistenten natürlicher zu gestalten. Die Herausforderung besteht darin, ihm eine Aufgabe zu geben, ihn mehrere Anwendungen mobilisieren zu lassen und ein brauchbares Ergebnis zu finden. Zwischen diesen Schritten müssen wir jedoch zwischen den verfügbaren Funktionen, den für Entwickler reservierten Tools und den von der Presse erwähnten Projekten unterscheiden.

2027, eine von Gurman angesprochene Möglichkeit

In seinem Schreiben Power On vom 8. November, dessen Informationenberichtet von MacRumorsMark Gurman beschreibt Apples Bereitschaft, Siri fähiger zu machen, Ziele zu verfolgen. Der Reporter glaubt, dass Entwicklungen in diese Richtung im nächsten Jahr stattfinden könnten. Er berichtete auch über ein kürzliches Treffen, bei dem John Ternus Craig Federighi, Software-Ingenieur, gebeten hatte, die Entwicklungen über die bereits für Siri geplanten Verbesserungen hinaus zu beschleunigen.

Der Status von John Ternus ist festgelegt. Apple akündigte seine ernennung anmit Wirkung vom 1. September 2026. Tim Cook wurde Executive Chairman des Board of Directors. Auf der anderen Seite sind der Inhalt des Treffens und der Horizont eines autonomeren Siri Teil der journalistischen Erzählung. Sie sind weder ein Produktblatt noch ein kommerzielles Unternehmen von Apple.

John Ternus, CEO von Apple seit dem 1. September 2026. Porträt ausgestrahlt am 20. April 2026. Foto: Apple, redaktionelle Nutzung.

Was ein echter Agent ändern würde

Ein klassischer Assistent greift vor allem auf Anfrage ein: Er antwortet, öffnet eine Bewerbung oder führt einen Auftrag aus. Ein agentisches System hat einen größeren Spielraum, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Er kann eine Handlung wählen, untersuchen, was sie hervorgebracht hat, und dann über die nächste entscheiden. Apple beschreibt bereits dieses Prinzip der Looping-Aktien in seinemdokumentation der agentenfunktionen.

Die zusätzliche Schwierigkeit tritt auf, wenn die Aufgabe dauert. Eine einmalige Anfrage kann in Sekunden abgeschlossen werden. Ein Ziel erfordert manchmal, seinen Zustand beizubehalten, auf Informationen zu warten und dann wieder aufzunehmen. Diese Kontinuität muss auch ein Ende haben: Der Benutzer muss wissen, was noch zu tun ist, und die Arbeit einstellen können. Dies sind Kriterien für die Beurteilung eines Agenten, keine Funktionen, die Apple für eine zukünftige Edition von Siri versprochen hätte.

Das Wort « autonom » verdient einen sorgfältigen Umgang. Es kann eine Abfolge von Operationen bezeichnen, die ohne detaillierte Anleitung durchgeführt werden, während die menschliche Validierung für wichtige Schritte beibehalten wird. Es bedeutet nicht unbedingt permanente Überwachung, Kauffreiheit oder unbegrenzten Zugang zu den Informationen des Telefonbesitzers.

Siri weiß bereits, wie man mehrere Anwendungen verbindet

Apple hinterlässt keinen Timer-begrenzten Assistenten. In seinerseptember bereitstellung präsentationDer Hersteller beschreibt Siri AI als in der Lage, nach Informationen in Nachrichten, E-Mails und Fotos zu suchen und dann in Anwendungen zu handeln. Eines seiner Beispiele kombiniert einen in Nachrichten erhaltenen Vorschlag, ein in einer E-Mail gefundenes Rezept und das Hinzufügen von Zutaten zu einer Einkaufsliste in Erinnerungen.

Das Verständnis des angezeigten Inhalts ist ein weiteres Element. Eine Anwendung kann sich auf das beziehen, was der Benutzer betrachtet, anstatt auf Informationen, die er oder sie kopieren müssen. Apple präsentiert auch eine dedizierte Siri-App mit einer Geschichte synchronisierter Gespräche zwischen Geräten. Diese Fähigkeiten erleichtern den Austausch und nachfragebezogene Maßnahmen. Sie allein zeigen nicht, dass der Assistent ein nachhaltiges Ziel ohne weitere Aufforderung bewältigen kann.

Ein formeller Schritt wurde am 3. November angekündigt

Die jüngste überprüfbare Neuheit betrifft Entwickler. Die3. November Apple eröffnet eine Preversionerlaubt allen Anwendungen, ihre Aktionen und Inhalte Siri AI in den Betas duousiOS 27.3, diPadOS 27.3, macOS 27.3 und visionOS 27.3 anzubieten. Diese Öffnung basiert auf App Intents, dem Mechanismus, der die Operationen beschreibt, die eine Anwendung ausführen kann.

Apple führt auch « Skills » ein, die Siri beibringen sollen, wie man mehrere Aktionen kombiniert, um mit einer komplexen Nachfrage umzugehen. Der Hersteller nennt insbesondere das Folgende einer Lieferung, Reservierung oder Bestellung als Möglichkeiten, die durch die von den Verlagen entwickelten Integrationen geboten werden. Es sollte nicht geschlossen werden, dass jede Anwendung bereits diese Funktionen hat.

Der veröffentlichte Zeitplan ist progressiv: Erste Lieferungen an die Nutzer in wenigen Monaten, dann im Frühjahr die Eröffnung von Einreichungen im App Store. Es ist ein formales Programm zur Anwendungsintegration. Dieses Programm ist nicht gültig für die Bestätigung eines persönlichen Agenten, der in der Lage ist, alle Anwendungen im Jahr 2027 abzuwickeln.

Wie ein Satz zu einer Handlung wird

Der Vorgang basiert auf einer sinnvollen Trennung. Das Sprachmodell interpretiert die Anwendung. Der Antrag enthält die Maßnahmen und die für ihre Ausführung erforderlichen Daten. Dieapp Intents Dokumentationfordert die entwickler auf, diese elemente in strukturierter form darzustellen, damit das system sie entdecken und verwenden kann.

Einen Termin hinzuzufügen bedeutet mehr als einen überzeugenden Satz zu produzieren: Sie müssen einen Kalender, ein Datum, eine Dauer und möglicherweise Teilnehmer identifizieren. Wenn Informationen fehlen oder zwei Personen denselben Namen tragen, kann eine Zusatzfrage erforderlich sein. Qualität hängt daher sowohl von der korrekten Identifizierung der Daten als auch von der Fluidität des Gesprächs ab.

Dieser Ansatz ermöglicht es uns auch, eine Grenze zu verstehen: Die Fähigkeit, über eine Anwendung zu sprechen, beweist nicht, dass Siri weiß, wie man es macht. Der Verlag muss eine geeignete Integration und nutzbare Informationen bereitstellen. Ein Assistent kann einen Ansatz sehr gut erklären, während er ihn in der betreffenden Abteilung nicht durchführen kann.

Vertraulichkeit geht nicht nur um iPhone

Apple unterscheidet mehrere Ebenen der Verarbeitung. Seinepräsentation der Siri AI Architekturkombiniert auf dem Gerät ausgeführte Modelle mit Modellen, die über Private Cloud Compute auf Servern verwendet werden. Das System stützt sich auch auf den Spotlight-Index und eine lokale Aktions-Toolbox. Es wäre also falsch, es zu einer künstlichen Intelligenz zusammenzufassen, die das Telefon niemals verlässt.

In atechnische veröffentlichung vom 8. juniApple beschrieb die Erweiterung von Private Cloud Compute auf Google Cloud mit Komponenten von Google und NVIDIA. Das Unternehmen behauptet, seine Garantien beizubehalten, einschließlich der Nichterhaltung von Anfragen, des fehlenden privilegierten Zugangs zu Daten während der Ausführung und der Möglichkeit der Inspektion durch Forscher. Es legt fest, die Kontrolle über die von seinen Geräten akzeptierte Software zu behalten.

Diese Verpflichtungen betreffen den Kalkulationsschutz. Sie beantworten nicht alle Fragen, die eine Aktion im Auslandsdienst aufwirft. Wenn eine Operation zum Senden einer Nachricht oder einer Bestellung führt, müssen Informationen an den Empfänger gesendet werden. Für den Benutzer ist es daher notwendig, zwischen der Vertraulichkeit der Verarbeitung, dem dem Assistenten gewährten Zugang und der für die Aufgabe erforderlichen Übermittlung zu unterscheiden.

Bestätigungen noch erforderlich

Apple widmet sich atechnische sitzung mit bestätigungen und geteilten inhaltenInsbesondere sollten Entwickler angeben, ob ein Element nur dem Benutzer gehört, ob es mit anderen Personen geteilt wird oder ob es öffentlich ist. Diese Informationen helfen Siri zu entscheiden, wann eine Validierung angefordert werden soll, bevor Sie handeln.

Das Beispiel des Kalenders beleuchtet das Problem. Eine persönliche Notiz zu ändern und einen Termin mit mehreren Personen zu ändern, hat nicht die gleichen Konsequenzen. Eine Aktion kann in der Benutzeroberfläche trivial erscheinen, während Sie eine Benachrichtigung senden oder die Organisation anderer ändern. Eine nützliche Autonomie muss diese Unterschiede integrieren, anstatt alle Phasen der Bestätigung zu entfernen.

Die Zuverlässigkeit wird auch nach der Aktion gemessen. Ein angekündigtes Ergebnis reicht nicht aus, wenn die Operation fehlgeschlagen ist, wenn ein Dienst nicht reagiert hat oder wenn eine Daten veraltet sind. Bei Aufgaben in mehreren Stufen ist die Überwachung von Fehlschlägen und die Möglichkeit des Zurückgehens ebenso wichtig wie der Erfolg einer Demonstration.

Das Risiko versteckter Anweisungen

Die Sicherheitsdokumentation von Apple zeigt ein weiteres Risiko auf: die indirekte Injektion von Anweisungen. Inhalte, die vom Assistenten konsultiert werden, wie ein Kalenderereignis oder ein externer Text, können Sätze enthalten, die sein Verhalten ablenken sollen. Wenn das System handeln kann, kann der Fehler eine schlechte Antwort überschreiten und zu einer unerwünschten Operation führen.

Apple stellt die Lösung dieses Problems als aktiven Forschungsbereich dar. Die beschriebenen Schutzmaßnahmen umfassen die Reduzierung von Modelldaten, die Bestätigung sensibler Aktionen und die Anforderung eines entsperrten Geräts für bestimmte Operationen. Server Vertraulichkeit und Widerstand gegen diese Manipulationen sind zwei verschiedene Themen. Der Schutz des Ortes, an dem die Vorlage ausgeführt wird, garantiert nicht, dass jedes Dokument korrekt interpretiert wird.

Konkrete Limits für französischsprachige Nutzer

Siri AI istverfügbar auf französisch seit 26. oktoberauf kompatiblen Geräten und in unterstützten Bereichen. Apple erklärt, dass der Dienst in der Europäischen Union auf iOS, iPadOS und watchOS nicht verfügbar ist. Diese Einschränkung sollte nicht unterschiedslos auf den Mac und Vision Pro angewendet werden. Arabisch gehört nicht zu den sechs Sprachen von Siri AI, die zu diesem Zeitpunkt angekündigt wurden.

Apple gibt auch an, dass Funktionen, die seine Servermodelle verwenden, unterschiedlichen täglichen Limits unterliegen. Material, Sprache, Land und Anwendung bleiben daher ausschlaggebend. Unsereanleitung zu iOS 27.2details die praktischen Einstellungen des iPhone; die Aussicht auf einen zukünftigen Agenten ändert nicht die aktuellen Zugangsbedingungen.

Um den Fortschritt von Siri zu messen, wird der nächste Test konkret sein: Welche Maßnahmen werden die Anwendungen tatsächlich vorschlagen, mit welchen Validierungen und welcher Überwachung der Ergebnisse? Der für 2027 gemeldete Ehrgeiz gibt die Richtung vor. Die verfügbaren Werkzeuge und ihr Verhalten im täglichen Gebrauch werden es ihnen ermöglichen, ihren Umfang zu messen.

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