Syrien-Jordanien: 11 unterzeichnete Kooperationstexte

Syrien und Jordanien unterzeichneten elf Kooperationstexte in Damaskus, nach der dritten Sitzung ihres Höheren Koordinierungsrates. Die Dokumente umfassen Eisenbahn, Zivilluftfahrt, Wasser, Investitionen und Bildung. Die Regierungen diskutierten auch den Transit von Gas und eine mögliche Stromversorgung des Libanon, deren Modalitäten noch nicht abgeschlossen sind. Die beiden Außenminister diskutierten auch über die Folgen der Streiks in Jordanien am 26. Oktober in der Region Daraa.

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Syrien und Jordanien unterzeichneten am Montag, den 9. November 2026 in Damaskus elf Texte über die Zusammenarbeit in den Bereichen Verkehr, Investitionen, Wasser, Landwirtschaft und Bildung. Beide Regierungen diskutierten auch Energieprojekte für den Libanon. Diese Leads unterliegen weiterhin technischen, kommerziellen und vertraglichen Vereinbarungen: Im gemeinsamen Kommuniqué wird keine neue Lieferung an Libanon angekündigt.

Die Unterschriften schlossen die dritte Sitzung des Obersten Rates der syrisch-jordanischen Koordination ab, die am 8. und 9. November zusammentrat. Die Außenminister Assaad al-Chibani und Ayman Safadi leiteten die Arbeit nach vorbereitenden Treffen zu verschiedenen Bereichen der Zusammenarbeit.

Elf Kooperationstexte, von der Schiene bis zum Wasser

Das Paket besteht aus acht Absichtserklärungen, zwei Exekutivprogrammen und einem Protokoll. Die Dokumente betreffen die Zivilluftfahrt, Investitionen, Landwirtschaft, Umwelt, öffentliche Verwaltung, Jugend und Ernährungssicherheit. Pädagogische und wissenschaftliche Programme umfassen die Jahre 2027-2029.

Ein Memorandum betrifft die Aussaat von Wolken im Yarmouk-Becken. Ein weiterer Punkt betrifft die Eisenbahnverbindung. Den Ministern zufolge bereitet diese einen regionalen Korridor zwischen Saudi-Arabien und der Türkei durch Jordanien und Syrien vor.

In dem gemeinsamen Kommuniqué heißt es, dass die technischen Studien, Kostenschätzungen und Finanzierungsmöglichkeiten für den Korridor weiterentwickelt werden müssen. Die Unterzeichnung des Textes stellt daher nicht die Eröffnung einer neuen Eisenbahnlinie dar.

Der betreffende Grenzübergang und die betreffende internationale Straße

Beide Länder wollen den Grenzübergang Jaber-Nassib modernisieren, mit getrennten Routen für Passagiere und Lastwagen, besserem Austausch von Zolldaten und permanentem Betrieb. Assaad al-Chibani kündigte auch eine Vereinbarung über die Sanierung der internationalen Straße zwischen den beiden Ländern zu einem Preis von 47 Millionen Dollar an.

Die Diskussionen betreffen auch die Modernisierung der gemeinsamen Freizone und das Studium einer Wirtschaftsstadt an der Grenze. Diese Projekte begleiten den Wunsch beider Regierungen, den Handel und den Transit von Waren zu erleichtern.

Gas und Strom nach Libanon: Modalitäten sollen abgeschlossen werden

Der Rat erörterte den Transit von Erdgas durch syrisches Hoheitsgebiet nach Libanon. Er diskutierte auch die Möglichkeit, Gas aus Jordanien in syrischen Kraftwerken zu verwenden und dann den erzeugten Strom in den Libanon zu exportieren.

Das Kommuniqué fordert eine weitere Koordinierung zwischen den drei Ländern, um die notwendigen Modalitäten zu finalisieren. Es geht also in dieser Phase um Diskussionen über die Versorgung und ihre Bedingungen, nicht um die Ankündigung der tatsächlichen Lieferungen oder einen festen Zeitplan.

Deraas Streiks sprachen auch

Das Treffen fand nach den jordanischen Streiks vom 26. Oktober in Südsyrien statt. Damaskus meldete sieben getötete Zivilisten, darunter drei Kinder. Amman behauptete, Mitglieder der Gruppe des Islamischen Staates in Verbindung mit einem Angriff auf eine Kirche in der jordanischen Provinz Karak angegriffen zu haben.

Assaad al-Chibani sagte am Montag, dass die gemeinsame Sicherheits- und technische Kommission, die für die Feststellung der Fakten verantwortlich sei, ihre Arbeit abgeschlossen habe. Er erwähnte Schritte, um den Schaden zu beheben und die Opfer zu entschädigen. Ayman Safadi wiederholte den Familien sein Beileid.

Foto der Illustration: Ayman Safari, rechts, während eines Besuchs bei der Europäischen Kommission in Brüssel am 15. Juli 2025. Dieses Archiv zeigt nicht das syrisch-jordanische Treffen vom 9. November 2026. Lukasz Kobus / © Europäische Union, 2025, via Wikimedia Commons, unter cC BY 4.0 LizenzGanzes Foto, proportional verkleinert, mit Libnanews Dressing. Originalfoto und Credits.

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