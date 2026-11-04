Beiruter Hafen: Bitar klagt vier Offiziere an

Tarek Bitar verhörte und beschuldigte vier pensionierte Offiziere, darunter Walid Salman, bei der Untersuchung der Explosion im Hafen von Beirut. Diese Taten folgen der Forderung der Staatsanwaltschaft nach ihrem angeblichen Wissen über Nitrat. Eine Überprüfung der menschlichen Situation, der rechtlichen und politischen Blockaden und die Wiederaufnahme einer laufenden Untersuchung. Mehr als sechs Jahre nach der Katastrophe vom 4. August 2020 muss die Akte noch individuelle Verantwortlichkeiten festlegen. Die vier Offiziere werden weiterhin als unschuldig angesehen. Der Antrag der Staatsanwaltschaft stellt kein Urteil dar, und die Einzelheiten der Qualifikationen müssen noch festgelegt werden.

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Die Untersuchung der Explosion des Hafens von Beirut geht einen weiteren Schritt. Richter Tarek Bitar hat am Mittwoch, den 4. November 2026, vier pensionierte libanesische Armeeoffiziere verhört und angeklagt. Unter ihnen war der ehemalige Stabschef Walid Salman. Diese Handlungen finden statt, nachdem die Staatsanwaltschaft ihre angeblichen Kenntnisse über das Vorhandensein von Ammoniumnitrat im Hafen gefordert hat.

Die anderen drei Offiziere sind Brigadegeneral Georges Moussa im Ruhestand, Mounir Abu Zeid und Manuel Kirjian. Laut einer Presseagentur folgen ihre Verhöre dem Hintergrundbrief von Generalanwalt Mohammad Saab. Er bat darum, dass sie zu diesem Teil des Falls befragt und gehört werden.

Zu diesem Zeitpunkt werden in den konsultierten öffentlichen Informationen nicht die strafrechtlichen Qualifikationen für jeden Einzelnen detailliert beschrieben. Sie können auch nicht als endgültige kontradiktorische Entscheidung zur Einstellung der Untersuchung dargestellt werden. Die vier Männer werden weiterhin als unschuldig angesehen. Eine Anklage eröffnet oder setzt ein Verfahren fort; es stellt keine Verurteilung dar.

Port Explosion Untersuchung: Was Bitar untersucht

Der von der Staatsanwaltschaft angesprochene Punkt ist, was diese Offiziere über den gefährlichen Bestand wussten. Diese Frage bezieht sich auf eine der zentralen Dimensionen des Falls: den Informationsfluss zwischen den Verwaltungen. Es erfordert eine Unterscheidung zwischen der Kenntnis einer Ladung, der Risikobewertung und der Befugnis, die Lagerung zu stoppen.

Ihr Rang reicht daher nicht aus, um Verantwortung zu übernehmen. Die Untersuchung muss ihre Pflichten zum Zeitpunkt der Tatsachen, der erhaltenen Informationen und der getroffenen Entscheidungen festlegen. Das Vorhandensein eines Namens in einer Verwaltungskorrespondenz ersetzt diesen Nachweis nicht. Jede Verantwortung muss mit den Exponaten und Argumenten der Verteidigung individualisiert werden.

Das eingesehene Protokoll enthält nicht den Inhalt der Antworten der vier Beamten vom Mittwoch. Sie reproduzieren auch keine Aussage ihrer Anwälte. Kein Geständnis kann daraus abgeleitet werden. Die Frage nach ihrem Wissen über Nitrat bleibt eine Untersuchung, keine festgestellte Schuld.

Die Anhörungen am 4. November erweiterten somit die Arbeit an den institutionellen Zuständigkeiten. Sie selbst weisen nicht nach, dass sie sich aller Risiken bewusst waren oder die gleichen Interventionsmöglichkeiten hatten.

4. August 2020, eine Katastrophe im Herzen von Beirut

Die Akte stammt aus der Explosion vom 4. August 2020 in Hangar 12 des Hafens. Ein Brand geht einer verheerenden Deflagration voraus, die mit dem vor Ort gelagerten Ammoniumnitrat verbunden ist. Die Schockwelle zerstört benachbarte Anlagen und trifft viele Stadtteile der Hauptstadt.

Die Ladung war im November 2013 an Bord des moldauischen Flaggenschiffs Rhousus angekommen. Es wurde am 23. und 24. Oktober 2014 gelandet und dann im Hangar gelagert. Die Zahl von 2.750 Tonnen entspricht der deklarierten Ladung. Es sollte nicht mit einem endgültigen Maß für die tatsächlich explodierte Menge verwechselt werden.

Die Lagerung wurde trotz Warnungen um fast sechs Jahre verlängert. Die Untersuchung muss die Entscheidungen über die Landung, das Gewahrsam und das Schicksal dieser Angelegenheit wiederherstellen. Es muss auch die spezifischen Umstände des Brandausgangs festlegen. Annahmen seiner Herkunft können nicht als gerichtliche Feststellungen dargestellt werden.

Mindestens 236 Todesfälle in einem im August 2025 veröffentlichten Bericht

Das menschliche Gleichgewicht übersteigt bei weitem die ersten Zahlen, die bei Hilfsaktionen freigesetzt wurden. Der am 4. August 2025 von zwei internationalen Menschenrechtsorganisationen veröffentlichte Bericht berichtete von mindestens 236 Toten. Er erwähnt auch mehr als 7.000 Verletzte.

Dieses Datum ermöglicht es, die verwendete Zählung zu lokalisieren. Die seit 2020 veröffentlichten Bewertungen variieren je nach den Quellen und ihren Updates. Die Beibehaltung einer datierten Figur vermeidet es, unterschiedliche Einschätzungen zu kontrastieren, als würden sie den gleichen Wissensstand beschreiben.

In den Tagen nach der Katastrophe schätzten die UN-Agenturen, dass etwa 300 000 Menschen vertrieben oder ihres Wohnraums beraubt wurden. Diese Abbildung beschreibt die anfänglichen Auswirkungen der Explosion. Es bedeutet nicht, dass all diese Menschen heute obdachlos bleiben.

Die Schäden betrafen Häuser, Geschäfte und Gesundheitseinrichtungen. Medizinische Einrichtungen, die bereits von der Pandemie angefordert wurden, haben schwere Schäden erlitten. Die Katastrophe ereignete sich, als das Land eine große wirtschaftliche und soziale Krise erlebte. Für Familien hat die gesetzliche Erwartung seitdem zu den Todesfällen, Verletzungen und materiellen Folgen der Tragödie beigetragen.

Von Fadi Sawan bis Tarek Bitar, die ersten Blockaden

Der erste zuständige Richter, Fadi Sawan, leitete das Verfahren am 10. Dezember 2020 ein. Dazu gehören der scheidende Premierminister Hassan Diab und die ehemaligen Minister Ali Hassan Khalil, Ghazi Zeaiter und Youssef Fenianos. Die Vorwürfe beziehen sich dann auf Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit der Katastrophe. Die Parteien bestreiten das Verfahren.

Ali Hassan Khalil und Ghazi Zeaiter forderten die Auflösung des Magistrats. Am 18. Februar 2021 zog das Kassationsgericht den Fall an Fadi Sawan zurück. Tarek Bitar folgt ihm. Die Ersetzung des Richters beendet nicht die gerichtlichen Anfechtungen und Anträge auf Verfahrensschutz.

Am 2. Juli 2021 beantragte Bitar die Aufhebung der Immunität von Parlamentariern, die er verfolgen wollte. Das Verfahren betrifft Ali Hassan Khalil, Ghazi Zeaiter und Nouhad Machnouk. Die Anhörung von hochrangigen Sicherheitsbeamten stößt auch auf die Frage der Verwaltungsgenehmigungen.

Diese Hindernisse gehen über die bloße Organisation von Verhören hinaus. Sie betreffen die Möglichkeit für den Richter, die Handlungen von politischen und Sicherheitsführern zu untersuchen. Die betreffenden Personen berufen sich auf ihren Rechtsschutz und fordern die Gerichtsbarkeit des Richters in Frage. Familien ihrerseits verurteilen Verfahren, die den Zugang zur Justiz verzögern.

Dezember 2021 und Januar 2023, zwei große Pausen

Ab Dezember 2021 lähmte eine Reihe von Beschwerden die Untersuchung. Anträge für Bitar und andere Richter verhindern die normale Fortsetzung der Arbeit. Die Herausforderung wird auch politisch. Die Hisbollah fordert die Abreise des Richters, den er der Voreingenommenheit beschuldigt.

Am 14. Oktober 2021 gipfelte eine von der Hisbollah und Amal in Beirut organisierte Demonstration gegen Bitar in den Zusammenstößen in Tayoune. Diese Episode veranschaulicht die Spannung, die die Untersuchung umgibt. Es unterscheidet sich von der Feststellung der strafrechtlichen Verantwortung in der Explosion selbst.

Am 23. Januar 2023 versuchte Bitar, seine Untersuchungen nach mehr als einem Jahr der Aussetzung wieder aufzunehmen. Er leitete weitere Strafverfolgungsmaßnahmen ein, unter anderem gegen den damaligen Generalstaatsanwalt Ghassan Ouedat. Eine offene Konfrontation brach an der Spitze der Justiz aus.

Wheidat verfolgt auch Bitar und verhängt ein Reiseverbot gegen ihn. Sie ordnet die Freilassung der in den Akten festgehaltenen Personen an. Außerdem verbietet sie den betroffenen Dienststellen die Zusammenarbeit mit dem Richter. Der angekündigten Rückforderung sind somit einige der für ihre Umsetzung erforderlichen Mittel entzogen.

Diese Sequenz erklärt, warum das Hören von Ankündigungen nicht ausreicht, um den Fortschritt zu messen. Ein Richter muss in der Lage sein, seine Entscheidungen mitzuteilen, Antworten zu erhalten und die Mitarbeit der zuständigen Behörden einzuholen. Die Freilassung der Gefangenen im Jahr 2023 stellte keinen Freispruch in der Sache dar.

Eine Wiederaufnahme 2025, dann die Eroberung von 2026

Im Januar 2025 markierten neue Vorladungen einen Versuch, wiederzubeleben. Die Verhöre werden dann wieder aufgenommen. Der institutionelle Kontext änderte sich mit Joseph Aouns Wahl zum Präsidenten und der Ankunft von Nawaf Salam als Regierungschef. Beide verpflichten sich zur Gerechtigkeit und ihrer Unabhängigkeit.

Im März 2025 hob der vorläufige Generalstaatsanwalt Jamal Hajjar die Maßnahmen auf, die die Dienste an der Zusammenarbeit mit Bitar hinderten. Diese Entscheidung macht es konkreter. Es erscheinen Beamte, darunter Hassan Diab, Abbas Ibrahim und Tony Saliba. Ihre Anhörungen greifen auch nicht ihrer Verantwortung vor.

Die Akte bewegt sich dann in Richtung Requisitionen am Ende der Staatsanwaltschaft. Im September 2026 erhielt Bitar eine 270-seitige Studie, die unter der Verantwortung von Mohammad Saab erstellt wurde. Libnanews hatte diese Phase Anfang Oktober beschrieben und die Fragen zu Auftritten und Mandaten sind noch offen.

Die Verhöre vom Mittwoch sind Teil dieser Sequenz. Sie zeigen, dass dem Durchgang durch die Staatsanwaltschaft zusätzliche Taten folgen können. Der Antrag auf Strafverfolgung wird gestellt; er stellt kein Urteil oder eine automatische Annahme aller seiner Schlussfolgerungen durch den Richter dar.

Nächste Entscheidungen werden erwartet

Das Follow-up hängt von den nach diesen Anhörungen angenommenen Elementen und anderen notwendigen Rechtsakten ab. Eine mögliche kontradiktorische Entscheidung muss die behaupteten Tatsachen, ihre Grundlage und die betroffenen Personen angeben. Der Gerichtshof ist das Gericht, das diesen Fall beurteilt. Unterweisung und Urteil bleiben zwei verschiedene Phasen.

Die gegnerische Debatte sollte es dem Angeklagten ermöglichen, Beweise und Qualifikationen anzufechten. Die Opfer warten auf eine dokumentierte Erklärung der Entscheidungskette. Die Länge des Verfahrens verstärkt diese Erwartung, ohne das Verfahren von der Achtung der Verteidigungsrechte zu befreien.

Für die vier am 4. November angehörten Beamten bleiben die unmittelbaren Fragen spezifisch: Welche Informationen wurden erhalten, wann und welche Folgemaßnahmen hatten sie gegeben? Einzelheiten ihrer Antworten, individuelle Qualifikationen und zukünftige Gerichtsentscheidungen wurden in den konsultierten Informationen nicht veröffentlicht.

Quellen und dokumentarische Benchmarks

Artikel über Synthese und Kontextualisierung, erstellt auf der Grundlage der zitierten öffentlichen Informationen. Es wird kein vollständiges Dokument oder Foto von einer Drittagentur reproduziert. Foto: Libnanews-Archiv, François el Bacha, Wiederverwendung auf Libnanews, lizenziert vom Eigentümer. Die Angeklagten werden untersucht und sind nicht schuldig.

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