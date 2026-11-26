Im Südlibanon werden Explosionen in Qantara und Schießereien in der Marjayoun-Ebene gemeldet. In Gaza verzeichneten zwei Krankenhäuser acht Todesfälle nach drei Streiks. Der 27. tagt in Brüssel, um den europäischen Haushalt und die Finanzierung der Ukraine im Jahr 2027 zu diskutieren. Heute Abend erhält der Libanon Japan in der Qualifikation für die Basketball-Weltmeisterschaft.

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Donnerstag, 26. November 2026, Ausgabe mittags in Beirut.Im Südlibanon werden Explosionen in Qantara und Schießereien in der Marjayoun-Ebene gemeldet. In Gaza verzeichneten zwei Krankenhäuser acht Todesfälle nach drei Streiks. Der 27. tagt in Brüssel, um den europäischen Haushalt und die Finanzierung der Ukraine im Jahr 2027 zu diskutieren. Heute Abend erhält der Libanon Japan in der Qualifikation für die Basketball-Weltmeisterschaft.

Südlibanon: Explosionen in Qantara und Schüsse in der Marjayoun-Ebene

Starke Explosionen wurden im Gebiet von Qantara im Wadi al-Houjeir gemeldet. Artillerie war bereits in der Marjayoun-Ebene und einem Streik in Talousa in der Nacht oder am frühen Morgen gemeldet worden. Die verfügbaren Berichte liefern keine konsolidierte Bilanz für diese Vorfälle. Sie dokumentieren getrennte Ereignisse und erlauben keine totalen Streiks oder Schäden im ganzen Süden.

Die Diskussionen über Post-FINUL gehen parallel weiter. Das derzeitige Mandat läuft am 31. Dezember aus. Am Donnerstagmorgen wurde keine neue Entschließung angekündigt, um die Bedingungen für einen möglichen Ersatz festzulegen. Diplomatischer Austausch beinhaltet die Möglichkeit, eine internationale Präsenz fortzusetzen und ihre Verbindung mit dem Einsatz der libanesischen Armee.

Qlayaat: Regierung hält am 14. Dezember, Arbeit muss noch dokumentiert werden

Der Abgeordnete Assaad Dergham erklärte am Mittwoch nach einem Interview mit Nawaf Salam, dass der Premierminister ihm die Eröffnung des Flughafens René-Muawad am 14. Dezember bestätigt habe. Der Präsident der Zivilluftfahrtbehörde, Mohammad Aziz, sagte, dass seine Institution nicht die notwendigen Mittel für die Arbeit erhalten habe, insbesondere auf der Landebahn und dem Parkplatz. Die Behörde für das öffentliche Beschaffungswesen gibt Finanzierung aus öffentlichen Mitteln an, aber ihr Blatt veröffentlicht keine unterzeichneten Verträge oder Starttermine. Die Abteilung hatte am 22. November Navigationstests angekündigt, ohne den Beginn der Linienflüge zu bestätigen.

Gaza: Acht Tote nach drei nächtlichen Streiks

Das Al-Aqsa-Krankenhaus berichtete vom Tod eines Mannes und seiner Frau bei einem Streik in einer Wohnung in Deir al-Balah. In Gaza-Stadt verzeichnete das Al-Shifa-Krankenhaus sechs Tote bei zwei weiteren Streiks. Benjamin Netanjahu und Israels Verteidigungsminister, Israel Katz, kündigten den Tod von Khaled Abu Nada an, den sie als Leiter der Wirtschafts- und Bildungsangelegenheiten der Hamas präsentieren. Die israelischen Behörden haben nicht die Identität aller Opfer der Bewertung durch die beiden Krankenhäuser festgestellt.

Golf: Öltanker meldet schadenfreie Explosion

UKMTO meldete eine Explosion in der Nähe eines Öltankers etwa 50 Seemeilen westlich von Dubai. Die Besatzung ist sicher und gesund und es wurden keine Schäden gemeldet. Das Gutachten bestätigt keine Auswirkungen auf das Schiff oder den Ursprung des Projektils. Dieser Vorfall unterscheidet sich von den Berichten, die am 22. November in der Straße von Ormuz veröffentlicht wurden.

Brüssel: Europäischer Haushalt und Unterstützung der Ukraine für das Programm

Die europäischen Staats- und Regierungschefs treffen sich Donnerstag und Freitag in Brüssel. Ihre Agenda unterscheidet zwischen dem nächsten mehrjährigen Haushalt der Union und der Finanzierung des ukrainischen Bedarfs im Jahr 2027. Das erste Treffen ist dem Euroraum gewidmet, mit Christine Lagarde. Die Vorladung ist keine Entscheidung über ein Darlehen oder seine Verteilung: Es wurde noch keine Einigung der Siebenundzwanzig über diese beiden Akten für dieses Treffen angekündigt.

Korb: Libanon und Japan vor dem Spiel um 21.00 Uhr gebunden

Der Libanon empfängt Japan um 21.00 Uhr Beiruter Zeit im Nuhad Nawfal-Komplex in Zuk Mikael. Das Spiel wird auf LB2 übertragen. Die beiden Auswahlen näherten sich diesem Spiel mit sechs Siegen und zwei Niederlagen in der F-Qualifikationsgruppe bei der Weltmeisterschaft 2027. Niemand kann sich heute Abend qualifizieren, laut FIBA. Libanon wird dann China am Sonntag, den 29. November, zur gleichen Zeit empfangen.

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