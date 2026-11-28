OpenAI und seine Tochtergesellschaft io Products werfen Apple vor, vertrauliche Informationen auf einem Gerät in Vorbereitung erhalten zu haben und gemeinsame Lieferanten unter Druck gesetzt zu haben. Die Anträge vom 27. November wurden im Juli-Prozess von Apple eingereicht, der Anklagen in die entgegengesetzte Richtung erhoben hat. Apple bestreitet die neuen Vorwürfe.

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OpenAI und seine Hardware-Tochter io Products reichten am Freitag, den 27. November, Gegenklagen gegen Apple vor dem Bundesgericht von San José, Kalifornien, ein. Sie werfen dem iPhone-Hersteller vor, Informationen über ein Gerät in Vorbereitung zu erhalten und gemeinsame Lieferanten unter Druck gesetzt zu haben. Apple bestreitet diese Behauptungen. Es war Apple, der das Verfahren im Juli begann und OpenAI beschuldigte, seine eigenen Industriegeheimnisse wiederherzustellen.

Das am Freitag in der Akte eingereichte DokumentApple Inc. gegen Liuenthält die Antwort der Befragten und 12 Anträge gegen Apple. Vier kommen von der OpenAI Group und von den Produkten. Die anderen acht werden von Chang Liu und Tang Yew Tan vorgestellt, zwei ehemaligen Apple-Mitarbeitern, die bereits Parteien des Prozesses sind. Es geht also nicht darum, ein zweites Verfahren einzuleiten: Diese Anträge werden der ursprünglichen Beschwerde hinzugefügt und müssen im selben Fall geprüft werden.

Ein Mitarbeiter hinter Apple zu OpenAI, dann zurück zu Apple

Um ihren Vorwurf zu untermauern, beschreibt OpenAI den Weg eines Ingenieurs, den sie nicht nennt. Er begann am 2. Dezember 2025 bei OpenAI zu arbeiten und ging am 2. Juni 2026, so die Memoiren. Das Unternehmen behauptet, dass es Dokumente über seine Ausrüstungsprojekte an Konten oder persönliche Nummern gesendet hat. Unter ihnen zitierte sie ein 76-seitiges Dokument zur Messung und Steuerung eines nicht vermarkteten Bauteils.

OpenAI gibt an, dass der Ingenieur dann zu Apple zurückgekehrt ist. Auf der Grundlage der Informationen, die sie angeblich hatte, gibt sie an, dass er im Juli Apple-Beamten in der Asien-Pazifik-Region Informationen über seine Geräteaktivitäten und -projekte vorgelegt habe. Apple bestreitet, diesen Mitarbeiter genutzt zu haben, um vertrauliche Informationen von OpenAI zu erhalten. Die Einreichung stellt keine Feststellung des Gerichts über die Übermittlung oder Verwendung von Dokumenten dar.

Die Streitigkeit erstreckt sich auf Unterauftragnehmer

OpenAI-Anwendungen betreffen auch die Fertigung. Das Unternehmen behauptet, dass ein gemeinsamer Subunternehmer, der sich auf die Oberflächenbearbeitung von Metallteilen spezialisiert hat, seine Arbeit nach dem Einspruch von Apple in eine Nachtschicht verlegt hat. Laut OpenAI sagte ihm ein anderer Hersteller, dass er die geplante Arbeit wegen des Drucks von Apple aufgab. Die Namen dieser Anbieter werden in der öffentlichen Erzählung dieser beiden Episoden nicht angegeben.

OpenAI unterscheidet in seinem Gedächtnis den Schutz von Zeichnungen, Werkzeugen und Anweisungen, die einem Kunden vorbehalten sind, von der Verwendung gängiger Produktionsmittel. Sie ist der Ansicht, dass die von ihr angeprangerten Beschränkungen den eigenen Informationsschutz von Apple überschritten und seine Kosten erhöht haben. Apple lehnt jeden Versuch ab, den Wettbewerb bei der Herstellung von Geräten mit künstlicher Intelligenz zu behindern. Insbesondere muss der Richter bestimmen, was eine Verpflichtung zur Vertraulichkeit oder Produktionskapazitäten darstellt und was, wenn überhaupt, einen Lieferanten daran gehindert hat, einen Vertrag zu erfüllen.

Was Apple seit Juli beschuldigt

In seiner Beschwerde vom 10. Juli wirft Apple insbesondere Chang Liu und Tang Yew Tan vor, vertrauliche Informationen des Unternehmens zugunsten der Geräteprojekte von OpenAI weggenommen oder verwendet zu haben. Es zielt auch auf OpenAI und io Products ab und fordert das Gericht auf, die Verwendung der von ihm beanspruchten Dokumente zu verhindern und ihre Rückgabe anzuordnen. OpenAI bestreitet, den Geheimnissen von Apple angemessen zu sein. Apple seinerseits präsentiert die Anträge vom 27. November als einen Versuch, die Aufmerksamkeit von seiner Beschwerde abzulenken.

OpenAI und ihre Tochtergesellschaft wiederum beantragen Verbote und Schadensersatz, deren Höhe nicht im Memorandum angegeben ist. Die Akte stellt nun zwei Geschichten über die Verbreitung von Dokumenten und eine dritte über die Beziehungen zu Lieferanten gegenüber. Kein stichhaltiges Urteil ergab, dass ein Unternehmen die Geheimnisse des anderen gestohlen oder ausgenutzt hatte.

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