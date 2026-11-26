Im Libanon empfehlen Ernährungssicherheitsanalysten, die Finanzierung für Juni und Juli 2027 zu sichern. Die Beihilfe wurde zum Zeitpunkt der Analyse für diese beiden Monate nicht bestätigt. Die Konten von 2026 beleuchteten den Unterschied zwischen dem geschätzten Bedarf, den verfügbaren Mitteln und der Anzahl der unterstützten Personen.

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Im Libanon fordern Ernährungssicherheitsanalysten die Sicherung der Hilfsfinanzierung für Juni und Juli 2027. In der Warnung wird nicht der zu findende Betrag oder das Datum festgelegt, an dem die Verteilung gestoppt wird. Die 2026 Response Accounts hingegen messen die Lücke zwischen einem angeforderten Budget, verfügbaren Mitteln und tatsächlich geholfenen Personen.

Warum Nahrungsmittelhilfe im Juni und Juli auf dem Spiel steht

In seiner am 5. November veröffentlichten Analyse fordert das Integrated Food Security Classification Framework (IFC) die Fortsetzung der humanitären Ernährungshilfe bis Ende Juli 2027. Er identifizierte zwei Monate, Juni und Juli, für die er die Finanzierung empfahl. Zum Zeitpunkt der Analyse wurde keine Finanzierung über Mai hinaus bestätigt. Die Autoren konstruierten daher ihre Projektion ohne sichere Hilfe im Juni und Juli. Diese Annahme bedeutet nicht, dass letztendlich keine Unterstützung gewährt wird.

Die Basisschätzung beträgt 1,05 Millionen Menschen in akuten oder schlimmeren Nahrungsmittelkrisen zwischen September 2026 und Februar 2027. Davon befinden sich 52.000 in Phase 4, die als Notfall bezeichnet wird. Für den folgenden Zeitraum, von März bis Juli 2027, prognostizierte der CPI etwa 1,15 Millionen Menschen in einer Krise oder noch schlimmer, darunter 97.000 in Notsituationen. Diese 97.000 sind weder eine Juni- und Juli-Zählung noch eine separate Schätzung für jeden Monat. Die Zahl entspricht dem Szenario von März bis Juli insgesamt.

Das gemeinsame Kommuniqué des Landwirtschaftsministeriums, der FAO und des Welternährungsprogramms (WFP) vom 11. November beschreibt Haushalte mit erschöpften finanziellen Reserven. Ein Haus, das es immer noch schafft, Lebensmittel durch Schulden oder Transfer zu kaufen, hat nicht unbedingt ein ausreichendes Einkommen zurückgewonnen. Wenn die Beihilfen sinken, während die Preise und Beschäftigungsschwierigkeiten anhalten, haben die Haushalte weniger Lösungen, um ihre Mahlzeiten zu erhalten.

Was die Konten 2026 messen

Der letzte überprüfte Stand der behördenübergreifenden Finanzierung, der am 30. September beschlossen wurde, unterscheidet die Gesamtreaktion vom Haushalt eines Sektors. Für die Ernährungssicherheit und Landwirtschaft Komponente des Addendums von September bis Dezember 2026 berichteten die Partner $ 13,55 Millionen verfügbar aus 61,59 Millionen Bedarf, oder 22%. Diese Zahl ist ein Foto vom 30. September, zu Beginn des abgedeckten Zeitraums. Keine endgültige Dezemberbilanz oder Budget ist gültig für 2027.

Auf der gleichen Seite des Addendums meldete der Sektorbericht des dritten Quartals 86.617 betroffene Personen im September, von einem Ziel von 386.000 für den Zeitraum September bis Dezember. Diese zweite Rate liegt ebenfalls bei fast 22%. Der Zufall darf nicht irreführend sein: der eine bezieht sich auf Dollar, der andere auf Menschen und auf bereits erklärte Interventionen. Nicht alle Haushalte in Schwierigkeiten sind notwendigerweise im Ziel. Es wird auch nicht gesagt, wie lange die Unterstützung dauerte.

Der Gesamtplan erforderte $ 385,88 Millionen für sein Addendum 2026. Dieser Umschlag umfasst neben Ernährung und Landwirtschaft auch Gesundheit, Schutz und Unterkunft. WFP hat auf seiner Libanon-Notfallseite seinen operativen Bedarf bis Januar 2027 auf 223 Millionen US-Dollar geschätzt. Keiner dieser Beträge ist das, was für die Nahrungsmittelhilfe im Juni und Juli 2027 fehlt. Sie zusammenzufügen würde bedeuten, überlappende Perimeter und Kalender zu mischen.

Drei Elemente zur Feststellung, ob die Beihilfe fortgesetzt wird

Der erste ist der Zeitraum, der von den bestätigten Fonds abgedeckt wird. Ein Beitrag kann für Libanon angekündigt werden, ohne die Verteilung im Juni oder Juli zu garantieren. Die zweite ist die geplante Abdeckung nach Gruppe und Gebiet. Der CPI empfiehlt, das Targeting an die Schwere der Bedürfnisse und Bevölkerungsbewegungen anzupassen, anstatt davon auszugehen, dass die gleiche Liste nach weiteren Reisen oder Rückkehr relevant bleibt.

Im Zeitraum von März bis Juli schätzt der Bericht, dass die geplante Hilfe im Durchschnitt jeden Monat etwa 247.000 Libanesen, 200.000 alteingesessene syrische Flüchtlinge und 31.000 Menschen erreichen könnte, die seit Dezember 2024 aus Syrien angekommen sind. Dies sind Durchschnittswerte, die die zwei Monate ohne bestätigte Finanzierung integrieren, nicht die Anzahl der im Juni erwarteten Empfänger. Der Bericht warnt auch davor, dass die Zahl der libanesischen Begünstigten in mehreren Programmen gezählt werden kann. Es vergleicht daher nicht direkt die Abdeckung zwischen Gruppen.

Die dritte ist, was die Hilfe tatsächlich erlaubt zu kaufen. Der CPI empfiehlt, den Wert von Transfers zu überwachen und Barbeihilfen zu bevorzugen, wenn die Märkte funktionieren. In Gebieten, in denen der Zugang zu Geschäften oder Lieferungen nach wie vor schwierig ist, insbesondere im Gouvernement Nabatiyah, muss die Wahl der Übertragung und Verteilung die lokalen Bedingungen berücksichtigen. Beihilfen auf dem Papier können ihre Reichweite verlieren, wenn die Preise steigen oder die Haushalte die Verkaufsstellen nicht erreichen können.

Weder die Analyse vom 5. November noch die Pressemitteilung vom 11. November geben getrennte Kosten für Juni und Juli an. Das nächste Element, das es ermöglichen würde, das Risiko in der Praxis zu bewerten, wäre ein öffentlicher Kalender, in dem die für diese zwei Monate verfügbaren Mittel, die abgedeckten Gruppen und die Häufigkeit der Ausschüttungen oder Zahlungen angegeben werden.

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