Ein Paar wurde in Deir al-Balah und sechs in Gaza-Stadt getötet, nach zwei Krankenhäusern. Die israelische Regierung verkündet den Tod eines Hamas-Beamten.

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Ein Paar wurde in Deir al-Balah und sechs in Gaza-Stadt getötet, nach zwei Krankenhäusern. Die israelische Regierung verkündet den Tod eines Hamas-Beamten.

Drei israelische Angriffe töteten acht Palästinenser in der Nacht vom Mittwoch, den 25. November, auf Donnerstag, den 26. November 2026. Die Krankenhäuser Al-Aqsa und Al-Shifa identifizierten Opfer in zwei verschiedenen Gebieten: im zentralen Gazastreifen und in Gaza-Stadt, weiter nördlich. Dies sind die Ergebnisse dieser drei Streiks, die von Krankenhäusern gemeldet wurden, keine Umfrage für das gesamte Territorium über 24 Stunden.

Ein Schlag auf eine Wohnung in Deir al-Balah

In Deir al-Balah berichten Beamte des Al-Aqsa-Krankenhauses über den Tod eines Mannes und seiner Frau in einer Wohnung. In einer gemeinsamen Erklärung, die am Donnerstag ausgestrahlt wurde, sagten der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu und sein Verteidigungsminister Israel Katz, dass ihre Armee Khaled Abu Nada in der Nacht getötet habe. Sie stellen ihn als Führer in den Wirtschafts- und Bildungsangelegenheiten der Hamas in Gaza dar. Es gibt keinen Grund, diesen Tod zu den acht von Krankenhäusern angekündigten hinzuzufügen.

In Gaza-Stadt verzeichnete das Al-Shifa-Krankenhaus drei Todesfälle bei jeweils zwei separaten Streiks. Die israelische Armee behauptet, bei einem dieser Angriffe drei Personen ins Visier genommen zu haben, die sie als Mitglieder bewaffneter Gruppen bezeichnet, ohne ihre Identität in den öffentlichen Aufzeichnungen anzugeben. Die am donnerstagmorgen verfügbaren informationen stellen nicht den status aller opfer fest.

Bombardierungen gehen seit dem Oktober 2025-Abkommen weiter

Am 18. November meldete das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten insgesamt 1.650 Tote und 5.975 Verletzte seit dem Waffenstillstand vom Oktober 2025, so das Gesundheitsministerium von Gaza. Diese Umfrage, die acht Tage vor den Streiks am Donnerstag stattfand, enthält nicht die von Al-Aqsa und Al-Shifa gemeldeten Todesfälle und erlaubt es nicht, einen neuen Gesamtbetrag abzuziehen.

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