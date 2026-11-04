Hochschulsport: 42 Disziplinen im Programm

Der libanesische Universitätssportverband startete seine neue Saison an der American University of Beirut. Zweiundvierzig Disziplinen werden von seinem Präsidenten Ziad Saadé angekündigt. Das Treffen mit Hochschulvertretern und Teamleitern konzentrierte sich auf die Regeln, die Registrierung und die Koordination von Wettbewerben. Die Redner hoben auch die erzieherische Rolle des Sports hervor. Detaillierte Kalender, Orte und Bedingungen für verschiedene Disziplinen müssen für Studenten und die Öffentlichkeit noch festgelegt werden.

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Die neue akademische Sportsaison im Libanon wurde offiziell auf einem Treffen der American University of Beirut ins Leben gerufen. Die National Federation hat die Teams rund um die kommenden Fristen zusammengeführt. Sein Präsident Ziad Saadé kündigt ein auf 42 Disziplinen erweitertes Programm an, eine organisatorische Herausforderung, die sowohl den Verband als auch die beteiligten Institutionen einbeziehen muss.

Das Treffen brachte Kapitäne, Trainer, Teamleiter und akademische Vertreter zusammen. Es konzentrierte sich auf die Koordination der Wettbewerbe und die während der Saison anzuwendenden Regeln.

Universitätssport im Libanon: Regeln vor Ergebnissen

Jenny Nassar, Verbandsmitglied und Vorsitzende ihrer Disziplinarkommission, stellte die wichtigsten Regelungen und die geplanten Änderungen vor. Die Session sollte deren Umsetzung klären und Fragen aus den Teams beantworten.

Das angekündigte Ziel ist die Harmonisierung der Praktiken, einschließlich der Registrierungsverfahren, zwischen den beteiligten Universitäten. Ein Programm, das auf 42 Disziplinen verteilt ist, beinhaltet verschiedene Gesprächspartner und Einschränkungen. Ziel des gemeinsamen Launches ist es, den Teams einen gemeinsamen Rahmen zu geben, bevor die Meetings stattfinden.

Ein Platz in der Studentenausbildung

Tarek Abu Omar, Sportchef der AUB und Mitglied des Verbandes, betonte die Bildungsdimension der Wettbewerbe. Es hebt die Entwicklung von Schülerkapazitäten, kollektive Arbeit, Engagement und Disziplin hervor.

Diese Präsentation gibt der Saison ein breiteres Ziel als die Rangfolge. Die Teams repräsentieren ihre Universitäten, aber die Organisatoren bezeichnen Sport auch als gemeinsamen Lernort. Diese Ambition muss in konkrete Bedingungen für Beteiligung und Kontrolle umgesetzt werden.

Ziad Saadé seinerseits forderte eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Institutionen, um in den kommenden Fristen erfolgreich zu sein und das Niveau der Wettbewerbe zu erhöhen. Die Anzahl der angekündigten Disziplinen misst den Umfang des Programms; es bietet noch nicht insgesamt Teilnehmer oder Sitzungen.

Eine praktische Agenda muss noch dokumentiert werden

Für Studenten, die an der Saison teilnehmen möchten, sind die entscheidenden Informationen die Termine, Orte, Universitäten und die spezifischen Modalitäten jeder Disziplin. Der Startbericht enthält diese Elemente nicht in einer erschöpfenden Liste.

Detaillierte Zeitpläne und Regelungen sollten die Ernennungen und Teilnahmebedingungen für die zweiundvierzig angekündigten Disziplinen festlegen.

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