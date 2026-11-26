Der 27. untersucht in Brüssel den europäischen Haushalt 2028-2034 und ein zusätzliches Darlehen in Höhe von 45 Milliarden Euro für die Ukraine im Jahr 2027. Beide Texte müssen noch verhandelt werden.

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Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union trafen sich am 26. und 27. November in Brüssel, um den gemeinsamen Haushalt von 2028 bis 2034 auszuhandeln und bis 2027 ein zusätzliches Darlehen an die Ukraine in Höhe von bis zu 45 Milliarden Euro zu diskutieren. Die beiden Dossiers werden auf dem gleichen Gipfel diskutiert, fallen aber nicht in den gleichen Zeitraum oder Text. Bei der Eröffnung des Treffens wurde keine Einigung darüber bekannt gegeben.

Das Siebenjahresbudget: Wie viel ausgeben und wer zahlt

In seinem Einladungsschreiben forderte der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, die Siebenundzwanzig auf, sich auf den Platz zu einigen, der der Wettbewerbsfähigkeit, der Sicherheit und der Verteidigung eingeräumt werden soll, ohne die Gemeinsame Agrarpolitik oder die Hilfe zur Verringerung der Unterschiede zwischen den Regionen aufzugeben. Der Kompromiss, den er am 21. November vorlegte, schlägt vor, die nationalen Beiträge auf dem derzeitigen Niveau zu halten und den Haushalt mit neuen gemeinsamen Einnahmen zu versorgen.

Im Juli 2025 schlug die Kommission einen Rahmen von fast 2 000 Mrd. EUR für sieben Jahre zu jeweiligen Preisen vor. Der Verhandlungstext von Costa sieht eine Obergrenze von 1 582,5 Milliarden Verpflichtungsermächtigungen zu konstanten Preisen für 2025 und 1 553,7 Milliarden Zahlungsermächtigungen vor. Mittelbindungen sind die Ausgaben, zu deren Übernahme die Union ermächtigt wird; Zahlungen sind die Beträge, die sie während des Zeitraums zu leisten beabsichtigt. Beide Vorschläge verwenden unterschiedliche Preisgrundlagen: Die Subtraktion der angezeigten Beträge misst keine Budgetkürzung.

Digitale Dienstleistungen, Carbon, Tabak: fünf Einnahmequellen

Der Kompromiss identifiziert fünf Wege: digitale Dienste, nicht gesammelter elektronischer Abfall, Tabak, der Mechanismus zur Anpassung der CO2-Grenzen und ein Anteil an den Einnahmen des europäischen CO2-Marktes. Für digitale Zwecke schlägt Costa einen jährlichen Beitrag von 3 % des Nettoumsatzes aus bestimmten Tätigkeiten, einschließlich Online-Werbung und Vermittlung, für große Unternehmen vor, die die Umsatzschwellen in der Union und weltweit erreichen. Dieser Satz ist nicht in Kraft: Der Vorschlag fordert eine Wiederaufnahme der Arbeiten an der entsprechenden Richtlinie im Hinblick auf eine Einigung im Jahr 2027. Andere Möglichkeiten bestehen darin, der Union einen Anteil an den bestehenden Einnahmen zu geben, und nicht darin, den Haushalten eine neue Abgabe aufzuerlegen.

Ukraine: 45 Milliarden vorgeschlagen, um den Bedarf im Jahr 2027 zu decken

Am 18. November legte die Kommission ein gesondertes Instrument in Form von Darlehen in Höhe von bis zu 45 Mrd. EUR vor. Das Projekt sieht eine indikative Zuweisung vor: 10 Milliarden Budgethilfe durch die Ukraine-Fazilität, 10 Milliarden Makrofinanzhilfe und 25 Milliarden zur Stärkung der industriellen Verteidigungsfähigkeiten der Ukraine. Die Kommission schätzt den im Jahr 2027 nicht abgedeckten Finanzierungsbedarf auf 70 Mrd. EUR. Der neue Kredit würde daher knapp zwei Drittel dieses Bedarfs decken; die Staats- und Regierungschefs müssen auch den Beitrag internationaler Partner diskutieren.

Der Entwurf sieht ein Marktdarlehen der Union und eine Garantie aus ihrem Haushalt vor. Zu diesem Zweck schlägt die Kommission vor, den derzeitigen Finanzrahmen, der bis Ende 2027 läuft, zu ändern. Es erfordert Unterstützung für Reformen, einschließlich der Rechtsstaatlichkeit und der Korruptionsbekämpfung, und sieht vor, dass Kiew nur nach Reparationen aus Russland zurückzahlen muss. Dieser Mechanismus muss noch verabschiedet werden, bevor eine Zahlung geleistet wird.

Dieses Darlehen würde das 90-Milliarden-Euro-Programm für 2026 und 2027 ergänzen. Letzteres, das vom Rat im April abgeschlossen wurde, läuft bereits im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit zwischen 24 Mitgliedstaaten. Sie sah 30 Milliarden für wirtschaftliche Unterstützung und 60 Milliarden für Verteidigung vor. Die 90 Milliarden stellen die Obergrenze des bestehenden Darlehens dar, nicht eine volle Summe, die an Kiew gezahlt wird.

Die Reserve nach 2028 erfüllt eine weitere Frist

In ihrem ursprünglichen Vorschlag für 2028-2034 sah die Kommission die Möglichkeit vor, bis zu 100 Mrd. EUR zu jeweiligen Preisen für die Ukraine bereitzustellen. Das Verhandlungsdokument von Costa enthält eine Reserve von bis zu 88,9 Mrd. EUR für 2025, einschließlich des Wiederaufbaus und der Unterstützung des Beitrittsprozesses. Der Unterschied in der Präsentation allein führt nicht zu dem Schluss, dass die Unterstützung um 11 Milliarden Dollar reduziert wurde. In beiden Fällen ist dies eine vorgeschlagene Obergrenze für Jahre nach 2027, keine neue Verpflichtung zur Zahlung für das nächste Jahr.

Die Diskussionen sollten am Freitag fortgesetzt werden, so Costas Brief. Ein politischer Kompromiss zu den siebenjährigen Haushaltsobergrenzen würde als Grundlage für die Verordnung dienen, deren Annahme Einstimmigkeit im Rat der Europäischen Union und die Zustimmung des Europäischen Parlaments erfordert. Der zusätzliche Kredit an die Ukraine muss seinem eigenen Verfahren folgen. Der Europäische Rat befasst sich auch mit der Erneuerung des Managements der Europäischen Zentralbank, einem weiteren Tagesordnungspunkt.

Fotoarchiv: Europa-Gebäude, Sitz des Europäischen Rates in Brüssel, Februar 2016. Samynandpartners /Wikimedia Commons, rekomprimiertes bild,CC BY-SA 4.0.

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