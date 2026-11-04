In der Westbank begleiteten ehemalige israelische Offiziere palästinensische Bauern, um ihre Oliven in der Nähe von Qusra zu ernten. Ihre Initiative kommt als Reaktion auf Siedlergewalt und Zugangsbeschränkungen. Die Armee behauptet, koordinierte Kulturen zu schützen, während die Vereinten Nationen anhaltende Angriffe und Hindernisse auf palästinensisches Agrarland dokumentieren.

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Ehemalige israelische Militärs begleiteten palästinensische Bauern am Dienstag, den 3. November, um ihre Oliven in der Nähe von Qusra im besetzten Westjordanland zu ernten. Diese Solidaritätsinitiative kommt zu einer Zeit, in der Siedlergewalt und Zugangsbeschränkungen das Sammeln stören.

In der Westbank, pensionierte Offiziere neben Pickern

Der ehemalige General Eyal Ben-Reuven erklärt, dass er seit mehreren Monaten eine Gruppe von etwa dreißig ehemaligen Militärs zusammengebracht hat, darunter sechs Generäle. Diese Zahl beschreibt das Kollektiv: Es erlaubt nicht zu bestätigen, dass seine dreißig Mitglieder alle am Dienstag in Olivenhainen anwesend waren.

Laut einer vor Ort anwesenden Nachrichtenagentur vergleicht Ben-Reuven Siedlerangriffe mit Pogromen. Er verwies insbesondere auf Gewalt gegen Frauen und Kinder. Andere Teilnehmer verurteilen die Besatzung und ihre Folgen sowohl für die Palästinenser als auch für Israel.

Diese Beteiligung ehemaliger Offiziere ist keine Operation der israelischen Armee. Es ist ein Prozess der Solidarität mit palästinensischen Bauern, die Gewalt ausgesetzt sind.

In Qusra bleibt der Zugang zu Bäumen die unmittelbare Herausforderung

Nimr Nazzal, Eigentümer von Land in der Nähe des Dorfes, behauptet, dass er sich seinen Olivenbäumen ohne diese Begleitung wegen der Angriffe von Siedlern nicht anschließen konnte. Er beschuldigt auch die Armee, sie zu schützen. Diese Gebühr ist die des Eigentümers, nicht ein Befund für jeden Vorfall.

Die den Erntebetrieben gewährte Beihilfe betrifft somit sowohl die Präsenz auf den Parzellen als auch die Erntearbeiten. Die in Qusra gesammelten Zeugnisse beschreiben einen Zugang, von dem die Landwirte befürchten, dass er nicht garantiert ist, wenn sie allein sind.

Eine Ernte, die von Angriffen und verpasstem Zugang gekennzeichnet ist

Der humanitäre Bericht der Vereinten Nationen vom 29. Oktober listet 38 Angriffe von Siedlern im Zusammenhang mit der Ernte zwischen dem 20. und 26. Oktober auf. Sie verursachten Verletzungen oder Schäden an Eigentum. Diese Einschätzung umfasst die gesamte Westbank, nicht das einzige Dorf von Qusra.

Das Dokument beschreibt Angriffe, Diebstahl von Oliven und Ausrüstung und die Zerstörung von landwirtschaftlichem Eigentum. Es stellt auch koordinierte Zugangssperren in Teilen von Dschenin und Nablus und hinter der Qalqiliyah-Barriere fest.

Armee behauptet, koordinierte Ernten zu schützen

In einer Erklärung vom 27. Oktober behauptete die israelische Armee, die Ernteoperationen an etwa 100 koordinierten Standorten geschützt zu haben. Sie versicherte, dass die überwiegende mehrheit ohne ungewöhnliche vorfälle vorging und sagte, dass sie ihre stärke erhöht habe, um gewalt zu verhindern.

Diese allgemeine Darstellung reagiert nicht individuell auf die Anschuldigungen in Qusra. Es umfasst koordinierte Operationen, während humanitäre Beobachtungen auch Land umfassen, das unzugänglich gemacht wird. Ernteunterstützungsteams sind weiterhin bei den Landwirten anwesend, aber die Vereinten Nationen stellen fest, dass ihre Hilfe in den meisten Gebieten immer noch nur eine begrenzte Anzahl von Begünstigten erreicht.

Referenzen und Fotokredite

Fotoarchiv: israelische und palästinensische Sammler in Qafin, Westjordanland, Oktober 2008. Dieses Foto zeigt weder Qusra am 3. November 2026 noch die in dem Artikel erwähnten ehemaligen Offiziere.Orrling / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0Bild nicht verändert.

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