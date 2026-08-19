In Roumieh, der Komfort gewährt Riad Salamé Fragen

- Advertisement -

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Klimaanlage, Fernseher, Tisch und Stuhl: Die libanesische Justiz erlaubte Riad Salamé, seine Zelle im Rumieh-Gefängnis auszurüsten, wie am Mittwoch, dem 19. August 2026, veröffentlicht wurde. In Isolation genommen, mag das Layout anekdotisch erscheinen. Es ist viel weniger so, wenn es um den ehemaligen Gouverneur der Libanesischen Zentralbank geht, der in wichtigen Finanzfällen verfolgt wurde, nachdem er dreißig Jahre lang die Institution im Herzen des Systems geführt hatte, das 2019 zusammenbrach. In einem Gefängnis, das von Überfüllung und chronischem Mangel an Ressourcen geprägt ist, wirft der Fall vor allem eine Frage der Gleichheit vor der Inhaftierung auf: Sind die Bedingungen, die einem der mächtigsten ehemaligen Männer des Landes gewährt werden, für gewöhnliche Gefangene zugänglich?

Riad Salamé musste im Gefängnis offiziell eine Klimaanlage, einen Fernseher, einen Tisch und einen Stuhl vom Gericht anfordern. Der Antrag wurde nach den am Mittwoch veröffentlichten Informationen angenommen, und der ehemalige Gouverneur wird daher in der Lage sein, diese Geräte in seiner Zelle in Roumieh zu entsorgen, vorbehaltlich der praktischen Vorkehrungen für ihre Installation.

Keines dieser vier Ausrüstungsgegenstände ändert offensichtlich die rechtliche Situation des ehemaligen Gouverneurs. Sie verringern die gegen ihn erhobenen Vorwürfe nicht, stellen keine Freilassung dar und greifen dem Ausgang des Verfahrens nicht vor. Riad Salamé wird weiterhin als unschuldig angesehen, bis eine endgültige Entscheidung seine Schuld in den betreffenden Fällen festgestellt hat.

Aber Information hat eine politische und soziale Dimension, die schwer zu evakuieren ist. Es geht um den Mann, der die Bank von Libanon von 1993 bis 2023 führte, während des Baus und dann des Zusammenbruchs eines Finanzmodells, das Hunderttausende von Einlegern nicht in der Lage machte, normal auf ihre Ersparnisse zuzugreifen.

Es geht also nicht darum zu fordern, dass Riad Salamé unter unwürdigen Bedingungen festgehalten wird. Es ist viel einfacher:warum sollte ein gewöhnlicher Häftling in Roumieh nicht von den gleichen Bedingungen profitieren?

Klimaanlage, TV, Tisch und Stuhl in Roumieh

Die Liste vom 19. August ist genau. Riad Salamé bat um die Erlaubnis, seine Zelle mit einer Klimaanlage, einem Fernseher, einem Tisch und einem Stuhl auszustatten, und die Justiz stimmte zu.

Es müssen jedoch mehrere Elemente festgelegt werden, bevor über die öffentliche Verwaltung gesprochen wird. Die verfügbaren Informationen geben nicht an, wer die Geräte kaufen wird, wer für ihre Installation bezahlen wird oder wie der Stromverbrauch der Klimaanlage finanziert wird. Es gibt daher derzeit keine Grundlage für die Aussage, dass diese Kosten von der Gefängnisverwaltung oder dem Steuerzahler getragen werden.

Was erworben wird, ist anders: Der ehemalige Gouverneur erhielt die Erlaubnis, diese Einrichtungen im Gefängnisgelände zu entsorgen.

Tisch und Stuhl können kaum als extravagante Objekte angesehen werden. Im Falle eines Beklagten, der an komplexen Gerichtsverfahren beteiligt ist, kann ein Raum zum Lesen und Arbeiten ein konkretes Bedürfnis erfüllen, einschließlich der Vorbereitung seiner Verteidigung mit seinen Anwälten.

Der Fernseher und vor allem die Klimaanlage berichten mehr von einer materiellen Verbesserung der Haft. Hier nehmen Informationen ihre volle Bedeutung im Kontext von Roumieh ein.

Roumieh Gefängnis ist nicht für seinen Komfort bekannt

Roumieh konzentriert einen wesentlichen Teil der Funktionsstörungen des libanesischen Gefängnissystems. Überbevölkerung, alternde Gebäude, unzureichende Gesundheitseinrichtungen, Druck auf die medizinischen Dienste und eine hohe Zahl von Untersuchungshäftlingen sind immer wieder auftretende Probleme.

Die Wirtschaftskrise, die 2019 begann, verschärfte diese Situation weiter. Der Zusammenbruch des Pfunds reduzierte die finanzielle Kapazität des Staates, während gleichzeitig Lebensmittel, Medikamente, Kraftstoff, Ersatzteile und Wartung teurer wurden.

Die Häftlinge erlitten diese Erniedrigung direkt.

Familien mussten einen wachsenden Teil der Bedürfnisse ihrer inhaftierten Verwandten übernehmen. Humanitäre Organisationen mussten eingreifen, um bestimmte Dienste zu unterstützen. Die Gefängnisverwaltungskräfte selbst erlitten den Zusammenbruch ihrer Kaufkraft.

In diesem Umfeld muss die Riad Salamé erteilte Genehmigung ersetzt werden.

Der Kontrast besteht daher nicht nur zwischen einer Zelle mit Klimaanlage und einer Zelle ohne Klimaanlage. Er widersprachdie fähigkeit eines häftlings mit ressourcen und rechtsanwälten, eine individuelle unterkunft für gefangene zu beantragen, die fast vollständig von den begrenzten verwaltungsmitteln und ihren familien abhängig ist.

Der ehemalige starke Mann der Bank des Libanon ist kein anonymer Gefangener

Dieser Unterschied wäre politisch weniger sensibel, wenn es sich nicht um Riad Salamé handeln würde.

Drei Jahrzehnte lang hatte der ehemalige Gouverneur eine der mächtigsten Positionen in der Republik inne. 1993 an der Spitze der Bank des Libanon angekommen, kreuzte er Regierungen, Präsidentschaften, politische Krisen, Kriege und Mehrheitswechsel, ohne seinen Posten zu verlieren.

Lange Zeit wurde ihre Bilanz als Hüterin der Währungsstabilität dargestellt. Die Parität des Pfunds mit dem Dollar, das Wachstum des Bankensektors und die Fähigkeit des Libanon, Kapital anzuziehen, haben seinen internationalen Ruf aufgebaut.

Dieses Bild brach mit dem System selbst zusammen.

Ab 2019 verhängten die Banken drastische Beschränkungen für Einleger. Das Buch verlor den größten Teil seines Wertes. Die seit Jahren akkumulierten Einsparungen erwiesen sich als unzugänglich oder stark abgeschrieben, während der Staat im März 2020 keine Schulden hatte.

Die Weltbank bezeichnete die libanesische Krise als eine der schwersten globalen Wirtschaftskrisen seit Mitte des 19. Jahrhunderts.

Riad Salamé kann natürlich nicht rechtlich für all diesen Zusammenbruch verantwortlich gemacht werden, nur weil er mit seiner Funktion verbunden ist. Zu den wirtschaftlichen und politischen Verantwortlichkeiten gehören Regierungen, Banken, politische Führer und seit Jahrzehnten angesammelte fiskalische Entscheidungen.

Aber es ist ebenso unmöglich, seine dreißig Jahre bei der Zentralbank als ein peripheres Element dieser Geschichte zu behandeln.

Financial Engineering im Herzen des Systems

Unter Riad Salamé hat die Bank des Libanon immer komplexere Finanzoperationen entwickelt, um Währungen anzuziehen und die Parität des Pfunds zu erhalten.

Ab 2016 wurden Operationen, die gemeinhin als « Financial Engineering » bezeichnet werden, weiter verbreitet. Sie lieferten den Banken erhebliche Renditen im Austausch für Fremdwährungsbeiträge zum System.

Das unmittelbare Ziel bestand darin, die Reserven zu stärken und die Finanzstabilität zu erhalten.

Das Problem war strukturell: Das System benötigte kontinuierliche Zuflüsse von Dollar, um die akkumulierten Ungleichgewichte zu finanzieren. Als sich die Strömungen verlangsamten und dann umkehrten, wurde es unmöglich, die Architektur aufrechtzuerhalten.

Die Verluste brachen dann im Freien aus.

Die internationalen Finanzinstitutionen betonten daraufhin die Notwendigkeit, diese Verluste zu erkennen und unter dem Staat, der Zentralbank, den Banken und anderen Interessengruppen zu verteilen. Diese Frage steht nach wie vor im Mittelpunkt des politischen Konflikts um die libanesische Finanzumstrukturierung.

Für Einleger war das Ergebnis viel konkreter: Bankkonten zeigen manchmal lebenslange Einsparungen, ohne die Möglichkeit, die entsprechenden Beträge frei abzuheben.

Es ist diese Vergangenheit, die heute das Bild der politisch explosiven Klimaanlage macht.

Verfahren, die weit über das Management der Zentralbank hinausgehen

Der ehemalige Gouverneur ist jedoch nicht in Roumieh, weil das Buch unter seinem Mandat zusammengebrochen ist.

Diese wesentliche Unterscheidung muss beibehalten werden.

Das Gerichtsverfahren gegen Riad Salamé betrifft spezifische Finanztransaktionen und spezifische Anklagen, die vom Gericht geprüft werden müssen. Sowohl im Libanon als auch in Europa konzentrierten sich die Untersuchungen auf den Geldverkehr, seine Vermögenswerte und die finanziellen Beziehungen, an denen unter anderem Forry Associates beteiligt waren, die mit seinem Bruder Raja Salamé verbunden sind.

Europäische Richter untersuchen seit mehreren Jahren Hunderte von Millionen Dollar an Finanzströmen und Vermögenswerten, die im Verdacht stehen, mit diesen Operationen in Verbindung zu stehen. Beschlagnahmungen und das Einfrieren von Vermögenswerten wurden in mehreren Ländern angeordnet.

Riad Salamé wies die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Er argumentierte, dass sein Vermögen aus seiner früheren beruflichen Tätigkeit in Finanzen und Investitionen während seiner Karriere stammte.

Diese Dementis müssen mit der gleichen Genauigkeit wie die Anschuldigungen gemeldet werden.

Die Kritik an der Bilanz der Bank des Libanon kann nicht als Ersatz für eine gerichtliche Verurteilung verwendet werden. Aber die Unschuldsvermutung bedeutet nicht, dass seine öffentliche Aktion seit 30 Jahren einer kritischen Prüfung entgehen muss.

Für Bewerber ist der Kontrast brutal

Die Roumieh erteilte Ermächtigung kommt zu einem Zeitpunkt, da die Bankenkrise noch nicht vollständig gelöst ist.

Jahre nach Beginn des Zusammenbruchs bleibt das Schicksal der Einlagen mit Finanzreformen, Bankenumstrukturierungen und der Verteilung der akkumulierten Verluste im System verbunden.

Diese Langsamkeit verleiht dem Fall der Zelle eine besondere Dimension.

Der ehemalige Gouverneur kann bei einem Richter die Erlaubnis beantragen, seinen Haftraum wesentlich zu verbessern und eine Antwort zu erhalten. Die Einleger warten seit Jahren auf einen endgültigen Rahmen, um die Bedingungen festzulegen, unter denen sie ihr Geld zurückerhalten werden.

Die beiden Situationen fallen offensichtlich nicht unter dieselbe Institution oder dasselbe Verfahren. Juristisch dagegen zu sein, würde keinen Sinn ergeben.

Politisch ist das Image jedoch mächtig.

Es erinnert an die Lücke, die die gesamte libanesische Krise kennzeichnete: Diejenigen mit privilegiertem Zugang zu Institutionen, Informationen, Währungen oder Machtnetzwerken erlebten keinen Zusammenbruch wie normale Haushalte.

Genau aus diesem Grund wird jede besondere Behandlung eines ehemaligen hohen Beamten mit Argwohn beobachtet.

Eine VIP-Zelle? Wir müssen es noch beweisen

Dieser Verdacht entbindet die Überprüfung der Tatsachen nicht.

Die Genehmigung einer Klimaanlage und eines Fernsehers reicht nicht aus, um zu zeigen, dass Riad Salamé ein illegales Gefängnisregime oder eine « VIP-Zelle » genießt. Um dies zu behaupten, wäre es notwendig, die in Roumieh angewandten Regeln genau zu kennen und sie mit denen zu vergleichen, die anderen Gefangenen auferlegt wurden.

Können andere Gefangene einen Fernseher installieren? Können sie einen Ventilator oder eine Klimaanlage bekommen? Wer genehmigt diese Geräte? Gibt es medizinische oder Ausrüstungskriterien? Werden die Geräte von Familien finanziert? Wird Strom von der Einrichtung in Rechnung gestellt oder unterstützt?

Ohne diese Antworten bleibt die Ladung des Privilegs zu demonstrieren.

Aber dieser Mangel an Informationen ist selbst ein Problem.

In einem transparenten Gefängnissystem sollten die Regeln für autorisierte Ausrüstung für Gefangene in vergleichbaren Situationen bekannt und identisch sein. Die Meinung sollte nicht erraten müssen, ob ein ehemaliger Gouverneur einen Gefallen oder ein Recht genießt, das allen zugänglich ist.

Klimaanlage stellt die peinlichste Frage

Von den vier Geräten konzentriert die Klimaanlage logischerweise die Aufmerksamkeit.

Es erfordert eine elektrische Installation und verbraucht viel mehr Energie als ein Tisch, Stuhl oder sogar ein Fernseher. Im Libanon von 2026 ist diese Frage nicht trivial.

Das Land lebt weiterhin mit einem fragilen elektrischen System, das durch jahrelange Rationierung und den massiven Einsatz privater Lösungen gekennzeichnet ist. Die öffentlichen Verwaltungen selbst haben unter diesem Mangel gelitten.

In Roumieh erfordert der Betrieb einer Klimaanlage daher eine ausreichende Leistung.

Wer stellt sie zur Verfügung? Wie lange? Zu welchen Kosten? Wird das Gerät im Gefängnisnetzwerk arbeiten oder wird es ein bestimmtes Gerät benötigen?

Solange diese Fragen unbeantwortet bleiben, müssen wir vermeiden zu sagen, dass der Staat Riad Salamé für die Klimaanlage bezahlen wird. Aber sie verdienen es, genau deshalb festgelegt zu werden, weil die Genehmigung kein passives Objekt betrifft: Sie beinhaltet den ständigen Verbrauch einer Ressource, die das Gefängnissystem nicht unbedingt im Überfluss hat.

Das Problem ist nicht, dass Salamé mit Würde behandelt wird

Es wäre leicht, den Fall in einen Antrag auf zusätzliche Strafe zu verwandeln.

Damit würde der wirkliche Einsatz verfehlt.

Ein Angeklagter, auch wenn einer der mächtigsten Beamten des Landes, behält Rechte. Die Unschuldsvermutung bleibt bestehen. Die Haftbedingungen müssen die Menschenwürde respektieren und dürfen keine vorzeitige Strafe darstellen.

Riad Salamé musste daher nicht erniedrigenden Bedingungen unterworfen werden, weil ein Teil der Bevölkerung ihm politische oder moralische Verantwortung beim finanziellen Zusammenbruch zuschrieb.

Die Frage ist genau das Gegenteil:wenn bestimmte Bedingungen für Riad Salamés Würde notwendig sind, warum sollten sie dann nicht für alle Gefangenen in Roumieh notwendig sein?

Hier wird die genehmigung zum gegenstand der gefängnispolitik.

Gleichberechtigung bedeutet nicht, dem reichen Gefangenen einen Stuhl zu entziehen. Es besteht darin, sicherzustellen, dass der arme Gefangene auch richtig sitzen kann. Es geht nicht darum, einen ehemaligen Gouverneur unter Hitze zu leiden, sondern zu bestimmen, welche Temperaturen und Lüftungsbedingungen für die gesamte Gefängnisbevölkerung akzeptabel sind.

Reproduziert Roumieh die Ungleichheiten des Libanon?

Gefängnisse sollen die Freiheit entziehen, nicht die Haftbedingungen nach dem Erbe umverteilen.

In der libanesischen Realität spielen jedoch persönliche und familiäre Mittel eine wichtige Rolle. Ein Gefangener, dessen Familie Nahrung, Medikamente, Kleidung oder anderes Eigentum zur Verfügung stellen kann, befindet sich nicht in der gleichen Situation wie ein Gefangener, der keine externe Unterstützung hat.

Der durch die Krise geschwächte Gefängnisstaat lässt somit einige seiner eigenen Mängel durch private Ressourcen ausgleichen.

Der Fall Salamé bringt diese Logik auf ihren sichtbarsten Punkt.

Der ehemalige Gouverneur verfügt über die finanziellen Mittel, die Anwälte und die Verfahrensfähigkeit, um eine genaue Gestaltung zu verlangen. Gerechtigkeit erlaubt es. Das System funktioniert für ihn.

Die journalistische Frage wird dann die des Gefangenen, der einige Zellen weiter gestellt wird: Ist er sich dieses Verfahrens bewusst, kann er die gleiche Bitte formulieren und hat er vor allem die materiellen Mittel, um die gleiche Genehmigung zu erhalten?

Wenn die Antwort nein lautet, geht das Problem über Riad Salamé hinaus.

Es würde bedeuten, dass die Ungleichheiten, die die libanesische Gesellschaft strukturieren, die Gefängnistüren ohne Schwierigkeiten überschreiten.

Ein kleiner Fall, der sich auf einen riesigen Konkurs bezieht

Natürlich ist eine Klimaanlage nicht das Riad Salamé-Dossier.

Die Hauptsache bleibt an anderer Stelle: die Gerichtsverfahren, die untersuchten Finanztransaktionen, die Verantwortlichkeiten, die festgestellt oder ausgeschlossen werden können, und das Schicksal der untersuchten Fonds.

Aber dieser kleine materielle Fall hat eine Stärke, die die Finanzunterlagen von mehreren tausend Seiten nicht haben.

Es ist sofort verständlich.

Drei Jahrzehnte lang hielt Riad Salamé den Gipfel der Institution ab, die für die Wahrung der Währungs- und Finanzstabilität verantwortlich ist. Nach dem Zusammenbruch sahen die Libanesen, wie ihre Einkommen verflogen, ihre Volkswirtschaften unzugänglich wurden und sich die öffentlichen Dienste verschlechterten. Der ehemalige Gouverneur, der jetzt inhaftiert ist und immer noch als unschuldig gilt, erhält die richterliche Genehmigung, eine Klimaanlage und einen Fernseher in seiner Zelle zu installieren.

Es wäre nicht korrekt oder fair, automatisch ein illegales Privileg abzuleiten.

Aber nach dreißig Jahren Macht und sechs Jahren Krise bleibt Riad Salamé ein Fall, in demtransparenz muss größer sein, nicht schwächerDie Justiz und die Gefängnisverwaltung können daher den Verdacht schnell zerstreuen: die geltenden Vorschriften veröffentlichen, angeben, wer die Ausrüstung finanziert und angeben, ob ein Gefangener, der unter den gleichen Bedingungen untergebracht ist, die gleiche Genehmigung erhalten kann.

Andernfalls bleibt die Roumieh-Klimaanlage das, was die libanesische Finanzakte seit 2019 regelmäßig produziert: ein kleines materielles Problem, hinter dem sofort die viel breitere Frage auftaucht, ob die gleichen Regeln wirklich für alle gelten.