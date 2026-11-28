Zwei Wärter einer Klinik von Ärzte ohne Grenzen wurden am Freitagabend bei einem israelischen Angriff in Gaza-Stadt getötet. Die NGO sagte, dass die Schießerei direkt ihre Räumlichkeiten beeinflusst habe, deren Standort der Armee mitgeteilt worden sei. Sie sagte, sie zielte auf die beiden Männer, die sie der Zugehörigkeit zur Hamas beschuldigte, und sagte, dass keine medizinische Infrastruktur beschädigt worden sei. Es gibt keine öffentliche Grundlage, um diese Differenzen zu lösen.

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Zwei Wärter einer Klinik von Ärzte ohne Grenzen (MSF) wurden am Freitagabend, dem 27. November, bei einem israelischen Angriff in Gaza-Stadt getötet. Die NGO gibt an, dass die Schießerei ihre Klinik direkt betroffen hat. Die israelische Armee behauptet, die beiden Männer ins Visier genommen zu haben, die sie beschuldigt, zum militärischen Flügel der Hamas zu gehören, und behauptet, dass keine medizinische Infrastruktur beschädigt wurde.

Der Streik fand im Gebiet des Al-Shifa-Krankenhauses im Westen der Stadt statt. Die ersten Berichte waren die beiden Todesfälle in der Nähe des Krankenhauses. Das Krankenhaus und die Klinik von Ärzte ohne Grenzen sind jedoch zwei getrennte Standorte. In ihrer Reaktion erklärte die humanitäre Organisation, dass beide Männer als Wachen arbeiteten und dass es sich um einen Streik in ihren eigenen Räumlichkeiten handelte.

In Gaza behauptet Ärzte ohne Grenzen, dass die Klinik gemeldet wurde

Ärzte ohne Grenzen gaben an, dass ihre Logos auf dem Gebäude sichtbar seien und dass der Standort der Klinik der israelischen Armee mitgeteilt worden sei. Die Organisation fordert eine Rechenschaftspflicht. Sie erklärt, dass der Tod der beiden Wachen die Zahl ihrer in Gaza seit Beginn des Krieges getöteten Kollegen auf 17 erhöht. Seine Reaktion spezifiziert nicht das Ausmaß eines Schadens oder ob die Klinik weiterhin Patienten erhalten kann.

In seiner Präsentation seiner Aktivitäten in Gaza gibt Ärzte ohne Grenzen an, dass sie in ihrer Klinik in der Nähe von Al-Shifa allgemeine Konsultationen, Wundversorgung, Physiotherapie und psychische Gesundheit anbietet. Die Organisation ist auch in öffentlichen Krankenhäusern tätig, aber diese Aktivitäten stimmen nicht mit denen dieser Klinik überein.

Israelische Armee bestreitet, medizinische Infrastruktur berührt zu haben

Die Armee gibt zu, den Streik am Freitagabend angeführt zu haben. Sie besagt, dass die beiden Wachen zum bewaffneten Flügel der Hamas gehörten und weist einem von ihnen das Kommando über eine Artillerieeinheit zu. Die veröffentlichten Beweise erlauben keine unabhängige Überprüfung dieser Zugehörigkeit. Die Reaktion von Ärzte ohne Grenzen auf den Tod ihrer Kollegen reagiert nicht auf diesen Vorwurf.

Die Armee behauptet, kein Krankenhaus als Ziel genommen und die medizinische Infrastruktur nicht beschädigt zu haben. Im Gegenteil, Ärzte ohne Grenzen beschreibt einen direkten Einfluss auf seine Klinik, ohne der Armee vorzuwerfen, das Al-Shifa-Krankenhaus getroffen zu haben. Der Punkt der Divergenz betrifft daher die Auswirkungen in der Klinik und die Umstände des Streiks. Es wurden keine unabhängigen Erkenntnisse über den Zustand des Gebäudes sofort veröffentlicht.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz erinnert daran, dass medizinische Einheiten besonderen Schutz erhalten und dass die Anwesenheit selbst bewaffneter Wachen nicht dazu führt, dass sie von selbst verschwinden. Ein möglicher Verlust dieses Schutzes bedeutet, dass der Standort für feindliche Zwecke außerhalb seiner medizinischen Funktion mit Warnhinweisen verwendet wird. Diese Grundsätze erlauben es in Ermangelung einer unabhängigen Feststellung nicht, den Streik vom 27. November zu qualifizieren.

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