Libanon: Wut gegen teures Leben gewinnt Tripolis

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Die ersten angekündigten Mobilisierungen gegen teures Wohnen begannen am Samstag, den 26. September in Tripolis, wo Demonstranten die Straße am Al-Tall-Platz blockierten, um gegen die Verschlechterung der Lebensbedingungen und den Anstieg der Kraftstoffpreise zu protestieren. Die Versammlung wurde von mehreren Gewerkschaften und Berufsverbänden im Nordlibanon vorbereitet, in einem Klima wachsender Unzufriedenheit angesichts der steigenden Kosten für Transport, Lebensmittel und laufende Ausgaben. Die Bewegung findet nur wenige Tage vor einem nationalen Streik im Straßenverkehr statt, der für Mittwoch, den 30. September, geplant ist, und während die General Workers’ Union eine Reihe von Aktionen in mehreren Regionen des Landes vorsieht.

Die soziale Herausforderung beginnt im Libanon Gestalt anzunehmen. Am Samstagmorgen sperrten mehrere Demonstranten den Verkehr auf dem Al-Tall-Platz im Zentrum von Tripolis ab, um die Verschlechterung der Lebensbedingungen und den anhaltenden Anstieg der Kraftstoffpreise anzuprangern. Die Blockade, von der kurz vor 11 Uhr berichtet wurde, ist die erste Übersetzung auf dem Boden einer Mobilisierung, die seit mehreren Tagen von Gewerkschaften, Arbeitern und Vertretern der Wirtschaftssektoren im Nordlibanon vorbereitet wird.

Tripolis Wahl ist nicht zufällig. Die Stadt hatte bereits eine erste Mobilisierung am 19. September erlebt, als Bus- und Minibusfahrer den Zugang zum Platz Abdel Hamid Karamé, bekannt als Al-Nour-Platz, blockierten, um gegen die Zunahme des Kraftstoffs zu protestieren. Die Organisatoren präsentierten ihre Bewegung dann als Warnung an die Regierung und kündigten eine Eskalation an, da keine Maßnahmen zur Eindämmung der steigenden Kosten ergriffen wurden.

Eine Woche später ging die Mobilisierung über den Transportsektor hinaus. Das Treffen am Samstag in Al-Tall wurde nach einem Treffen von Gewerkschaftsvertretern, Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Elternkomitees für Studenten angekündigt. Die Teilnehmer hatten beschlossen, eine gemeinsame Interessenvertretung für Kaufkraft, Kraftstoff, Preise und wirtschaftliche Schwierigkeiten der Menschen in Tripolis und Nordlibanon zu etablieren.

In Tripolis lösen steigende Kraftstoffe Mobilisierung aus

Der Anstieg des Kraftstoffs ist der unmittelbare Faktor bei der Herausforderung. Am 22. September hatte eine weitere Erhöhung den Preis von 20 Litern Benzin auf 95 Oktanen bei 2.834 Millionen Libanesischen Pfund gebracht, verglichen mit 2.718 Millionen eine Woche zuvor. Benzin bei 98 Oktanen war £ 2,852 Millionen, Heizöl bei £ 2,823 Millionen und Gas kann bei 1,249 Millionen.

Die Evolution ist besonders schnell. Am 15. September kostete der entsprechende Liter einer Platte von 20 Litern 95 Oktanen Benzin immer noch 2.718 Millionen Pfund und das Heizöl 2.641 Millionen. In einer Woche war der Heizölpreis um 182.000 Pfund gestiegen, während der Benzinpreis mit 95 Oktanen um 116.000 Pfund gestiegen war.

Für Verkehrsfachleute wirken sich diese Erhöhungen direkt auf die Kosten ihrer Aktivitäten aus. Taxifahrer, Busfahrer, Kleinbusse und Lastwagen sehen ihre Ausgaben steigen, während die Einnahmen der Nutzer weiterhin unter Druck stehen. Eine Erhöhung der Verkehrstarife würde einen Teil der Kraftstoffkosten ausgleichen, diese Belastung aber auf Haushalte mit schwacher Kaufkraft übertragen.

Dies erklärt, warum die Fahrer unter den ersten waren, die von der Straße kamen. Während der Mobilisierung in Tripolis am 19. September warnte Shadi al-Sayyed, Präsident der Gewerkschaft der Arbeiter und Angestellten des Nordlibanon, dass der Bewegung Blockaden auf den Hauptstraßen des Landes folgen könnten.

Die Kundgebung am Samstag zeigt, dass der Protest nach dieser ersten Warnung nicht erloschen ist.

Eine Mobilisierung für mehrere Tage vorbereitet

Die Aktion in Al-Tall wurde am Freitag bei einem Gewerkschaftstreffen in Mina, Tripolis, vorbereitet. Dazu gehörten die Union der Arbeitgeber unter dem Vorsitz von Ahmad Fayçal al-Baqqar, die Union der Arbeitergewerkschaften und Arbeitnehmer des Nordlibanon unter der Leitung von Shadi al-Sayyed sowie Vertreter der Arbeitnehmer- und Elternausschüsse.

Die Teilnehmer forderten am Samstag eine Kundgebung auf dem Jamal Abdel Nasser Square, besser bekannt in Tripolis als Al-Tall Square. Ihre Behauptungen sind nicht auf Kraftstoff beschränkt. Sie umfassen auch allgemeine Preiserhöhungen, Steuern und Abgaben, niedrige Löhne und unzureichende Marktkontrollen.

Die in Tripolis versammelten Organisationen forderten eine Überprüfung bestimmter Steuern und Abgaben sowie eine Stärkung der Preisüberwachung. Insbesondere verurteilen sie die Erhöhungen, die sie für ungerechtfertigt halten, und fordern die Behörden auf, gegen spekulative Praktiken vorzugehen.

Handelsvertreter sind auch besorgt über die Auswirkungen der Krise auf die lokale Aktivität. Wenn die Kaufkraft sinkt, reduzieren die Haushalte ihre Ausgaben, was sich direkt auf Unternehmen und kleine Unternehmen auswirkt. In Tripolis, wo ein erheblicher Teil der Wirtschaft auf diesen Aktivitäten basiert, erzeugt der Anstieg der Energiekosten somit Effekte, die weit über die Tankstellen hinausgehen.

Die Herausforderung gegen teures Leben weitet sich

Die am Samstag in Tripolis beobachtete Bewegung findet in einem breiteren nationalen Kontext statt. Mehrere Gewerkschaften und Berufsverbände haben die Warnungen während der Woche als Reaktion auf Preiserhöhungen erhöht.

Am 21. September forderte die Allgemeine Arbeitergewerkschaft die sofortige Ausrufung eines « Wirtschaftsnotstands ». Sein Präsident, Béchara Asmar, hatte das, was er als Preisstörung bezeichnete, angeprangert, insbesondere in Bezug auf Kraftstoff und Lebensmittel.

Die Gewerkschaftsorganisation beantragt die Einberufung der Indexkommission zur Überprüfung von Löhnen und Transportzulagen. Sie forderte auch Erhöhungen, Familienzulagen und Schulzuschüsse an Arbeitnehmer im öffentlichen und privaten Sektor.

Die Union fordert auch einen sich entwickelnden Mechanismus für Stromtarife, um der Situation der ärmsten Haushalte und Industrieunternehmen Rechnung zu tragen. Gleichzeitig fordert sie mehr Kontrollen durch das Wirtschaftsministerium.

Der Exekutivrat soll am Samstag, den 26. September zusammentreten, um die nächsten Formen der Mobilisierung festzulegen. Zu den angekündigten Optionen gehören ein Warnstreik, Kundgebungen und koordinierte Aktionen in verschiedenen Regionen.

Die Tripolis-Bewegung findet daher genau in dem Moment statt, in dem die wichtigsten Gewerkschaftsorganisationen eine Ausweitung des Streits in Betracht ziehen.

Straßentransport fordert nationalen Streik am 30. September

Eine erste nationale Frist ist bereits festgelegt. Die Straßentransportgewerkschaften kündigten einen Generalstreik und Mobilisierungen im ganzen Land für Mittwoch, den 30. September an.

Die Entscheidung wurde diese Woche auf einer außerordentlichen Sitzung unter dem Vorsitz von Bassam Tleis über die Folgen des Kraftstoffwachstums getroffen. Mehrere Verkehrssektoren waren vertreten: Lkw-Fahrer, Panzer, Kühlfahrzeuge, Busse, Kleinbusse und Taxis.

Die Gewerkschaften sind der Ansicht, dass der Anstieg des Kraftstoffverbrauchs die Aufrechterhaltung ihrer Tätigkeit unter den gegenwärtigen Bedingungen zunehmend erschwert. Sie verurteilen auch andere strukturelle Probleme in diesem Sektor, darunter den Wettbewerb, den sie als unregelmäßig ansehen, und den Mangel an ausreichendem Schutz für die Beschäftigten des öffentlichen Verkehrs.

Die genauen Modalitäten der nationalen Mobilisierung müssen am Dienstag, dem 29. September, auf einer Pressekonferenz am Sitz der Allgemeinen Arbeitergewerkschaft bekannt gegeben werden.

Diese Frist verleiht der Rallye von Tripolis eine zusätzliche Dimension. Al-Talls Blockade ist noch nicht der einzige Beweis für eine nationale Straßenbewegung. Sie greift jedoch in eine Reihe von Mobilisierungen ein, die bereits zwischen mehreren Sektoren geplant und koordiniert wurden.

Löhne und Verkehr im Zentrum der Kaufkraftkrise

Die Frage der Kraftstoffe ist besonders heikel, weil sie sich rasch auf die gesamte Wirtschaft auswirkt. Der Transport ist am Preis von Waren, Lebensmitteln und Dienstleistungen beteiligt. Ein längerer Anstieg von Diesel und Benzin erhöht daher die Geschäftskosten und kann schrittweise auf die Verbraucher übertragen werden.

Für Mitarbeiter ist die Wirkung doppelt so hoch. Sie müssen die höheren Kosten ihrer Reise zu ihrem Arbeitsplatz direkt tragen, während sie sich den Preiserhöhungen durch höhere Transport- und Energiekosten stellen müssen.

Gerade deshalb fordern die Gewerkschaftsorganisationen eine Revision der Höhe der Transportbeihilfen und der Löhne. Sie sind der Meinung, dass das Einkommen nicht unverändert bleiben kann, da die täglichen Kosten für die Arbeit schnell steigen.

Auch die Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung haben Maßnahmen ergriffen. Ihre Bewegung wird insbesondere durch den Rückgang des realen Werts der Transportvergütung angesichts eines Anstiegs der Kraftstoffpreise motiviert. Es wurden weitere Protestmaßnahmen angedroht, wenn Lohnforderungen nicht berücksichtigt werden.

Die Unzufriedenheit bringt somit nach und nach verschiedene Kategorien zusammen: Fahrer, Privatangestellte, Beamte, Händler, Industrielle und Familien, die mit dem Anstieg der laufenden Ausgaben konfrontiert sind.

Tripolis, der erste sichtbare Fokus der Bewegung

Zu diesem Zeitpunkt sollte jedoch die in Tripolis beobachtete Mobilisierung von einer bereits weit verbreiteten nationalen Bewegung unterschieden werden. Am Samstag am späten Morgen wird die Blockade des Al-Tall Square dokumentiert, während mehrere andere Aktionen angekündigt oder in Vorbereitung bleiben.

Die soziale Dynamik ist jedoch breiter als die einzige tripolitanische Versammlung. Gewerkschaftsorganisationen diskutieren über nationale Koordination, der Straßenverkehr hat bereits einen Tag des Streiks festgelegt und Wirtschaftsverbände haben gewarnt, dass sie sich den Protesten anschließen könnten.

Die Herausforderung könnte sich daher in den kommenden Tagen in Abhängigkeit von den Entscheidungen der Allgemeinen Arbeitergewerkschaft und der Reaktion der Regierung rasch entwickeln.

Tripolis spielt in dieser Sequenz eine Vorreiterrolle. Die Stadt hatte bereits am 19. September die Blockade des Al-Nour-Platzes durch Fahrer erlebt. Eine Woche später zog der Protest nach Al-Tall und sammelte breitere Forderungen nach den Lebensbedingungen.

Diese Entwicklung ist bedeutsam: Kraftstoff bleibt der unmittelbare Auslöser, aber die Rede der Organisatoren konzentriert sich jetzt auf die gesamte Kaufkraft.

Regierung unter Druck vor sozialer Woche

Ansprüche an die Behörden sind jetzt spezifisch. Die Gewerkschaften fordern Preisinterventionen, eine Überarbeitung der Löhne und Transportbeihilfen, eine bessere Marktüberwachung und Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten für Haushalte und Unternehmen.

Die Frage ist, wie die Regierung auf diese Anfragen reagieren wird, während ihre finanziellen Margen begrenzt bleiben. Alle Ausgleichsmaßnahmen für Kraftstoffe, Verkehr oder Löhne verursachen Haushaltskosten, während die Haushalte ohne Intervention einer weiteren Verschlechterung ihrer Kaufkraft ausgesetzt sind.

Gewerkschaftsorganisationen versuchen, den Druck zu erhöhen. Die Generalarbeitergewerkschaft muss ihre nächsten Entscheidungen treffen, während die Verkehrsgewerkschaften bereits den Termin Mittwoch, den 30. September, für ihren nationalen Streik gewählt haben.

Die Situation entwickelt sich also weiter. Keine nationale Bewegung, die mit den großen Demonstrationswellen vergleichbar ist, die der Libanon in der Vergangenheit erlebt hat, ist noch am Samstag Mittag zu sehen. Aber die Blockade von Al-Tall kommt nach mehreren Tagen Gewerkschaftswarnungen und am Vorabend einer Woche, in der mehrere Sektoren bereits ihre Absicht angekündigt haben, zu mobilisieren.

In Tripolis ist nun die erste konkrete Übersetzung dieses Protestaufstands im Stadtzentrum sichtbar: Die Straße nach Al-Tall wurde am Samstagmorgen mit den Worten der Ordnung das teure Leben, die Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen und den Anstieg der Kraftstoffe blockiert.

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