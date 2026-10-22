Der anthropoide Sarkophag von Saida Der Keller des Beirut Nationalmuseums beherbergt 31 Anthropoid Sarkophag in Paros weißen Marmor, in Saida entdeckt – die größte Sammlung der Welt. Jedes Gesicht ist..
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.
Der anthropoide Sarkophag von Saida
Im Untergeschoss des Beiruter Nationalmuseums befinden sich 31 anthropoide weiße Marmorsarkophagen aus Paros, die in Saida entdeckt wurden – der größten Sammlung der Welt. Jedes Gesicht ist einzigartig, geschnitzt zwischen dem sechsten und vierten Jahrhundert vor Christus, nach einer ägyptischen Tradition von den Phöniziern angenommen. Ein Teil davon stammt aus George Fords Ausgrabungen im frühen 20. Jahrhundert.
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.
Kommentare