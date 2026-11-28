Die Summen, die der maronitische Erzbischof bei seiner Rückkehr in den Libanon im Juli 2022 trug, müssen an die benannten Begünstigten zurückgegeben werden. Die Rückgabeentscheidung endet mit mehr als vier Jahren Beschlagnahme.

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Die Summen, die der maronitische Erzbischof bei seiner Rückkehr in den Libanon im Juli 2022 trug, müssen an die benannten Begünstigten zurückgegeben werden. Die Rückgabeentscheidung endet mit mehr als vier Jahren Beschlagnahme.

Nach übereinstimmenden Informationen über das Verfahren ordnete der Regierungskommissar des Militärgerichts, Richter Claude Ghanem, die Rückgabe der im Juli 2022 beschlagnahmten Mittel an, als Bischof Moussa el-Hage, maronitischer Erzbischof von Haifa und Heiligem Land, in den Libanon zurückkehrte. Die Erstattung kommt den benannten Empfängern nach Maßgabe der ihnen zugewiesenen Beträge zugute. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung wurde nicht veröffentlicht.

Warum Geld zurückgehalten wurde

Bis zum Sommer 2022 hatten die libanesischen Behörden den Prälaten bei seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land abgefangen. Die erzbischöflichen und maronitischen Beamten hatten das, was er trug, als Hilfe präsentiert, die die Libanesen in Israel ansiedelten und für ihre Verwandten im Libanon inmitten einer Wirtschaftskrise bestimmt waren. Der Fall wurde dann an die Militärstaatsanwaltschaft verwiesen, um festzustellen, ob diese Transfers libanesischen Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Boykott Israels unterliegen. Die Mittel blieben unter Beschlagnahme, auch nachdem die persönlichen Gegenstände an den Erzbischof übergeben wurden.

Eine Restitution an die Begünstigten, nicht an den Erzbischof

Die Maßnahme betrifft die im Rahmen dieses besonderen Verfahrens gehaltenen Beträge. Es unterscheidet die Person, die das Geld von den Leuten trug, für die es bestimmt war. Es wird keine allgemeine Regel für zukünftige Transfers zwischen Israel und Libanon festgelegt. Da die vorliegende Entscheidung nur anhand der veröffentlichten Nachweise bekannt ist, ist es nicht möglich festzulegen, wie viele Begünstigte ihren Anteil bereits zurückerhalten haben oder wie hoch der Stand der Lieferung der anderen im Jahr 2022 beschlagnahmten Vermögenswerte war.

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