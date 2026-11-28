Spanien und Dänemark stellten 27,4 Millionen Euro zur Verfügung, um der Palästinensischen Autonomiebehörde zu helfen, spezialisierte Pflege in privaten Krankenhäusern im Westjordanland unter der Leitung des Gesundheitsministeriums zu bezahlen. Die Finanzierung erfolgt über das europäische PEGASE-Programm, das in diesem Jahr erweitert wurde, um die verspätete Zahlung von Rechnungen abzudecken.

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Spanien und Dänemark trugen 27,4 Millionen Euro bei, um der Palästinensischen Autonomiebehörde zu helfen, private Krankenhäuser im Westjordanland zu bezahlen, an die ihr Gesundheitsministerium Patienten leitet. Der am Freitag, dem 27. November, von der Vertretung der Europäischen Union angekündigte Beitrag wird in 23 Millionen Euro von Madrid und 4,4 Millionen Euro von Kopenhagen aufgeteilt.

Krankenhausrechnungen, keine neuen Krankenhäuser

Die betroffenen Privatkrankenhäuser bieten spezialisierte Pflege an, die palästinensische öffentliche Einrichtungen nicht anbieten. Wenn ein Patient vom Gesundheitsministerium überwiesen wird, wird diese Versorgung von der Palästinensischen Autonomiebehörde in Rechnung gestellt. Ihre Akkumulation belastet den Cashflow der Institutionen und beeinträchtigt die Kontinuität der Pflege, so die belgische Entwicklungsagentur Enabel, die über denselben europäischen Mechanismus an einem separaten Programm teilnimmt.

Geld, das über PEGASE, das direkte finanzielle Unterstützungsprogramm der Europäischen Union für die Palästinensische Autonomiebehörde, weitergeleitet wird. Seit 2008 finanziert sie einen Teil der öffentlichen Gehälter und Renten, Sozialhilfe und medizinische Transfers zu Krankenhäusern in Ostjerusalem. Im Jahr 2026 wurde es erweitert, um Rückstände aus privaten Krankenhäusern in der Westbank zu decken. Der am Freitag angekündigte Beitrag ergänzt zwei frühere Zahlungen von 23 Millionen Euro von Spanien und 3,3 Millionen Euro von der Schweiz. Die europäische Vertretung gibt weder die Liste der entschädigten Einrichtungen noch den Anteil der von diesen Beträgen abgedeckten Krankenhausschulden an.

In Gaza bleiben medizinische Evakuierungen ein separates Thema

Die Europäische Union bringt diese Rückstände mit der Finanzkrise der Palästinensischen Autonomiebehörde in Verbindung, die ihrer Ansicht nach durch die Beibehaltung der in ihrem Namen seit Mai 2025 erhobenen Steuereinnahmen durch Israel verschärft wird. Der Vertreter der Europäischen Union, Andreas Fiedler, forderte Israel auf, lebenswichtige medizinische Versorgung in den Gazastreifen zuzulassen und die Evakuierung schwer kranker Patienten in das Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, zu ermöglichen. Dieser Anruf unterscheidet sich von der angekündigten Zahlung: Die Pressemitteilung erwähnt keine neue Transfergenehmigung oder eine Reihe von Patienten, die evakuiert werden könnten.

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