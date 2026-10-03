22 Millionen Mahlzeiten seit 2023: Im Libanon wird die Nahrungsmittelhilfe zur sozialen Infrastruktur

Seit Oktober 2023 wurden rund 22 Millionen warme Mahlzeiten im Libanon über neun Küchen verteilt, darunter im Süden und in Bekaa. Hinter dieser massiven humanitären Reaktion steht eine dauerhafte Herausforderung: die Umwandlung der Nahrungsmittel-Nothilfe in Unterstützung für Familien, die lokale Wirtschaft und den sozialen Schutz.

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Neun Küchen reagieren auf eine Krise, die sich weigert, vorübergehend zu bleiben

Etwa 22 Millionen warme Mahlzeiten verteilt über drei Jahre: Die Zahl gibt ein ungewöhnliches Maß für die Tiefe der Bedürfnisse, die seit Oktober 2023 im Libanon entstanden sind. Bei einem Treffen mit Präsident Joseph Aoun stellte eine internationale humanitäre Organisation, die sich auf Nahrungsmittelhilfe spezialisiert hat, die Entwicklung ihrer Aktivitäten im Land vor. Seine Struktur umfasst neun Küchen und lokale Partnerschaften. Es arbeitet mit den am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen und Vertriebenen zusammen, insbesondere im Süden und in Bekaa. Hinter dem beeindruckenden Volumen der servierten Mahlzeiten steht jedoch eine wichtigere Frage als die logistische Leistung. Ein Mechanismus zur Reaktion auf die Notlage wird zu einer nachhaltigen sozialen Infrastruktur. Der Unterschied ist grundlegend. Humanitäres Kochen tritt normalerweise auf, wenn ein Schock eine Bevölkerung vorübergehend daran hindert, sich normal zu ernähren: Krieg, Vertreibung, Katastrophe oder Zerstörung eines Versorgungsnetzes. Wenn das Gerät mehrere Jahre arbeitet und Millionen von Mahlzeiten produziert, reagiert es nicht mehr nur zum Zeitpunkt der Katastrophe. Es beginnt, die Lücken in einem Wirtschafts- und Sozialsystem zu schließen, das es nicht allen Haushalten ermöglicht, ihre Autonomie schnell wiederzuerlangen.

Die Zahl von 22 Millionen muss jedoch mit Vorsicht interpretiert werden. Dies ist eine kumulative Anzahl von Mahlzeiten und nicht die Anzahl der verschiedenen Menschen, die Hilfe erhalten. Die gleiche Familie kann von dem Gerät für mehrere Tage oder Monate profitiert haben. Es wäre daher falsch, dieses Volumen direkt in eine Reihe von Begünstigten umzurechnen. Es zeigt jedoch das Ausmaß der Operation. Im Laufe von drei Jahren entsprechen 22 Millionen Mahlzeiten durchschnittlich mehreren zehntausend Portionen pro Tag, obwohl die Aktivität notwendigerweise mit Konflikten und Vertreibungen variiert hat. Die Anwesenheit von neun Küchen zeigt auch, dass das Modell nicht das einer einmaligen Verteilung von importierten Paketen ist. Es basiert auf einer täglichen Vorbereitungskapazität mit Versorgung, Personal, Kochen, Verpackung, Transport und Identifizierung von prioritären Bereichen. Eine solche humanitäre Küche muss in der Lage sein, ihre Produktion bei massiven Vertreibungen schnell zu erhöhen und sie dann zu reduzieren, wenn die Bewohner nach Hause zurückkehren. Es muss auch trotz Stromausfällen, Kraftstoffproblemen und Straßenstörungen funktionieren. Nahrungsmittelhilfe wird so zu einem echten Logistiknetzwerk. Seine Beharrlichkeit seit 2023 zeigt, dass die Bedürfnisse nicht mit dem Ende einer akuten Phase des Kampfes verschwinden. Sie verwandeln und bewegen sich.

Im Süden begleitet Essen Reisen und Rückkehr

Der Süden ist eines der wichtigsten betroffenen Gebiete. Konfrontationen, Zerstörung und Verdrängung haben die normalen Ernährungsbedingungen gestört. Eine Familie, die ihr Dorf verlässt, verliert nicht unbedingt ihre Wohnung. Sie kann den Zugang zu ihrer Küche, ihrem Garten, ihrem üblichen Geschäft oder einer landwirtschaftlichen Tätigkeit verlieren, die einen Teil ihres Einkommens ausmachte. Wenn sie in einer Schule, einem Sammelzentrum, bei Verwandten oder in einer vorübergehenden Unterkunft ankommt, wird die tägliche Zubereitung von Mahlzeiten zu einem unmittelbaren Problem. Nahrungsmittelhilfe entspricht dann einem Grundbedürfnis: einer vertriebenen Bevölkerung zu erlauben, zu essen, während andere Formen der Hilfe vorhanden sind. Aber die Rückkehr in das Dorf endet nicht automatisch, wenn nötig. Ein Haus kann beschädigt werden. Wasser- oder Stromsysteme können schwierig zu betreiben sein. Ein Handel hat möglicherweise nicht wieder geöffnet. Eine Farm kann für mehrere Monate aufgegeben worden sein. Geografische Rückkehr bedeutet nicht unbedingt eine Rückkehr zur wirtschaftlichen Autonomie.

Diese Realität erklärt, warum Nahrung beim Wiederaufbau gedacht werden muss. Die Verteilung einer Mahlzeit entspricht den Bedürfnissen des Tages. Die Reparatur eines Hauses, die Wiedereröffnung einer Straße, die es einem Landwirt ermöglicht, seine Tätigkeit wieder aufzunehmen oder einen Handel wieder aufzunehmen, verringert allmählich die Notwendigkeit, diese Mahlzeit zu verteilen. Beide Politiken sollten daher gemeinsam voranschreiten. Wenn der Wiederaufbau langsam verläuft, geht die Nahrungsmittelhilfe weiter. Wenn das Einkommen nicht zurückkehrt, hat der Haushalt möglicherweise eine funktionale Küche, kann es sich aber nicht leisten, genügend Produkte zu kaufen. Die soziale Frage schließt sich dann der humanitären Frage an. Der Libanon hat Märkte und Geschäfte. Er ist nicht mit einem allgemeinen Verschwinden von Lebensmitteln konfrontiert. Das Problem für viele Haushalte ist der wirtschaftliche Zugang zu Produkten, der in einigen Gebieten durch Krieg und Vertreibung verschärft wird. Diese Unterscheidung ist wichtig. Es bedeutet, dass sich die Antwort nicht auf unbestimmte Zeit auf die kostenlose Mahlzeitenproduktion verlassen kann. Wenn sich die lokalen Bedingungen normalisieren, können finanzielle Unterstützung, Einkommensstützungsprogramme oder Einkäufe von lokalen Produzenten angemessener werden. Die Notküche muss sich in ein Tor zu einer lokalen Wirtschaft verwandeln können, die wieder funktioniert.

Bekaa zeigt eine weitere Dimension der Lebensmittelanfälligkeit

Die große Präsenz des Geräts in der Bekaa erinnert daran, dass die Bedürfnisse nicht ausschließlich mit der Zerstörung des Südens zusammenhängen. Die Region hat eine lange Geschichte konzentrierter Bevölkerungen mit schwachen Einkommen, Landarbeitern und Vertriebenen. Aufeinanderfolgende Wirtschaftskrisen haben die Fähigkeit der Haushalte verringert, unvorhergesehene Ausgaben zu absorbieren. In diesem Zusammenhang wird Essen zu einer der ersten Variablen, um das Familienbudget anzupassen. Ein Haushalt kann seine Miete oder bestimmte Gesundheitskosten nicht abziehen. Auf der anderen Seite kann es weniger Fleisch kaufen, bestimmte Produkte durch billigere Lebensmittel ersetzen, Portionen reduzieren oder die Vielfalt seiner Ernährung reduzieren. Ernährungsunsicherheit tritt nicht immer in der spektakulären Form des Hungers auf. Es kann die Form einer allmählichen Verschlechterung der Ernährungsqualität annehmen.

Heiße Mahlzeiten haben hier einen besonderen Vorteil. Sie bieten eine vollständige Portion, ohne den Haushalt zu zwingen, den Kraftstoff, Strom, Utensilien oder Zeit zum Kochen zu haben. Sie eignen sich besonders für Reise- und Notfallsituationen. Aber sie haben auch eine Grenze: Sie schaffen eine tägliche Abhängigkeit vom Vertriebsnetz. Ein Lebensmittelpaket oder eine finanzielle Hilfe lässt dem Haushalt mehr Auswahl. Eine zubereitete Mahlzeit erfüllt einen bestimmten Bedarf zu einem bestimmten Zeitpunkt. Humanitäre Programme müssen daher ihre Instrumente an die Situation der Begünstigten anpassen. Eine Familie, die für ein paar Tage vertrieben wurde, hat nicht die gleichen Bedürfnisse wie eine Familie, die seit mehreren Monaten in vorübergehenden Unterkünften lebt. Im ersten Fall kann kollektives Kochen die effektivste Lösung sein. Im letzteren Fall kann die Möglichkeit, dass der Haushalt seine eigenen Einkäufe tätigt, mehr zu seiner Autonomie beitragen. Das Volumen von 22 Millionen Mahlzeiten zeigt die Leistung des Geräts. Es wirft auch die Frage nach seiner Fähigkeit auf, seine Methoden zu ändern, wenn sich Krisen in der Natur ändern.

Hinter jeder Mahlzeit kann eine lokale Wirtschaft aufrechterhalten oder umgangen werden

Einer der wichtigsten Aspekte des Modells sind lokale Partnerschaften. Eine Operation dieser Größenordnung kauft erhebliche Mengen an Nahrung. Die Auswahl der Lieferanten hat daher wirtschaftliche Auswirkungen. Der Kauf von Gemüse, Brot, landwirtschaftlichen Produkten oder Dienstleistungen vor Ort macht es möglich, einen Teil der humanitären Hilfe in Aktivitäten für Produzenten und Unternehmen in der Region umzuwandeln. Umgekehrt kann ein massiver Import bereits vorbereiteter Produkte schnell auf den Notfall reagieren, aber diesen Multiplikatoreffekt reduzieren. Die Nutzung von Küchen im Land bietet die Möglichkeit, die Hilfe mit der lokalen Wirtschaft zu verbinden. Eine Mahlzeit kann gleichzeitig eine vertriebene Person ernähren und einen Auftrag für einen Landwirt, Bäcker, Transporter oder Koch erstellen.

Diese Logik ist im Libanon besonders interessant, weil einige begünstigte Regionen auch landwirtschaftliche Regionen sind. Bekaa und Akkar produzieren einen erheblichen Teil des Landes Obst, Gemüse und andere Rohstoffe. Der Süden hat auch Agrarsektoren, die von den Zusammenstößen betroffen sind. Eine lokale Versorgungspolitik kann daher die Erzeuger in einer Zeit unterstützen, in der ihre Märkte geschwächt sind. Es erfordert jedoch eine strenge Organisation. Die erforderlichen Mengen müssen zur Verfügung stehen. Produkte müssen Gesundheitsstandards erfüllen. Die Preise müssen ausreichend wettbewerbsfähig sein, damit das Programm eine große Anzahl von Mahlzeiten serviert. Schließlich sollten Einkäufe nicht selbst Spannungen auf den lokalen Märkten in Gebieten verursachen, in denen das Angebot begrenzt ist. Nahrungsmittelhilfe wird dann zu einer Miniatur-Wirtschaftspolitik. Sie muss entscheiden, wo sie kaufen, zu welchem Preis und von wem. Je länger sie dauert, desto mehr betreffen diese Entscheidungen die betroffenen Gebiete. Dies ist ein weiterer Grund, die Anwendung der Regelung transparent zu gestalten und ihre Auswirkungen nicht nur auf die Begünstigten, sondern auch auf die lokale Wirtschaft zu bewerten.

Wenn der Notfall drei Jahre dauert, verschwindet die Grenze zum Sozialschutz

Vielleicht ist die Hauptlehre von 22 Millionen Mahlzeiten langfristig. Eine Intervention, die nach Oktober 2023 eingeleitet oder stark verstärkt wurde, nimmt im September 2026 weiterhin einen wichtigen Platz ein. Drei Jahre stellen jedoch einen langen Zeitraum für ein qualifiziertes Notfallgerät dar. Das Fortbestehen von Bedürfnissen bedeutet, dass die Krise strukturelle Schwachstellen hervorgebracht oder bestehende überholt hat. Es besteht die Gefahr, dass humanitäre Hilfe zu einer parallelen Form des sozialen Schutzes wird. Nichtstaatliche Organisationen identifizieren Begünstigte, finanzieren Mahlzeiten, verwalten Küchen und organisieren den Vertrieb. Sie erfüllen eine wesentliche Funktion. Aber sie können auch eine Mission übernehmen, die öffentliche Institutionen schrittweise wieder aufnehmen oder in eine nationale Politik integrieren sollten.

Das Problem ist nicht, ob humanitäre Organisationen gehen sollten. Ein brutaler Ausstieg würde die schwächsten Haushalte ohne eine Lösung zurücklassen. Die Herausforderung besteht darin, den Übergang vom Notstand zum Sozialschutz zu organisieren. Dies bedeutet zu wissen, wer immer noch auf kostenlose Mahlzeiten angewiesen ist, weil er vertrieben wird, wer davon abhängig ist, weil sein Einkommen unzureichend ist und wer seine Autonomie mit einer anderen Form der Hilfe zurückgewinnen könnte. Diese Situationen erfordern unterschiedliche Antworten. Eine einzelne ältere Person kann eine langfristige Mahlzeit Service benötigen. Eine Familie, deren Hauptunterstützung ihren Job verloren hat, kann mehr von vorübergehendem Einkommen und Arbeitsunterstützung profitieren. Eine Familie, deren Haus zerstört wurde, braucht Wiederaufbau. Die Behandlung dieser drei Fälle mit der gleichen täglichen Mahlzeit ist im Notfall wirksam, aber als Sozialpolitik unzureichend. Die Herausforderung für die nächsten Jahre wird daher darin bestehen, die von humanitären Programmen gesammelten Daten in Instrumente für eine gezieltere Reaktion umzuwandeln und gleichzeitig die persönlichen Daten der Begünstigten zu schützen.

Der Staat kann seine Präsenz nicht wieder aufbauen, indem er die Lebensmittel vollständig NGOs überlässt

Die Akte verbindet ein breiteres Thema, das den Libanon im Jahr 2026 durchquert: die Rückkehr des Staates in Gebiete und Dienstleistungen. Die Regierung will die Armee stärken, den Süden wieder aufbauen, Banken reformieren und Verwaltungen modernisieren. Sozialschutz ist Teil desselben Problems. Ein Bürger, der für eine essenzielle Mahlzeit dauerhaft von einer externen Organisation abhängig ist, hat ein anderes Verhältnis zum Staat als ein Bürger mit einem vorhersehbaren öffentlichen Mechanismus. Dies bedeutet nicht, dass die Verwaltung selbst Millionen von Portionen kochen muss. Es kann mit spezialisierten Organisationen, Gemeinden und lokalen Unternehmen zusammenarbeiten. Aber sie muss in der Lage sein, Kriterien zu definieren, Programme zu koordinieren und die Bedürfnisse zu kennen.

Eine Koordinierung ist auch notwendig, um Doppelarbeit zu vermeiden. In einer längeren Krise können mehrere Organisationen auf demselben Territorium intervenieren. Einige Familien erhalten verschiedene Formen der Unterstützung, während andere aus Mangel an Informationen oder Dokumentation ausgelassen werden. Ein stärkeres nationales Sozialschutzsystem würde dazu beitragen, Schwachstellen besser zu erkennen. Aber sein Aufbau steht vor bekannten Schwierigkeiten: administrative Fragmentierung, schwache Ressourcen und Misstrauen gegenüber Institutionen. Humanitäre Organisationen haben manchmal eine schnellere operative Kapazität als Ministerien. Das Risiko besteht dann darin, diese Effizienz in eine dauerhafte Lösung zu verwandeln. Eine NGO kann ihre Prioritäten ändern oder die Finanzierung verlieren. Ein Staat kann die Ernährungssicherheit nicht nachhaltig auf die jährliche Verfügbarkeit externer Mittel stützen.

22 Millionen Mahlzeiten werfen auch die Frage der zukünftigen Finanzierung auf

Eine solche Operation erfordert erhebliche Ressourcen. Essen ist nur ein Teil der Kosten. Küchen, Personal, Ausrüstung, Lagerung, Verpackung, Transport und sanitäre Einrichtungen müssen finanziert werden. Wenn die Dringlichkeit internationale Aufmerksamkeit erregt, können die Geber schnell Mittel mobilisieren. Je länger die Krise dauert, desto schwieriger wird sie. Neue Katastrophen entstehen anderswo. Prioritäten ändern sich. Humanitäre Haushalte werden auf immer mehr Bedürfnisse verteilt.

Der Libanon muss daher mit der Gefahr einer Gebermüdigkeit rechnen. Eine Infrastruktur von neun Küchen kann die Nachfragespitzen decken, aber ihre Wartung hängt von einer stabilen Finanzierung ab. Wenn die Ressourcen sinken, während der Bedarf anhält, muss die Organisation die Anzahl der Mahlzeiten reduzieren, ihre Kriterien ändern oder einige Punkte schließen. Populationen, die sich an das Gerät gewöhnt haben, werden dann einen weiteren Bruch erleiden. Die beste Möglichkeit, dieses Risiko zu verringern, besteht darin, die Zahl der Menschen, die täglich Nahrungsmittelhilfe benötigen, schrittweise zu verringern. Dies bezieht sich wiederum auf Einkommen, Wiederaufbau und Beschäftigung. Der Erfolg eines Lebensmittelprogramms sollte nicht allein an der Zunahme der servierten Mahlzeiten gemessen werden. Langfristig sollte es auch an der Anzahl der Familien gemessen werden, die es nicht mehr brauchen.

Vom Notfall zur Resilienzstrategie

Das seit 2023 gegründete Netzwerk hat jedoch einen Wert, der die Krise überstehen könnte. Neun Küchen, die in der Lage sind, große Mengen an Mahlzeiten zu produzieren, stellen schnell eine nützliche Infrastruktur für ein Land dar, das Konflikten, Vertreibungen und Katastrophen ausgesetzt ist. Anstatt diese Kapazität vollständig abzubauen, wenn der Bedarf sinkt, könnte ein Teil in ein nationales Notfallvorsorgesystem integriert werden. Lagerbestände, Lieferanten und geschulte Teams könnten bei einer neuen massiven Vertreibung oder Naturkatastrophe schnell mobilisiert werden. Der Unterschied wäre, dass diese Kapazität in Bereitschaft bleiben würde, anstatt täglich Zehntausende von Menschen aus Mangel an sozialer Lösung zu ernähren.

Das Netzwerk kann auch Fähigkeiten an lokale Akteure übertragen. Gemeinden, Verbände und kleine Unternehmen, die an Operationen beteiligt sind, haben jetzt eine groß angelegte Logistikerfahrung. Diese Fähigkeit kann für andere soziale oder Katastrophenvorsorgeprogramme verwendet werden. Die Herausforderung besteht daher darin, Kapazitäten zu erhalten, ohne die Abhängigkeit zu bewahren. Der Libanon muss in der Lage sein, Hunderttausende von Mahlzeiten schnell zu produzieren, wenn es ein Notfall erfordert. Sie sollte dies nicht ständig tun müssen, um unzureichende Einnahmen und Dienstleistungen auszugleichen.

Die Zahl von 22 Millionen Mahlzeiten fasst zwei entgegengesetzte Realitäten zusammen. Es zeigt eine bemerkenswerte Fähigkeit, Nahrungsmittelhilfe unter schwierigen Bedingungen zu mobilisieren. Gleichzeitig zeigt es das Ausmaß einer Verwundbarkeit, die seit drei Jahren andauert. Solange die Küchen auf einem massiven Niveau arbeiten müssen, um normale Bedürfnisse zu erfüllen, wird der Notfall nicht wirklich vorbei sein. Der Übergang wird beginnen, wenn die warme Mahlzeit zu dem wird, was sie in einer humanitären Politik sein sollte: eine sofortige Reaktion auf einen Schock, bevor Wohnraum, Einkommen, Arbeit und öffentliche Dienste es Familien ermöglichen, die Kontrolle über ihre Lebensmittel selbst zu übernehmen.

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