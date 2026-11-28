Die Amerikanerin Ilia Malinin schlug am Freitag, den 27. November, den Weltrekord für das Kurzprogramm der Männer in Tokio mit 114,81 Punkten. Er schlug den Japaner Shun Sato um 18,03 Punkte. Der Franzose Kevin Aymoz wurde Dritter mit 94,15 Punkten vor dem kostenlosen Programm, das für Samstag in der Keio Arena geplant ist.

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Ilia Malinin hob den Weltrekord für das Kurzprogramm der Männer am Freitag, den 27. November, bei der NHK Trophy in Tokio auf 114,81 Punkte. Der dreifache Weltmeister übertraf mit 0,84 Punkten die 113,97 Punkte seines Landsmanns Nathan Chen bei den Olympischen Spielen in Peking 2022. Der Japaner Shun Sato wurde mit 96,78 Punkten Zweiter. Der Franzose Kevin Aymoz belegte mit 94,15 Punkten den dritten Platz.

Zwei Vierfache und kein Abzug

Malinin öffnete sein Programm amCantata Memoriadurch einen vierfachen Flip. Es gelang ihm auch, eine dreifache Axel und eine vierfache Lutz-Dreifach-Schlaufenkombination zu verwenden. Letzteres war seine höchste Punktzahl mit 20,88 Punkten. Seine drei Pirouetten und seine Schrittfolge erhielten alle Level 4. Die Punkteliste der International Skating Union beträgt 68,40 Punkte für technische Elemente und 46,41 Punkte für Programmkomponenten, ohne Abzug.

Malinin brach Chens Rekord, ohne zu versuchen, die Axel zu vervierfachen. Das Pekinger Protokoll gibt auch einen Vergleichsschlüssel: Chen hatte 65,98 Punkte für die Technik und 47,99 Punkte für die Komponenten erhalten. In Tokio erzielte Malinin 2,42 Punkte mehr bei den Elementen und 1,58 Punkte weniger bei den Komponenten. Dieser Vergleich deckt die Ergebnisse ab, die in zwei verschiedenen Tests im Abstand von vier Jahren vergeben wurden.

Aymoz bei 2,63 Punkten von Shun Sato

Der zweite Platz ist enger. Aymoz, Sieger von Skate Canada Ende Oktober, liegt 2,63 Punkte hinter Sato. Vierter wurde der Italiener Daniel Grassl mit 91,66 Punkten, 2,49 Punkten vom Franzosen, vor dem Schweizer Lukas Britschgi (90,81). Ein weiterer engagierter Franzose, François Pitot, ist zwölfter (78.06).

Das Programm für freie Männer ist für Samstag, den 28. November um 19.30 Uhr in der Keio Arena, 11.30 Uhr in Paris und 12.30 Uhr in Beirut geplant. Aymoz muss an Sato und Malinin vorbeifahren, die zuletzt skaten werden. Die beiden Noten addieren sich zusammen, um das endgültige Ranking der NHK Trophy zu etablieren: Die 18,03 Punkte in Malinins Vorsprung auf Sato sind die des Kurzprogramms, noch nicht die letzte Lücke auf dem Podium.

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