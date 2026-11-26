Die libanesische Presse verfolgt die Diskussionen über die Post-FINUL, die Arbeit von Qlayaat, die steuerliche Herausforderung der Banken und die Entscheidungen der Militärjustiz im Fall Bcharré.

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Die libanesische Presse verfolgt die Vorbereitungen für die Post-FINUL, ohne dass ein Ersatzmandat angenommen wurde. Es geht auch auf den Kalender von Qlayaat, die steuerliche Herausforderung der Banken, den Verkehrsstreik und das militärische Verfahren im Fall Bcharré zurück.

Fotoarchiv: Französisches UNIFIL-Kontingent in At Tiri, 14. Juli 2009. © Libnanews.

Auf der ersten Seite: drei verschiedene Kalender für den Südlibanon

An Nahar und An Nahar International vom 26. November beschreiben einen französischen Track, um den Rückzug der UNIFIL ohne sofortigen Bruch vor Ort zu organisieren. Al Liwaa und Asharq Al Awsat vom 26. November erwägen die Möglichkeit, eine internationale Präsenz in anderer Form aufrechtzuerhalten. Al Akhbar und Al Binaa vom 26. November betonten die von der Hisbollah festgelegten Bedingungen und die Verbindung zwischen dem Waffenstillstandsrahmen und den Resolutionen der Vereinten Nationen. In der Tat betreffen die Texte drei verschiedene Fristen: das Ende des derzeitigen Mandats am 31. Dezember, den Zeitplan für den Rückzug der Gewalt und Entscheidungen, die eine andere Mission betreffen könnten. Die französischen Konsultationen sind keine angenommene Resolution. Der Kalender der libanesischen Armee und der Kalender möglicher internationaler Vereinbarungen werden nicht allein aus dem Abzug der Friedenstruppen abgeleitet.

Al Quds Al Arabi vom 26. November unterscheidet Bombenanschläge, Zerstörungen und Erdarbeiten in den Berichten des Südens. Ad Diyar vom 26. November macht auf die Auswirkungen von Angriffen auf Zivilisten und den Zugang zu medizinischer Versorgung aufmerksam. Der gleiche Vorfall, der von mehreren Titeln wiederholt wird, ist kein zusätzlicher Vorfall. Die Artikel machen es auch nicht möglich, die in einem von ihnen beobachteten Schwierigkeiten auf alle Dörfer zu verallgemeinern. Die noch offenen Fragen betreffen den Zugang zu den Orten, den Schutz der Zivildienste und die Arbeitsteilung zwischen den libanesischen Behörden und möglichen internationalen Partnern.

Lokalpolitik: Uneinigkeit über Waffen und Druck von Berufsgruppen

Al Joumhouria und Nidaa Al Watan vom 26. November heben die Spaltungen über die Entwaffnung der Hisbollah und die Fähigkeit des Staates zur Durchsetzung seiner Entscheidungen hervor. Ad Diyar vom 26. November stellt das Fortbestehen eines politischen Konflikts ohne offene interne Konfrontation in Frage. Al Binaa vom 26. November präsentiert Hisbollahs Bericht über die Waffenakte und die Garantien, auf die er angeblich wartet. Diese Unterschiede sind teilweise auf redaktionelle Entscheidungen zurückzuführen. Eine Parteierklärung legt weder die Absicht des Staates noch die seiner Gegner fest, und Konfrontationsszenarien bleiben Annahmen.

Die Straßentransportbewegung vom 25. November besetzte am 26. November auch Ad Diyar, Al Akhbar und Al Araby Al Jadeed. Al Akhbar berichtet über die Aussicht auf eine neue Frist am nächsten Mittwoch. Es muss zwischen der beobachteten Mobilisierung, der Bekanntmachung der Vereinigung und der tatsächlichen Schließung eines Schwerpunkts unterschieden werden. Der Fall stellt auch zwei Entscheidungsebenen gegenüber: die von den Gewerkschaften angeblich eingegangenen Verpflichtungen und die von der Verwaltung tatsächlich ergriffenen Maßnahmen. Aus den Zeitungen geht nicht hervor, dass alle Anträge des Sektors Gegenstand einer vollstreckbaren Entscheidung waren.

Zitate und Reden: Sicherheit, Wettbewerb und Schutz von Frauen

Ad Diyar vom 26. November berichtet von Joseph Aouns Aufruf, Preismanipulation zu bekämpfen und einen fairen Wettbewerb herzustellen. Eine Preisrede reicht nicht aus, um mehr Kontrollen zu sehen: Der überprüfbare Blickwinkel ist der der Instrumente, die den Verwaltungen zur Verfügung stehen, und der Folgemaßnahmen zu ihren Erkenntnissen. Das gleiche Thema spiegelt Ministerin Haneen Sayeds Engagement für gerechtere Chancen für Frauen und Erklärungen zur inneren Sicherheit wider. Durch die Überprüfung werden diese Verpflichtungen nicht in bereits finanzierte oder anwendbare Programme umgewandelt.

Al Akhbar, Al Binaa und An Nahar vom 26. November geben den Erklärungen von Naïm Kassem einen wichtigen Platz. Der Generalsekretär der Hisbollah lehnt eine internationale Truppe ab, die seiner Ansicht nach vom Rahmen der Resolution 1701 abweichen würde. In Nidaa Al Watan am 26. November wurde eine offizielle Reaktion gegen seine Kritik an Joseph Aoun berichtet. Der Gegensatz zwischen den beiden Reden ist die Tatsache, die durch ihre Veröffentlichung festgestellt wird. Es zeigt nicht, dass ein Text bereits die Befugnisse oder das Kommando einer zukünftigen Kraft definiert hat.

Diplomatie: Zurück aus Paris in den Diskussionen und belgischer Besuch

Al Jumhouria vom 26. November beleuchtet den Austausch zwischen Marco Rubio und dem saudischen Außenminister Faisal bin Farhan zum Libanon und zur Entwaffnung der Hisbollah. Ein Nahar und Al Akhbar vom 26. November sind der französischen diplomatischen Arbeit für die Zeit nach dem Ende verpflichtet. Der erste betont die Vorbereitung eines Projekts; der zweite stellt die Aufteilung der politischen Rolle mit Washington in Frage. Aus der Aufzeichnung eines bilateralen Austauschs geht nicht hervor, dass im Sicherheitsrat eine Einigung erzielt wurde. Die Elemente, die Al Akhbar präsentiert, wie sie aus einem amerikanischen Sitzungsprotokoll stammen, sollten nicht als offizielles Dokument gelesen werden, das von Washington veröffentlicht wurde.

Al Akhbar vom 26. November erinnert auch an die angekündigte Verdrängung des belgischen Königs und seiner libanesischen Etappen. Es ist sinnvoll, zwischen der allgemeinen Ankündigung der Reise nach Libanon und Jordanien, der detaillierten Reiseroute und den tatsächlich bestätigten Treffen zu unterscheiden. Informationen über eine mögliche Etappe im Süden oder eine Passage zum Hafen sind nicht dasselbe wie eine offizielle Ankündigung des Besuchs.

Internationale Politik: Gaza, das Rote Meer und irakische Rechtsstreitigkeiten

Al Araby Al Jadeed und Al Quds Al Arabi vom 26. November behandeln Gaza sowohl als militärisches Problem als auch als eine Krise, die die Zivildienste betrifft. Ersteres erweiterte seine Abdeckung, um die Ansiedlung in der Westbank und die Situation mehrerer Orte einzubeziehen. Die zweite konzentriert sich auf die palästinensischen Opfer und die Auswirkungen des Krieges auf das tägliche Leben. Die einmalige Bilanz muss mit einem Ort, Datum und einer Behörde verknüpft sein, die sie festlegt. Berichte über Beschränkungen des Zugangs zu Wasser und Pflege erschöpfen die Anzahl der Streiks nicht.

Im Jemen folgten Al Araby Al Jadeed, Al Binaa und Asharq Al Awsat vom 26. November der Eskalation zwischen Riad und den Huthis, bevorzugten jedoch unterschiedliche Perspektiven: die Situation der jemenitischen Städte, die regionale Tragweite des Konflikts und die Konfrontation zwischen den Protagonisten. Al Akhbar und die beiden Nahar Ans vom 26. November stellen Ormuz in die Konfrontation zwischen Washington und Teheran. Militärversionen allein erlauben keine unabhängige maritime Bewertung. Die Verkehrssituation und die Ankündigungen der Parteien sind zwei getrennte Themen.

Ein Nahar, Al Liwaa und Al Akhbar vom 26. November folgen den neuen Spannungen zwischen Bagdad und Erbil. Sie verbinden die unterschiedliche Kontrolle der Öleinnahmen, die verfassungsmäßigen Befugnisse und den Kampf gegen nicht angemeldete Stromkreisläufe. Ein Gerichtsakt, der sich mit spezifischen Maßnahmen befasst, regelt nicht die gesamte Gewaltenteilung zwischen der Bundesregierung und der Region Kurdistan. In Al Araby Al Jadeed öffnet der Tod des syrischen Gegners Riad Seif am 26. November eine separate Akte zur Geschichte des Dissens und der Organisation der syrischen Opposition.

Einsparungen: angekündigte Ausgaben, vergebene Verträge und messbare Effekte

Ein Nahar vom 26. November widersetzt sich dem Vorrücken des Terminals an den Zustand der Landebahn und des Parkplatzes. Der Präsident der Zivilluftfahrt, Mohammad Aziz, berichtete über nicht erhaltene Mittel für die Arbeit unter seiner Autorität. Die geplante Finanzierung und die Auszahlung der Mittel sind zwei verschiedene Tatsachen. Die Ausschreibung für die Arbeiten beweist nicht, dass ein Vertrag unterzeichnet wurde oder dass ein Standort begonnen hat. Der 14. Dezember, den der Abgeordnete Assaad Dergham angeblich von Nawaf Salam bestätigt hat, ist immer noch ein angekündigter Kalender. Die Datei muss auf der Grundlage von Arbeit, Zertifizierung, Betreiber und überprüfbaren Flugprogrammen bewertet werden.

Nidaa Al Watan und Al Akhbar vom 26. November berichten über die Schließung der Banken am Mittwoch und ihre Herausforderung für die steuerliche Behandlung. Al Akhbar erklärt, dass die Zähler kontinuierlich alle internen Verarbeitungen abgeschlossen haben und den Konflikt mit der Besteuerung von Staatspapieren in Fremdwährung in Verbindung bringen. Die Steuerforderungen der Niederlassungen werden nicht mit denen der Arbeitnehmer oder mit den Rechten der Einleger verwechselt. In An Nahar am 26. November beschwört Yassine Jaber Kosten von 1,1 Milliarden Dollar für eine Erhöhung der öffentlichen Gehälter. Dieser Betrag muss von den Einnahmenannahmen und den noch erforderlichen Schiedsverfahren getrennt werden. Al Liwaa vom 26. November überprüft die Ergebnisse der Reform des öffentlichen Auftragswesens. Die Nutzung des Portals durch die Verwaltungen allein misst nicht den Wettbewerb zwischen den Bietern, die endgültigen Kosten der Verträge oder die Fristen für die Ausführung.

Al Sharq vom 26. November kehrt mit einer Delegation, die mit dem Energiesektor von Abu Dhabi verbunden ist, zum libanesischen Austausch zurück. Die präsentierte Expertise ist kein Investitionsvertrag oder akzeptierter Tarif. Al Liwaa vom 26. November berichtete auch über Änderungen bei MEA-Flügen nach Riad und Dammam. Für den Passagierservice müssen Flugnummern und -daten aus der Benachrichtigung des Unternehmens entnommen und nicht vom Titel abgezogen werden. Al Sharq vom 26. November gibt auch Raum für die Bemühungen des Finanzministeriums gegenüber dem IWF, einschließlich der Zollbewertung, und für die Debatte über die Preisindexkommission. Seine Artikel über den Hafen von Beirut folgen Schiffen und Fracht: Ein Rückgang dieser Serie kann mit einer Zunahme der Gesamtzahl der Container koexistieren, wenn die Umladungen voranschreiten. Ähnliche Reihen sind daher zu vergleichen. In Bezug auf den internationalen Handel decken Al Araby Al Jadeed und Al Jumhouria vom 26. November die neuen US-Zollankündigungen ab. Für Einführer und Ausführer ist der anzuwendende Text zu prüfen: betroffene Waren, Datum des Wirksamwerdens, Ausschlüsse und mögliche Kumulierung mit anderen Zöllen.

Justiz: Drei Fälle, die nicht zu verwechseln sind

An Nahar, Ad Diyar, Al Liwaa und Nidaa Al Watan vom 26. November verfolgen die Ermittlungen gegen die fünf in den Bcharre-Höhen verhafteten Männer und drei weitere gesuchte Personen. Die gemeldeten handlungen sind nicht von der gleichen art: haftbefehle, die nach anhörung auf der einen seite ausgestellt wurden, durchsuchungsbenachrichtigungen und verhaftung der anderen. Der Vergleich der in der Anweisung angeforderten Schriften muss weiterhin verwendet werden, um die Herkunft von Dokumenten zu ermitteln. Die Tatsache, dass ein Dokument beschlagnahmt wurde und die Beweise, die eine solche Person schrieb, sind zwei verschiedene Dinge. Die gemeldeten Entscheidungen stellen keine Verurteilung dar.

Ad Diyar vom 26. November befasst sich auch mit dem Fall der in Al-Qaida beschlagnahmten Sprengstoffe. Es sollte nicht mit Bcharrés Untersuchung oder anderen früheren Beschlagnahmen verwechselt werden. Ein Nahar vom 26. November übergab Verwandten von Gefangenen in Roumieh das Wort und verwies auf Gebäude B. Ein Amnestieantrag, eine vorgeschlagene Maßnahme und eine erzwungene Freilassung haben nicht den gleichen Status. Der Umfang der betroffenen Straftaten und Inhaftierten kann nicht allein aus der Reaktion der Familien ermittelt werden.

Gesellschaft: Vom Testen bis zum öffentlichen Dienst, wer hat Zugang zu was?

Al Akhbar vom 26. November eröffnet eine Akte über das Risiko von Diabetes bei Erwachsenen im Libanon. Der fortgeschrittene Anteil ist Risiko und sollte nicht in diagnostizierten Diabetes umgewandelt werden. Die Tageszeitung zitiert die PREDICT-Studie unter 10.448 Teilnehmern, von denen 25,8% nach den gemeldeten Kriterien Prädiabetes hatten. Die Zahl für alle Erwachsenen sollte nicht mit der für die Probe verwechselt werden. Die Einstellungsmethode und die Berechnung der nationalen Schätzung müssen in der ursprünglichen Studie noch überprüft werden. Al Joumhouria vom 26. November untersucht die Grenzen der Hausprüfungen. Die Kategorien der Tests und die Gründe für die medizinische Untersuchung unterscheiden sich; Ein inländisches Ergebnis allein validiert keine Diagnose.

Al Sharq vom 26. November berichtet über die Diskussionen von Paul Morcos über die Überwachung von Inhaltserstellern. Die erste beschriebene Version enthält ein Berufsregister, Regeln für kommerzielle Werbung und Bestimmungen über Minderjährige, Privatsphäre und geistiges Eigentum. Der Minister kündigt eine rechtliche Konsultation vor einem möglichen Ministerrat an. Registrierungskriterien, Verantwortlichkeiten und Abhilfemaßnahmen sind die Elemente, die im endgültigen Text berücksichtigt werden müssen. Nichts macht es möglich, das Sprechen mit einer in Kraft getretenen Verpflichtung gleichzusetzen. Al Araby Al Jadeed vom 26. November diskutiert die Umsetzung des Schutzes vor Gewalt gegen Frauen in Marokko und konzentriert sich auf die Opfer der Geschlechter-Apartheid in Afghanistan. In diesen Fällen sollten der anwendbare Text, der Zugang zu Schutz und die Durchführungsmaßnahmen getrennt behandelt werden.

Kultur: Libanesische Filme, die Monnot-Szene und Beiruter Erinnerungen

Al Akhbar präsentiert am 26. November Metropolis’ Programm rund um das libanesische Kino, die Erinnerung an Krieg, Identität und Freiheiten. Der Berichtszyklus läuft bis zum 29. November. Der Zyklus vereint sieben Spielfilme und fünf Kurzfilme. Die gleiche Ausgabe befasst sich mit der Veröffentlichung des satirischen Films von Mohammad Dayekh, in dem sich eine Familie während des Krieges unter dem gleichen Dach befindet. Er kündigte separat im Monnot Theatre vom 3. bis 13. Dezember um 20:30 Uhr eine interaktive Polizeikomödie unter der Regie von Bob Makrazel an: Zuschauer sind eingeladen, das Geheimnis eines Friseursalons zu lösen. Für den Kalender muss jede Sitzung mit ihrem Zeitplan und der offiziellen Programmierung des Veranstaltungsortes verknüpft sein. Die Daten des Zyklus bedeuten nicht, dass der gleiche Film oder die gleiche Show jeden Tag gegeben wird.

Ein Nahar vom 26. November interessiert sich für den musikalischen Austausch zwischen Armenien und Libanon, kehrt zu Ziad Rahbanis Platz in Beiruts Erinnerung zurück und würdigt Antoine Douaihy. Wir müssen die Nachrichten von der Hommage, der Biographie und dem kritischen Kommentar trennen. Al Araby Al Jadeed vom 26. November eröffnet drei weitere Tracks: die Präsenz arabischer Kinos beim Oscar-Rennen, die Verbreitung palästinensischer Kunst und Übersetzungen. Nationale Auswahl, Wettbewerbsberechtigung und Oscar-Nominierung sind verschiedene Schritte.

Ad Diyar und Nidaa Al Watan vom 26. November gehen auf den Tod von Georges Khodr und seinen Platz in der libanesischen Kirche zurück und diskutieren. Die Lesarten seines Vermächtnisses variieren je nach den Autoren. Für einen unabhängigen Artikel wäre die solideste Angelegenheit, mit schriftlichen und datierten Interventionen zu beginnen, anstatt Nachrufqualifikatoren zu wiederholen.

Sport: Libanon gegen Japan und das CAN-Verfahren

Libanesisches Sportcover muss das Vorspiel, das Ergebnis und die Analyse unterscheiden. Libanon erhält Japan in Zuk Mikael: Das um 21 Uhr angekündigte Spiel, Beiruter Zeit, und seine Übertragung auf LB2 sind praktische Informationen. China ist ein separates Treffen. Das Vorbereitungspapier kann Spielrhythmen und Übergangszahlen vergleichen, ohne aus einem einzigen Indikator eine Prognose des Ergebnisses abzuleiten.

Al Araby Al Jadeed vom 26. November kommt auf die Prozedur rund um den African Cup of Nations und die marokkanische Position zum Titel zurück. Das Ergebnis vor Ort, die Entscheidung des Disziplinarorgans und das sportliche Heilmittel sollten nicht in derselben Formel zusammengefasst werden. Die Tageszeitung folgt auch Jannik Sinners Gesundheit, Clubpolitik und Gedenkveranstaltungen rund um Diego Maradona. Al Joumhouria vom 26. November favorisiert den europäischen Fußball, insbesondere das Profil von Jude Bellingham; Nidaa Al Watan diskutiert am 26. November den Moment, in dem die großen Athleten beschließen, den Wettbewerb zu verlassen. Letzteres ist ein chronisches Problem, keine Rücknahmeanzeige. Al Liwaa vom 26. November folgt auch libanesischen Club-Basketball-Ergebnisse und Libanons Präsenz unter den letzten vier in asiatischen Beach-Volleyball; die beiden Wettbewerbe haben nicht den gleichen Zeitplan wie die nationale Auswahl Qualifikationen.

Technologie: von Softwareagenten zu Raumstationen

An Nahar und An Nahar International vom 26. November beschreiben die Ausweitung der Arbeit, die den Werkzeugen der künstlichen Intelligenz anvertraut wurde, von der Ausarbeitung des Kodex bis zu seiner Verifizierung. Al Quds Al Arabi vom 26. November bezieht sich auf ein amerikanisches Strafverfahren in Bezug auf Huawei und seine Handelsbeziehungen zum Iran. Der Umfang des Falls muss im Urteil selbst gelesen werden: Eine Entscheidung gegen ein Unternehmen begründet kein globales Verbot. Die Titel von An Nahar erinnern auch an die Re-Identifizierung von Menschen hinter Pseudonymen. Ein Experiment an einer ausgewählten Gruppe misst nicht die Häufigkeit der Re-Identifizierung in der allgemeinen Bevölkerung. Für den Libanon ist der nützlichste Blickwinkel der Schutz von Menschen, die sich unter Pseudonym ausdrücken, und die Verantwortung derjenigen, die diese Werkzeuge nutzen. Studien sollten mit ihren Fehlerquoten und Einschränkungen gelesen werden.

Al Joumhouria vom 26. November reservierte einen Platz für die breite Öffentlichkeit. Al Araby Al Jadeed vom 26. November verbindet den Halbleitersektor mit der kommerziellen Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und China. Eine Nahar International vom 26. November berichtet über die Teilnahme des chinesischen bemannten Fluges Shenzhou und Pakistans. In diesen Fällen sind industrielle Ankündigungen, anwendbare Regeln, Gerichtsentscheidungen und tatsächliche Transaktionen keine austauschbaren Beweise.

Persönlichkeiten: die Verbreitung von Bildern und die Konstruktion von Porträts

Auf ihrer letzten Seite kommt An Nahar vom 26. November zurück zu Miss Universe, dem Siegerkurs und den arabischen Kandidaten. An Nahar International vom 26. November greift das Thema mit Porträtelementen auf. Das offizielle Ergebnis bleibt die Referenz, um den Gewinner, die Finalisten und die begleitenden Preise zu unterscheiden; die Bewertung hält kein Ranking im Widerspruch zu den Rankings. Al Akhbar vom 26. November veröffentlicht auch eine Anspielung auf die bahrainische politische Satire und ihren Raum für die Verbreitung. Dieses Thema des kulturellen Gedächtnisses sollte nicht als eine neue Aussage des zitierten Aktivisten behandelt werden.

Al Araby Al Jadeed vom 26. November würdigt Maradona in Neapel und Argentinien. Die Annäherung ist auf die Art und Weise zurückzuführen, in der zwei Städte die Erinnerung an dieselbe Persönlichkeit bewahren. Für einen Libanesen fordern die Akten über Georges Khodr, Antoine Douaihy und Ziad Rahbani drei verschiedene Behandlungen: schriftlicher Korpus, literarische Reise und musikalische Übertragung. Das einfache Gedenkporträt gibt ihm kein neues Thema.

Auf den anderen Seiten: Vom Sudan zur Wissenschaft

Sudan und Ukraine.Asharq Al Awsat vom 26. November berichtet von einer Khartum-Position zur äthiopischen Vermittlung. Al Quds Al Arabi vom 26. November folgte separaten Streiks im Blauen Nil und Stromausfällen in mehreren ukrainischen Regionen. Eine diplomatische Position reicht nicht aus, um die humanitäre Situation zu beschreiben; Opfer und Dienstunterbrechungen müssen mit den zuständigen Stellen in jedem Bereich dokumentiert werden.

Israel und die laufenden Verhandlungen.Asharq Al Awsat und Al Binaa vom 26. November diskutieren die Bildung einer Regierung um Gadi Eisenkot und die Debatte um eine breitere Koalition. Die Positionen der Fraktionen und die angekündigten Fristen sind keine bestätigte Mehrheit oder Zusammensetzung wert. Al Araby Al Jadeed vom 26. November befasst sich auch mit den chinesisch-amerikanischen Beziehungen, diplomatischen Kontakten zu Libyen und der Entwicklung der Kurdenfrage in der Türkei. Diese Fragen stammen nicht aus dem libanesischen Fall.

Handel und Preise.Al Araby Al Jadeed vom 26. November untersucht separate Dossiers: tunesisches Phosphat, ägyptische Industrienachfrage, die Kluft zwischen offiziellen Preisen und Parallelmärkten in Libyen und europäische Debatten über die Herkunft von Produkten. Asharq Al Awsat vom 26. November folgte industriellen Projekten aus dem Golf im Ausland. Die angekündigten Investitionszahlen, die zugesagten Beträge und die Kommissionierungen sind gesondert zu behandeln.

Gesellschaft, Wissenschaft und Schöpfung.Al Quds Al Arabi vom 26. November berichtete über die Debatte über die Verpflichtungen zum Schutz von Frauen, Dienstleistungen und Beschäftigung bei der UNRWA, Literatur und japanische Forschung zu Mondwasser. Ad Diyar und Al Quds Al Arabi vom 26. November gehen ebenfalls auf die mit El Niño verbundenen Risiken ein. Die Vorhersage einer Ozeananomalie allein ist keine Vorhersage ihrer Auswirkungen im Libanon. Asharq Al Awsat vom 26. November beschäftigt sich mit dem zukünftigen Museum von London und Kino in Doha; Al Araby Al Jadeed vom 26. November interessiert sich auch für ein Café in der Tunis Medina und wie Leser Bücher entdecken.

Eingesehene Veröffentlichungen.Ad Diyar (8 Seiten), Al Araby Al Jadeed (17), Al Akhbar (9), Al Binaa (6), Al Jumhouria (9), Al Liwaa (8), Al Quds Al Arabi (20), Asharq Al Awsat (24), Al Sharq (16), An Nahar International (16), An Nahar (16) und Nidaa Al Watan (9). Meinungsüberschriften klären Meinungsverschiedenheiten; sie werden nicht als unabhängige Quellen behandelt, wenn sie dieselben Fakten wiederholen.

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