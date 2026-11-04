Midterms: Futures nach oben, Dollar nach unten

Die US-Midterms belasteten zuerst Futures, bevor es am Morgen des 4. November zu einer Erholung kam. Wenige Stunden von der Wall Street entfernt deuten die verfügbaren Aufzeichnungen auf einen Anstieg der Futures und einen niedrigeren Dollar gegenüber dem Euro hin. Bei dieser Analyse wird zwischen Spotpreisen, Anleiherenditen und Voreröffnungsindizes unterschieden. Es erklärt auch die Auswirkungen auf Zahlungen in Euro und die Grenzen einer ausschließlich politischen Lesart der beobachteten Marktbewegungen.

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Die US-Midterms verursachten ein erstes Zittern in den Märkten und dann eine Erholung bei Futures-Kontrakten. An diesem Mittwoch, dem 4. November 2026, deuten die vor der Wall Street verfügbaren Hinweise auf eine positive Eröffnung hin, ohne sie zu garantieren. Der Dollar ist gegenüber dem Euro gesunken. Investoren müssen jedoch zwischen Wahlergebnissen, Erwartungen an Washington und Geschäftsergebnissen unterscheiden.

Voreröffnungspunkt am 4. November 2026. Endgültige Erklärung der zukünftigen Einträge: 11.14 Uhr UTC oder 6.14 Uhr in New York. Die Wechselkursrechnung ist vorher und getrennt gekennzeichnet. Diese Daten sind keine Online-Ratings.

Midterms: ein Rebound vor der amerikanischen Session

Die Demokraten haben die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses gewonnen, so die Ergebnisse, die an diesem Mittwoch gemeldet wurden. Die erste Reaktion gab jedoch nicht die Richtung für den ganzen Morgen vor. Nasdaq-100-Verträge verloren bis zu 2,4% in der Nacht, verglichen mit 1,4% für S & P 500-Verträge. Bei 0813 UTC hatten sie bereits leicht positives Gelände erholt.

Der bei 1114 UTC veröffentlichte Marktpunkt zeigt dann einen Anstieg von 1% bei zukünftigen S & P 500 und Nasdaq an. Das Wachstum von Dow Jones beträgt 1,4%. Die 10-jährige US-Rendite betrug 4,93%. Diese Indikationen beschreiben Instrumente, die vor der regulären Sitzung ausgehandelt wurden, nicht die Eröffnungsperformance der Spotindizes.

Instrument Angabe Zeitrahmen Zukünftiger S&P 500 +1 % 4. November, 11:14 Uhr UTC Zukünftige Nasdaq +1 % Gleicher Versand Future Dow Jones +1,4 % Gleicher Versand US-Schulden bei 10 Jahren Leistung von 4,93 % Gleicher Versand EUR/USD in bar 1 euro = 1.136 $; +0,4 % 4. November, 0823 UTC

In den Stunden ist die Veröffentlichung der Erklärungen anzugeben, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Variationen sind diejenigen, die von Versendungen gemeldet werden; sie messen die Bewegung seit der Ankündigung der Ergebnisse nicht. Die Figuren in der Tabelle bilden daher keine gleichzeitige Fotografie.

Was man von der Eröffnung erwarten kann

Die Wall Street eröffnete ihre regelmäßige Sitzung um 9.30 Uhr in New York, um 14.30 Uhr UTC und 16.30 Uhr in Beirut. Wenn Futures ihre Gewinne bis dahin behalten, ist ein Aufschwung das Szenario, das mit diesen Indikationen übereinstimmt. Der genaue prozentuale Anstieg der Indizes wäre jedoch eine ungesicherte Prognose.

Die Unterscheidung zählt nach einer Nacht der Umkehr. Ein Futures-Kontrakt spiegelt die Preise wider, die Stakeholder zu einem bestimmten Zeitpunkt aushandeln wollen. Die Eröffnung von Aktien ist dann das Ergebnis spezifischer Aufträge für jeden Titel. Eine Progression von Futures bedeutet daher nicht, dass alle Werte steigen oder dass die Sitzung im Grünen endet.

Die Lesung sollte mehrere Aspekte abdecken: die Richtung der wichtigsten Indizes, die Beteiligung der Sektoren und die Entwicklung der Zinssätze. Eine Erholung, die sich auf einige große Kapitalisierungen konzentriert, wird einen anderen Umfang haben als eine weit verbreitete Erhöhung. Die ersten Börsen werden auch prüfen, ob Vorsitzungskäufe resistent gegen die Ankunft von Volumen aus dem regulären Markt sind.

Der Dollar fällt, der Euro gewinnt an Boden

Auf dem Devisenmarkt platziert der um 8:23 Uhr UTC veröffentlichte Punkt den Euro bei 1.136 USD, ein Plus von 0,4 Prozent. Der Dollar-Index ist 101,41. Die 10-jährige Rendite sank dann um fast drei Basispunkte auf 4,921%. Diese Sequenz kombiniert daher Aufwertung des Euro und Rückgang der US-Renditen.

Die EUR / USD-Notierung ist die Anzahl der Dollar, die benötigt werden, um einen Euro zu kaufen. Wenn er steigt, wird der Euro stärker und der Dollar schwächt sich in dieser Beziehung. Ein Dollar bedeutet mit 1.236 etwa 0,8900 Euro. Diese inverse Berechnung hilft, die Bewegung zu verstehen, entspricht aber nicht einem Bank- oder Wechselkurs.

Ein rein arithmetisches Beispiel: Ein unveränderter Schein von 1.000 Euro stellt in diesem Kurs 1.123,60 Dollar dar. Für einen Käufer mit Dollar würde eine weitere EUR / USD-Erhöhung seine Kosten erhöhen. Für eine Person mit Euro und zahlen einen festen Preis in Dollar, im Gegenteil, es würde die Ausgaben in Euro zu reduzieren, ohne Kosten.

Dieser Mechanismus gilt auch für libanesische Haushalte und Unternehmen, die Dollar erhalten, aber bestimmte Ausgaben in Euro bezahlen. Es prognostiziert nicht sofort die Preise in den Geschäften. Verträge, Bestände, Margen und Umwandlungskosten verändern den Zeitpunkt und das Ausmaß der Übertragung.

Preise und Technologie erschweren das Lesen von Politik

Investoren befürchteten zunächst eine strengere parlamentarische Kontrolle der künstlichen Intelligenz. Aber diese Angst stellt eine Vorfreude dar, keine Verordnung, die bereits in Kraft getreten ist. Das Wahlergebnis reicht daher nicht aus, um einen künftigen Rückgang der Gewinne des Sektors festzustellen.

Der neue Kongress wird seine Befugnisse ab Januar 2027 ausüben. Eine dem Präsidenten entgegengesetzte parlamentarische Mehrheit kann weitere Steuersenkungen oder zusätzliche Ausgaben erschweren. Diese Perspektive kann die Erwartungen an Defizite und Anleiheemissionen beeinflussen. Sie hebt jedoch keine bestehenden Maßnahmen auf. Donald Trump wird sein Vetorecht behalten; Überwindung erfordert eine Zweidrittelmehrheit in jedem Raum. Die Märkte bewerten daher ein Kräftegleichgewicht, nicht ein bereits abgestimmtes Wirtschaftsprogramm.

Nachrichten von Unternehmen bringen einen anderen Motor. In der Umfrage um 11.14 Uhr UTC verdiente Arista Networks vor dem Treffen 11,4 Prozent, nach seinen Ergebnissen und Aussichten. Der VanEck Semiconductor börsennotierte Fonds wuchs um 1,6%. Diese Bewegungen zeigen, warum es übertrieben wäre, jede Variation in der Nasdaq den Midterms zuzuordnen: Finanzpublikationen und politische Debatten überschneiden sich.

Die Verpflichtungen geben ein eigenes Signal. Wenn Einkäufe den Preis eines festverzinslichen Wertpapiers erhöhen, sinkt seine Rendite. Diese Beziehung erklärt, wie sich die US-Schulden entwickeln können, wenn ihre Rendite sinkt. Ein Drei-Basis-Rückgang bedeutet 0,03 Prozentpunkte, nicht 3% Rückgang der Rate.

Niedrigere Renditen können die relative Attraktivität einer Dollar-Investition reduzieren, wobei alle anderen Dinge gleich sind. Aber der Wechselkurs hängt auch von der europäischen Perspektive und dem Vergleich der Geldpolitik ab. Die Federal Reserve hat kein Preisziel für den Dollar festgelegt. Der Devisenmarkt bestimmt seinen Wert.

Der Euro erhält keine Garantie für ein dauerhaftes Wachstum

Die am Mittwoch beobachtete Bewegung ist keine erworbene Flugbahn für die kommenden Wochen. Änderungen der Erwartungen von Zinssätzen, Wachstum oder Inflation können die Devisennachfrage verändern. Öl und geopolitische Risiken dürften auch weiterhin die Kompromisse verändern. Midterms fügen Informationen zu diesem Set hinzu; Sie ersetzen ihn nicht.

Für europäische Importeure kann ein stärkerer Euro die Kosten für in Dollar in Rechnung gestellte Produkte senken. Für einige Exporteure kann es die Preise weniger wettbewerbsfähig machen oder die in Euro umgerechneten Einnahmen reduzieren. Die Auswirkungen auf die Verbraucherpreise bleiben teilweise und gestaffelt. Ein Währungswechsel geht am nächsten Tag nicht vollständig auf die Rechnungen über.

Der nächste konkrete Test kommt um 14:30 Uhr UTC mit der Eröffnung von US-Aktien. Die Veröffentlichungen der Aktivitäten der Dienste, die dann erwartet werden, können immer noch Wechselkurse und Währungen ändern. Es wird dann notwendig sein, die tatsächlich ausgehandelten Preise mit den Anzeichen der Voreröffnung zu vergleichen, anstatt den Rückprall von Futures in bereits erworbene Ergebnisse umzuwandeln.

Quellen und Referenzen

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