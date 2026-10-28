Der Emir Abdelkader, Widerstand und Retter der Christen

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Emir Abdelkader, Widerstand und Retter der Christen

Leiter des algerischen Widerstands, eingesperrt und dann von Napoleon III. entlassen, zog Emir Abdelkader 1855 nach Damaskus. Im Jahr 1860, als Massaker Christen in Damaskus und dem Libanon trafen, bewaffnete er seine Männer und rettete Tausende von Leben, indem er seine eigenen Paläste eröffnete. Philosoph und Sufi, seine Geste brachte ihm globale Anerkennung.

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