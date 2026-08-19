Westbank: Palästinenser mit Zahlen markiert

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Die israelische Armee räumte ein, dass Soldaten Zahlen direkt am Körper von Palästinensern platziert hatten, die während einer Operation am 17. August 2026 in Qabatiya im nördlichen besetzten Westjordanland festgenommen wurden. Bilder zeigen einen Mann mit der Nummer « 44 » auf der Stirn. Die Armee behauptet, dass diese Praxis unangemessen war und stellt sicher, dass sie die betroffenen Militärangehörigen an die Regeln erinnert. In Israel und im Ausland führten die Bilder sofort zu einer Parallele zur Zahl der Gefangenen in Konzentrationslagern der Nazis. Der Vergleich basiert auf einem besonders geschäftigen historischen Bild, erfordert aber eine wesentliche Unterscheidung: Die israelische Inschrift ist ein zeitgenössischer Akt der Identifikation und der vermuteten Demütigung, während die Matrix von Auschwitz zum Konzentrations- und Völkermordsystem der Nazis gehörte.

Die Zahl « 44 » nimmt fast ihre gesamte Stirn ein. Der Palästinenser erscheint vor lokalen Medien, nachdem er von israelischen Soldaten in Qabatiyah verhört wurde. Nach seiner Aussage war er nicht der einzige, der so identifiziert wurde. Andere Palästinenser, die während der Operation verhaftet wurden, erhielten Berichten zufolge Zahlen zu verschiedenen Teilen des Körpers.

Die israelische Armee bestätigte am 18. August, dass ihre Streitkräfte tatsächlich palästinensische Zahlen markiert hatten, die während der Operation interviewt wurden. Sie bestritt daher nicht die allgemeine Echtheit der in den Bildern dargestellten Praxis.

Stattdessen distanzierte sie sich vom Verhalten der Soldaten. Der Befehl wies darauf hin, dass er dem Militär die Schwere des Vorfalls vor Augen geführt habe und dass aus dem Vorfall Lehren gezogen worden seien.

Diese Anerkennung ist wichtig, weil die Debatte nicht mehr nur auf palästinensischen Bildern oder Anschuldigungen von Militanten basiert.Die Existenz der Nummerierung wurde von der Armee selbst zugelassen.

In Qabatiya, Zahlen auf der Stirn und Körper

Der Vorfall ereignete sich während einer umfangreichen israelischen Operation in Qabatiyah, südlich von Jenin, am 17. August. Die Armee behauptet, etwa 100 Gebäude durchsucht und mehrere Personen verhört oder verhaftet zu haben. Zwei Palästinenser, die der Planung von Angriffen verdächtigt wurden, wurden Berichten zufolge ebenfalls im Rahmen der Operation verhaftet.

Es war während dieser Sequenz, dass Soldaten Zahlen benutzten, um einige der Palästinenser zu identifizieren, die verhört wurden.

Die gesammelten Beweise deuten darauf hin, dass die Markierungen nicht nur auf Kleidung oder Verwaltungsunterlagen angebracht wurden. Figuren wurden direkt auf die Haut geschrieben, vor allem auf die Stirn, die Hände und, nach einigen Zeugnissen, andere Teile des Körpers.

Dieser Unterschied steht im Mittelpunkt der Kontroverse.

Die zuweisung einer verwaltungsnummer an einen insassen ist in vielen gefängnissystemen üblich. Eine Datei, Karte, ein Armband oder ein Register kann eine Nummer verwenden, um die interne Identifizierung einer Person zu ermöglichen.

Diese nummer auf den körper des insassen und insbesondere auf sein gesicht zu schreiben, ist anderer natur.

Der Prozess macht den Bezeichner vor der persönlichen Identität sichtbar. Es verwandelt die Person vorübergehend in die physische Unterstützung des Steuergeräts, dem sie ausgesetzt ist.

Es war diese Dimension, die die stärksten Reaktionen hervorrief.

Ahmad Tibi verurteilt « Entmenschlichung »

Der israelisch-arabische Abgeordnete Ahmad Tibi war einer der ersten Politiker, der öffentlich auf die Bilder reagierte.

Er verurteilte eine « schockierte » Praxis und beschrieb das Ersetzen der Identität einer Person durch eine Nummer als einen Prozess der Entmenschlichung. Er bezog sich auch auf « dunkle Perioden », eine transparente Anspielung auf die europäische Geschichte und die Verfolgung durch die Nazis.

Diese Referenz hat eine besondere Macht in Israel.

Die Erinnerung an die Shoah nimmt einen zentralen Platz in der israelischen Nationalgeschichte, in der Bildung und im Familiengedächtnis eines Teils der Bevölkerung ein. Die Zahl auf der Haut ist selbst eines der bekanntesten Symbole der Nazi-Konzentrationswelt.

Eine französische muslimische Organisation reagierte ebenfalls am 19. August, indem sie nach der Verbreitung der Bilder ihr « Entsetzen » ausdrückte und auch eine Annäherung an die Kennzeichnungspraktiken einführte, die den Opfern des Nationalsozialismus auferlegt wurden.

Aber mit diesem Vergleich muss genau angegeben werden, was in den Nazi-Lagern passiert ist.

In Auschwitz ersetzte die Nummer die Identität des Gefangenen

Im NS-Konzentrationssystem erhielten die Häftlinge Registrierungsnummern, die für ihre administrative Identifizierung in den Lagern verwendet wurden.

In Auschwitz nahm diese Praxis eine besondere Form an. Ab Herbst 1941 begann die SStätowieren sie die matrix direkt auf dem körper einiger gefangenerZunächst zu sowjetischen Kriegsgefangenen. Das System wurde dann erweitert und ab 1942 wurden auch in Auschwitz registrierte jüdische Gefangene systematisch tätowiert.

Die Nummer wurde normalerweise auf dem Unterarm eingegeben.

Mehr400.000 häftlingewurden dem Auschwitz-Komplex nach den historischen Archiven des Konzentrationssystems zugewiesen.

Das Detail ist wichtig: Nicht jeder, der in Auschwitz ankam, erhielt eine Nummer. Personen, die direkt in die Gaskammern geschickt wurden, wurden in der Regel weder als Gefangene registriert noch tätowiert. Die Zahl betraf die von der SS im Konzentrationssystem registrierten Personen, insbesondere für Zwangsarbeit.

Diese Nummer war Teil eines viel größeren Geräts.

Die Häftlinge wurden ebenfalls nach Kategorien eingeteilt, durch Dreiecke verschiedener Farben auf ihren Uniformen gekennzeichnet und einem System unterworfen, das ihre Identität auf eine bürokratische Klassifizierung im Dienst der Verfolgung, Ausbeutung und für die Juden Europas ein Vernichtungsprojekt reduzierte.

Tätowieren war also kein einfacher praktischer Prozess.

Es wurde eines der Symbole des Nazi-Prozesses vondepersonalisierung der opfer.

Warum das Bild von Qabatiya Auschwitz erinnert, ohne Auschwitz zu sein

Gerade hier muss die Parallele begrenzt werden.

Palästinenser in Qabatiya wurden nicht tätowiert. Die Zahlen wurden auf den Marker geschrieben und die israelische Armee behauptet, dass diese Praxis nicht mit dem erwarteten Verhalten ihrer Soldaten übereinstimmte.

Auf der Grundlage dieses Vorfalls gibt es also kein israelisches System, das dem institutionalisierten Tätowierungsverfahren in Auschwitz entspricht.

Vor allem kann das Konzentrationsuniversum der Nazis nicht auf sein Nummernsystem reduziert werden. Es war Teil eines Apparats der Verfolgung, Zwangsarbeit, Hungersnot, Folter und Vernichtung, dessen historischer Zweck und Umfang spezifisch sind.

Die Behauptung, beide Situationen seien identisch, wäre daher historisch ungenau.

Aber das macht das Bild nicht unbedeutend.

Die Parallele betrifft die Geste, einen Menschen mit einer Zahl zu kennzeichnen, nicht die Gleichwertigkeit der beiden politischen und historischen Systeme.

Es ist diese Unterscheidung, die es ermöglicht zu verstehen, warum Bilder sogar in der israelischen Gesellschaft einen besonderen Schock auslösen. Die Handlung verwendet, auch vorübergehend und mit einem Marker statt einer Tätowierung, eine visuelle Darstellung, die sich auf eine der empfindlichsten historischen Erfahrungen in der jüdischen Geschichte bezieht.

Dies ist nicht das erste Mal im Jahr 2026

Die Reaktion der israelischen Armee wirft auch eine zusätzliche Schwierigkeit auf: Ein ähnlicher Vorfall wurde bereits einige Monate zuvor erkannt.

Im April 2026 durften palästinensische Frauen vorübergehend in das Flüchtlingslager Jenin einreisen, um persönliche Gegenstände zu sammeln.

Damals erklärte die Armee, dass das Lager in Gebiete unterteilt worden sei, die durch Zahlen und Buchstaben gekennzeichnet seien, um die Bewegungen zu organisieren. Nach seiner Version wurde die Idee, Sektorreferenzen auf die Hände zu legen, von den Palästinensern selbst vorgeschlagen.

Die Armee hatte jedoch eine« schlechtes urteil »und wies darauf hin, dass die entsprechenden regeln an die soldaten erinnert worden seien.

Vier Monate später ähnelt die Formel, die nach Qabatiya verwendet wurde, der im April: Verhalten wird als ernst angesehen und die Armee versichert, dass « Lektionen gelernt wurden ».

Diese Wiederholung verändert die Frage.

Das Problem ist nicht mehr nur, warum ein Soldat eine Nummer auf eine Person geschrieben hat. Es wird notwendig zu verstehen, warum eine Praxis, die bereits vor einigen Monaten als unangemessen angesehen wurde, wiederholt werden konnte.

Eine umfassendere Frage zur palästinensischen Inhaftierung

Der Vorfall ereignet sich in einem Kontext, in dem die Haftbedingungen der Palästinenser bereits unter erheblicher internationaler Überwachung stehen.

Mehr als 9.000 Palästinenser wurden Ende 2025 aus von den israelischen Behörden beschriebenen Sicherheitsgründen in israelischen Gefängnissen festgehalten. Mehrere tausend wurden in Verwaltungshaft oder unter anderen Regimen verbracht, die eine längere Haft ohne formelle strafrechtliche Verurteilung ermöglichten.

Israelische und internationale Organisationen haben seit dem 7. Oktober 2023 Vorwürfe von Gewalt, Nahrungsmangel, mangelndem Zugang zu Pflege, erniedrigender Behandlung und in einigen Fällen Folter dokumentiert.

Die israelische Gefängnisverwaltung bestreitet die systematische Natur dieser Anschuldigungen und behauptet, in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu handeln. Die Armee hat in einigen Fällen auch Ermittlungen eingeleitet.

Im Juni 2026 annullierte der israelische Oberste Gerichtshof auch das allgemeine Verbot von Besuchen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz bei palästinensischen Gefangenen, da diese Einschränkung keine ausreichende rechtliche Rechtfertigung mehr hatte.

Der Fall Qabatiya ist daher mit einer bereits viel breiteren Debatte über die Behandlung der palästinensischen Gefangenen verbunden.

Von Name zu Zahl, die Frage der Würde

Der Einsatz geht schließlich über den historischen Vergleich selbst hinaus.

In jeder Institution, die eine Person der Freiheit beraubt, kann eine Nummer eine legitime Verwaltungsfunktion haben. Strafvollzugsanstalten, Gerichte, Krankenhäuser und viele Gerichtsbarkeiten verwenden digitale Identifikatoren.

Die Frage ändert sich, wenn die Nummer auf dem Körper eingegeben wird.

Eine Datei identifiziert eine Person für die Verwaltung. Eine Figur auf seiner Stirn identifiziert alle, die sie ansehen.

Dieser Unterschied erklärt die Reaktion der palästinensischen Fotonummer « 44 ».

Es erklärt auch, warum die Parallele zu Auschwitz fast automatisch kommt, auch wenn sie mit großer historischer Strenge behandelt werden muss. Die Konzentrationszahl ist zu einem der universellen Symbole geworden, um eine Person auf eine Kategorie und Zahl zu reduzieren.

Der strengste Vergleich ist daher nicht zu sagen, dass Qabatiya Auschwitz reproduziert. Sie besteht darin, dassdie verwendung des körpers eines insassen als unterstützung für eine reaktive zahl ist ein bild, das historisch mit entmenschlichung verbunden istin dem maße, in dem die israelische armee selbst es für notwendig hielt, die praxis zu verleugnen.

Die Frage, die noch offen ist, ist jetzt im Inneren des israelischen Militärsystems: Wird die Erinnerung an die Regeln nach einem ersten Vorfall im April und dann einem zweiten im August ausreichen, um zu verhindern, dass ein Palästinenser, der bei einer nächsten Operation verhört wird, wieder ausgeht und seine Identität in den Augen aller durch eine auf der Haut geschriebene Figur ersetzt wird?