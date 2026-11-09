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Flughafen Beirut und MEA Flug

Von Bir Hassan bis Khaldé, die Geschichte des Flughafens Beirut und MEA in sechs aktuellen und datierten Dokumenten. MEA wurde 1945 gegründet; Der neue Flughafen wurde im April 1954 eingeweiht. Nach dem Bürgerkrieg begann der Wiederaufbau 1994. Er wurde 2005 Rafic Hariri, dann kam MEA 2012 zu SkyTeam.

Archive und Credits:

• Karte veröffentlicht 1948, Fluggesellschaften 1947: CIA / Library of Congress, amerikanische Public Domain. https://www.loc.gov/item/2013593021/

• Beirut, 1958, Terminal und C-124 Militär: US Air Force, US Public Domain. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dafb-63dtcw-c124-lebanon-1958.jpg

Terminal, 1982: James Case / CapCase. https://www.flickr.com/photos/7467877@N07/12053648495/

• Boeing MEA in Stansted, 1985: Steve Knight / Kitmasterblake. https://www.flickr.com/photos/58415659@N00/15588768017/

• Zwei Ansichten in Beirut, 8. November 2013: abdallahh. https://www.flickr.com/photos/husseinabdallah/11264225256/ und https://www.flickr.com/photos/husseinabdallah/11264299033/

Photos Case, Knight and abdallahh: CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/; resizing and editing. Keine Bilder erzeugt. Fotos von 1958 und 2013 repräsentieren nicht die Zeremonien von 1954, 2005 oder 2012.

Quelle: DGAC Libanon, State Action Plan 2023 (ICAO); KLM / SkyTeam, 28. Juni 2012: https://news.klm.com/midddle-east-airlines-joins-skyteam/

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