Der Emir Abdelkader, Widerstand und Retter der Christen

Emir Abdelkader, Widerstandskämpfer und Retter der Christen, Führer des algerischen Widerstands, eingesperrt und dann von Napoleon III freigelassen, zog Emir Abdelkader 1855 nach Damaskus. 1860, als Massaker Christen trafen..
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Emir Abdelkader, Widerstand und Retter der Christen
Leiter des algerischen Widerstands, eingesperrt und dann von Napoleon III. entlassen, zog Emir Abdelkader 1855 nach Damaskus. Im Jahr 1860, als Massaker Christen in Damaskus und dem Libanon trafen, bewaffnete er seine Männer und rettete Tausende von Leben, indem er seine eigenen Paläste eröffnete. Philosoph und Sufi, seine Geste brachte ihm globale Anerkennung.
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