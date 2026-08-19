Libanon: Fünf Schlösser in der Realwirtschaft

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Die Erholung der Banken und verbesserte Finanzindikatoren können Bedingungen für eine Erholung im Libanon schaffen. Sie können es nicht alleine produzieren. Ein Unternehmen, das wieder Zugang zu Krediten erhält, aber immer für teuren Strom bezahlt, Infrastrukturausfälle unterstützt, um zu exportieren kämpft und riskiert, seine Kunden in jeder Sicherheitskrise zu verlieren, bleibt mit den gleichen strukturellen Hindernissen konfrontiert. Fünf Schleusen bestimmen somit den Übergang von der finanziellen Stabilisierung zu einer realen Erholung der Realwirtschaft: Finanzierung, Energie, Infrastruktur, Märkte und Stabilität. Der jüngste Anstieg der Staatsanleihen zeigt genau, warum die Antizipation der Märkte von der tatsächlichen Verbesserung der Haushalte und Unternehmen zu unterscheiden ist.

Eine libanesische Anleihe kann in wenigen Tagen mehrere hundert verdienen. Eine Fabrik, ein Hotel oder eine Farm ändern dies nicht schnell.

Dieser Unterschied in der Zeitlichkeit steht im Mittelpunkt des libanesischen Wirtschaftsproblems im Jahr 2026. Finanzinvestoren können heute ein Wertpapier kaufen, weil sie eine Umschuldung, eine Bankenreform oder eine politische Vereinbarung erwarten, deren Auswirkungen erst später sichtbar werden. Die Realwirtschaft hingegen funktioniert nicht mit Vorfreude. Um mehr zu produzieren, muss ein Unternehmen in der Lage sein, Kredite aufzunehmen, Strom zu vorhersehbaren Kosten zu beziehen, Wasser und Infrastruktur zu haben, auf Kunden zuzugreifen und ausreichendes Vertrauen in die Stabilität zu haben, um zu investieren.

Der Libanon hat bereits begonnen, einige positive Indikatoren zu finden. Die Wirtschaft wuchs um 3,5% im Jahr 2025 nach Jahren der Kontraktion. Diese Verbesserung umfasste eine makroökonomische Stabilisierung, eine Erholung des Tourismus und die ersten Auswirkungen der Reformen. Sie war immer noch zerbrechlich. Das Wachstum von 2025 war auch niedriger als die ursprünglich vorgesehenen 4,7 Prozent, hauptsächlich aufgrund einer niedrigeren als erwarteten touristischen Saison, schwachen Investitionen und verzögerten Wiederaufbau.

Die Herausforderung besteht nun darin, den finanziellen Fortschritt in Produktionskapazitäten umzuwandeln.

Erste Sperre: Ohne Kredit investiert eine Volkswirtschaft mit ihren Ersparnissen

Die Bankenreform wird oft aus der Perspektive der Einleger und der Verteilung der seit 2019 akkumulierten Verluste dargestellt. Diese Dimension ist grundlegend, aber sie ist nur ein Teil des Problems.

Eine Bank wird nicht nur verwendet, um Einlagen zu halten. Es wandelt normalerweise einen Teil der verfügbaren Ersparnisse in Kredite für Haushalte und Unternehmen um.

Es ist diese Funktion, die durch die Krise schwer beschädigt wurde.

Wenn ein KMU eine Maschine kaufen will, ein Landwirt seinen Betrieb modernisieren will, ein Hotel seine Zimmer renovieren will oder ein Haushalt Wohnraum finanzieren will, werden Investitionen ohne Bankkredite deutlich schwieriger. Liquidierte Akteure können ihre Projekte selbst finanzieren. Andere reduzieren, verzögern oder verlassen sie.

Dies schafft eine Wirtschaft der zwei Geschwindigkeiten. Unternehmen mit Einkommen in frischen Dollar, Familienkapital oder Finanzierung aus dem Ausland können weiterhin investieren. Lokale Kreditunternehmen haben eine viel geringere Marge.

Die Bankenreform hat daher ein Ziel, das weit über die Lösung der Vergangenheit hinausgeht:es muss ein system schaffen, das in der lage ist, die zukunft zu finanzieren.

Eine erfolgreiche Umstrukturierung sollte es rentablen Banken ermöglichen, über ausreichende Bilanzen zu verfügen, um ihre Kreditaktivitäten schrittweise wieder aufzunehmen. Sie sollte auch das Vertrauen der Antragsteller wiederherstellen. Ohne ausreichend stabile Einlagen können Banken ihre Kreditvergabekapazität nicht nachhaltig wiederherstellen.

Aber auch die Rückgabe von Krediten wird nicht ausreichen.

Eine Bank kann Liquidität haben und sich weigern, ein Geschäft zu finanzieren, wenn es zu anfällig bleibt. Energiekosten, Sicherheitsunsicherheit, schwache Marktchancen und der Zustand der Infrastruktur beeinflussen direkt die Risikobewertung.

Die Bankenreform ist daher das erste Schloss, nicht die komplette Lösung.

Zweite Sperre: Strom bleibt Produktionskosten

Das zweite Hindernis entsteht, wenn ein libanesisches Unternehmen eine Maschine, einen Kühlschrank, eine Klimaanlage oder einen Computer einschaltet.

Das elektrische Problem ist nicht mehr auf die Anzahl der Stunden beschränkt, die von Electricity im Libanon zur Verfügung gestellt werden. Er wohnt inhinzufügen der verschiedenen quellen notwendig, um kontinuierliche service zu erhalten.

Unternehmen und Haushalte zahlen für öffentlichen Strom, wenn er verfügbar ist. Diesen Strom müssen sie dann mit privaten Generatoren, Solaranlagen, Batterien oder eigenen Generatoren ergänzen.

Diese Lösungen ermöglichten es dem Land, trotz der Verschlechterung des Netzwerks zu operieren. Sie übertrugen auch einen Teil der Kosten des elektrischen Systems direkt an die Benutzer.

Die Weltbank schätzte die öffentliche Ernährung nach einem rotierenden System noch vor kurzem auf durchschnittlich nur sechs bis acht Stunden täglich. Diese Unzulänglichkeit verpflichtet die Nutzer, parallel zu ersterer eine zweite Energieinfrastruktur zu finanzieren.

Für ein Unternehmen ist die Konsequenz direkt im Selbstkostenpreis messbar.

Eine Bäckerei muss abkühlen und produzieren. Eine Fabrik muss ihre Maschinen betreiben. Ein Hotel muss Beleuchtung, Warmwasser und Klimaanlage bieten. Ein Restaurant muss seine Kühlkette beibehalten. Ein Handel muss seine Ausrüstung füttern. Wenn jeder einen Teil seines eigenen Stroms produzieren muss, werden die Energiekosten zu einem Handicap der Wettbewerbsfähigkeit.

Solar hat diese Abhängigkeit für einige Unternehmen und Haushalte reduziert. Aber es erfordert eine erhebliche Anfangsinvestition. Aber das erste Schloss erscheint sofort wieder:ohne ein funktionierendes bankensystem kann die person, die nicht über das notwendige kapital verfügt, ihre energieinstallation nicht einfach finanzieren.

Das Bankenproblem und das elektrische Problem verstärken sich daher gegenseitig.

Nachhaltige Verbesserungen erfordern die Wiederherstellung einer zuverlässigeren öffentlichen Produktion, die Senkung der Erzeugungskosten und die weitere Integration erneuerbarer Energien in das Netz. Verfügbare Schätzungen zeigen, dass ein Übergang zu großen Solarkapazitäten die Produktionskosten aufgrund der Abhängigkeit von importierten flüssigen Brennstoffen senken kann.

Für die Realwirtschaft wird die entsprechende Maßnahme einfach sein: nicht nur, wie viele Stunden Strom im Libanon zur Verfügung stellt, sondern auchwie viel tatsächlich eine kontinuierliche kilowattstunde für ein unternehmen kostet, sobald alle seine quellen hinzugefügt wurden.

Dritte Sperre: Infrastruktur erzeugt unsichtbare Kosten

Elektrizität ist die sichtbarste Fehlfunktion. Sie ist nicht die Einzige.

Wasser, Sanitäreinrichtungen, Straßen, Telekommunikation und kommunale Dienstleistungen beeinflussen auch die Produktionskosten. Wenn ein öffentlicher Dienst nicht funktioniert, verschwinden seine Ausgaben nicht. Es wird oft auf den Haushalt oder das Unternehmen übertragen.

Der Wassersektor ist ein besonders deutliches Beispiel.

Unzureichende öffentliche Lebensmittel führen dazu, dass Haushalte und Einrichtungen Wasser von privaten Anbietern kaufen. Unternehmen müssen Tanks, Pumpen oder eigene Lagerlösungen haben. Jede Vereinbarung stellt eine Investition und Betriebskosten dar, die bei einem zuverlässigen kollektiven Service weniger wichtig wären.

Die Abwasserbehandlung verursacht andere Kosten.

Eine schlecht funktionierende Kläranlage schickt nicht sofort eine zusätzliche Rechnung an ein Unternehmen. Die daraus resultierende Verschmutzung verschlechtert jedoch die Wasserressourcen, die landwirtschaftlichen Flächen und die Küstenlinie. Es erzeugt schließlich Gesundheits-, Umwelt- und Tourismusausgaben.

Die Verarbeitungsanlagen selbst sind von Elektrizität abhängig. Schnitte können Pumpen und den Betrieb der Station stören, was wiederum die gegenseitige Abhängigkeit der verschiedenen Schlösser veranschaulicht.

Die Weltbank hat die Sanierung bestehender Stationen und die Fertigstellung unfertiger Anlagen und Netze als Prioritäten für die Verringerung der Wasserverschmutzung identifiziert.

Zusätzlich zu diesen alten Problemen wurden die durch den Konflikt verursachten Zerstörungen hinzugefügt.

Wiederaufbau- und Rehabilitationsbedarf nach Schäden zwischen Oktober 2023 und Dezember 2024 bewertet11 milliarden dollarDavon entfielen rund 1 Milliarde auf öffentliche Infrastruktur in den Bereichen Energie, Verkehr, Wasser, Sanitäreinrichtungen und kommunale Dienstleistungen.

Der Wiederaufbau dieser Anlagen ist daher keine gesonderte Ausgabe von der Wirtschaftspolitik.

Eine reparierte Straße reduziert Transportzeiten und -kosten. Zuverlässige Wasserversorgung reduziert den Einsatz von privaten Anbietern. Eine funktionierende Kläranlage schützt Landwirtschaft, Gesundheit und Tourismus. Ein stabiles Stromnetz reduziert den Bedarf an Generatoren.

Die Infrastruktur wirkt somit auf die Produktivität, ohne immer direkt in der Bilanz eines Unternehmens zu erscheinen.

Vierte Sperre: Produzieren reicht nicht aus, man muss verkaufen

Das vierte Hindernis betrifft Chancen.

In einem Land, dessen Heimatmarkt seit 2019 stark geschwächt ist, hängt das Wachstum produktiver Unternehmen mehr von ihrer Fähigkeit ab, Kunden im Ausland zu finden.

Der Weinsektor ist ein gutes Labor für dieses Problem.

Libanon produziert Weine, die sich auf anspruchsvollen internationalen Märkten positionieren können. Die Felder haben Marken, Vertriebsnetze und einen Ruf entwickelt, der weit über die Größe des libanesischen Marktes hinausgeht.

Dieser Erfolg beseitigt jedoch nicht die logistischen Einschränkungen.

Der Export umfasst den Transport von Flaschen auf ausländische Märkte, die Übernahme von Frachtkosten, die Einhaltung von Hygiene- und Handelsnormen, die Bereitstellung von Händlern und die Aufrechterhaltung einer ausreichend regelmäßigen Produktion.

Wenn die Binnennachfrage nachlässt, ist der Zugang zu externen Märkten nicht mehr nur eine Chance. Es wird zu einer Bedingung des Wachstums.

Die gleiche Logik gilt für die Landwirtschaft und einen Teil der Agrar- und Lebensmittelindustrie. Ein libanesischer Produzent kann in Bezug auf Qualität wettbewerbsfähig sein und seinen Vorteil gegenüber der Logistik verlieren.

Terrestrische Passagen sind hier von besonderer Bedeutung. Syrien ist der natürliche Weg nach Jordanien, Irak und den Golfmärkten. Grenzoperationen, Straßenverkehrssicherheit und Transitkosten beeinflussen daher direkt die libanesischen Exportkapazitäten.

Gleichzeitig spielen Häfen und Flughäfen eine zentrale Rolle bei Produkten mit höherer Wertschöpfung.

Eine wirkliche Erholung muss daher an den Exporten von Waren und Dienstleistungen gemessen werden, nicht nur am Inlandsverbrauch.

Libanon hat eine große Diaspora und Produkte mit einer starken Identität. Aber eine produktive Wirtschaft kann nicht langfristig ohne den Vorteil ihrer Diaspora leben. Es muss in der Lage sein, über traditionelle Community-Netzwerke hinaus zu verkaufen und neue Märkte zu gewinnen.

Fünfte Sperre: Stabilität bleibt eine wirtschaftliche Variable

Keines der ersten vier Hindernisse ist völlig unabhängig vom fünften: Sicherheit.

Der Tourismus bietet die unmittelbarste Demonstration.

Eine Bank kann umstrukturiert werden, ein Unternehmen kann Strom haben und ein Hotel kann seine Zimmer renoviert haben. Wenn Fluggesellschaften ihre Flüge einstellen und ausländische Regierungen von Reisen in den Libanon abraten, kann die Touristensaison innerhalb weniger Tage verschwinden.

Die libanesische Wirtschaft ist nach wie vor besonders anfällig für dieses Phänomen, da der Tourismus Einkommen in einer sehr breiten Kette generiert.

Ein Besucher zahlt ein Flugticket, ein Hotel oder eine Miete. Es verbringt in Restaurants, Geschäften, Transport und Freizeit. Die Libanesen in der Diaspora injizieren auch Währung in die Wirtschaft während ihres Aufenthalts.

Eine schlechte Saison betrifft nicht nur Hotels.

Das Wachstum von 2025 hat diese Abhängigkeit bereits verdeutlicht. Das reale BIP wuchs um 3,5%, aber weniger als ursprünglich erwartet. Faktoren, die zu dieser Lücke beitrugen, waren eine niedriger als erwartete Tourismussaison, geringe Investitionen und anhaltende Unsicherheit.

Neue Episoden von Konflikten erinnern an die Fragilität dieses Motors. Luftstörungen und Unsicherheit können plötzlich eine Aktivität unterbrechen, deren Wiederaufbau mehrere Monate dauerte.

Investitionen reagieren ähnlich, aber langsamer.

Ein Tourist kann seine Reise für eine Woche der Spannung absagen. Ein Industrieller, der zehn Jahre lang Millionen von Dollar immobilisieren muss, fragt sich, ob die Spannungen jedes Jahr zurückkehren werden.

Stabilität ist also nicht nur Voraussetzung für den Tourismus. Es bestimmt die Risikoquote, die auf fast alle produktiven Investitionen angewendet wird.

Anleihen können steigen, bevor die Wirtschaft wieder anfängt

Hier muss das Signal der souveränen libanesischen Verpflichtungen mit Vorsicht interpretiert werden.

Anfang August 2026 verzeichneten die libanesischen Eurobonds einen starken Anstieg. Nach dem Umschalten22 cent für einen dollar gesichtswertende juli erreichten sie etwa28 centin den folgenden wochen.

Die Bewegung wurde insbesondere auf die Rückkehr ausländischer Käufer nach dem parlamentarischen Vormarsch des Bankenumstrukturierungsprojekts zurückgeführt.

Dieser Anstieg ist eine wichtige Information. Dies bedeutet, dass einige Investoren glauben, dass die Wahrscheinlichkeit einer Lösung der Finanzkrise oder einer Verbesserung des Wertes der Schuldeneintreibung gestiegen ist.

Aber28 cent für einen dollar schulden bedeuten nicht, dass ein libanesisches unternehmen weitere 27 prozent verkauft, dass haushalte ihre einlagen zurückerhalten haben oder dass banken die massive finanzierung der wirtschaft wieder aufgenommen haben.

Anleihenmärkte kaufen zukünftige Wahrscheinlichkeiten.

Ein Investor kann eine 28-Cent-Anleihe kaufen, wenn er glaubt, dass ein zukünftiger Deal es ermöglichen wird, mehr zu erholen. Es muss nicht warten, bis Strom funktioniert, die Exporte wachsen oder der Tourismus auf sein früheres Niveau zurückkehrt.

Genau aus diesem Grund kann eine finanzielle Verbesserung weitgehend der wirtschaftlichen Verbesserung vorausgehen.

Es kann sogar eine Zeit lang mit einer realen Wirtschaft in Schwierigkeiten koexistieren.

Das Risiko einer zweistufigen Erholung

Das zu vermeidende Szenario ist daher das eines Libanon, dessen Finanzindikatoren sich verbessern, während die Produktionsbedingungen nahezu unverändert bleiben.

Die Anleihen würden steigen. Schuldenverhandlungen würden vorankommen. Die Banken würden umstrukturiert. Die Währungsstabilität könnte sich fortsetzen. Das Kapital würde schließlich anfangen zurückzukehren.

Unterdessen würde ein KMU weiterhin seinen eigenen Strom finanzieren. Ein Landwirt würde die Kosten für Wasser und Transport tragen. Ein Industrieller würde zögern, eine neue Maschine zu kaufen, weil er keinen erschwinglichen Kredit hat. Ein Exporteur würde von unsicheren Straßen und Grenzen abhängig bleiben. Ein Hotel könnte seine Buchungen bei der ersten Sicherheitswarnung verlieren.

Eine solche Wirtschaft wäre finanziell weniger krank, ohne noch wirklich produktiv zu sein.

Die Herausforderung in den kommenden Monaten besteht genau darin, die Verbesserung von oben nach unten zu bringen: von der Staatsbilanz zu den Banken, dann von den Banken zu den Unternehmen und Haushalten.

Rekonstruktion kann diese Übertragung beschleunigen. Die auf 11 Milliarden US-Dollar geschätzten Anforderungen beinhalten Ausgaben, die direkt Aktivitäten in den Bereichen Bau, Transport, Dienstleistungen und Industrie generieren könnten. Ihre Finanzierung muss jedoch mit Investitionen einhergehen, die die Produktivität nachhaltig steigern können.

Der Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur ist notwendig. Es wieder aufzubauen, ohne die Mängel zu korrigieren, die vor dem Konflikt bestanden, würde bedeuten, das alte Modell wiederherzustellen.

Fünf Indikatoren, um festzustellen, ob die Erholung real wird

Die nächste libanesische Wirtschaftsphase kann daher nicht mit einer einzigen Zahl bewertet werden.

Das BIP wird zeigen, ob die Gesamtaktivität zunimmt, aber nicht unbedingt warum. Der Preis der Anleihen wird zeigen, was Investoren erwarten, aber nicht, was ein KMU erlebt. Die Stabilität des Pfunds wird wichtige Informationen über die Währung geben, aber es wird die Produktivität nicht messen.

Um festzustellen, ob die Erholung wirklich wirtschaftlich ist, müssen sich fünf Indikatoren gleichzeitig entwickeln:

bankfinanzierung , mit der messbaren rendite von krediten an haushalte und insbesondere produktive unternehmen;

, mit der messbaren rendite von krediten an haushalte und insbesondere produktive unternehmen; echte energiekosten , berechnet durch Addition von Strom aus dem Libanon und den privaten Lösungen, die für die kontinuierliche Versorgung erforderlich sind;

, berechnet durch Addition von Strom aus dem Libanon und den privaten Lösungen, die für die kontinuierliche Versorgung erforderlich sind; produktive investitionen , in maschinen, unternehmen, landwirtschaft, industrie und infrastruktur und nicht nur in finanziellen vermögenswerten;

, in maschinen, unternehmen, landwirtschaft, industrie und infrastruktur und nicht nur in finanziellen vermögenswerten; ausfuhren , die die fähigkeit der libanesischen erzeuger messen wird, externe märkte zurückzugewinnen oder zu erobern;

, die die fähigkeit der libanesischen erzeuger messen wird, externe märkte zurückzugewinnen oder zu erobern; tourismus, einschließlich ankünfte, nächte, flüge und ausgaben, die einen sofortigen indikator für das vertrauen in die stabilität des landes bieten.

Der Anstieg der Eurobonds zeigt, dass einige Investoren bereits beginnen, über die aktuelle Krise hinauszuschauen. Damit dies zu einer echten Erholung wird, müssen die Kredite an die Unternehmen zurückkehren, die Stromkosten werden sinken, produktive Investitionen werden steigen, die Exporte werden wachsen und die Touristen werden weiterhin ankommen, wenn die nächste Saison beginnt.