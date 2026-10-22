22 octobre 2026
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Der anthropoide Sarkophag von Saida

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Der anthropoide Sarkophag von Saida Der Keller des Beirut Nationalmuseums beherbergt 31 Anthropoid Sarkophag in Paros weißen Marmor, in Saida entdeckt – die größte Sammlung der Welt. Jedes Gesicht ist..

Les sarcophages anthropoïdes de Saïda 🇱🇧
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Der anthropoide Sarkophag von Saida

Im Untergeschoss des Beiruter Nationalmuseums befinden sich 31 anthropoide weiße Marmorsarkophagen aus Paros, die in Saida entdeckt wurden – der größten Sammlung der Welt. Jedes Gesicht ist einzigartig, geschnitzt zwischen dem sechsten und vierten Jahrhundert vor Christus, nach einer ägyptischen Tradition von den Phöniziern angenommen. Ein Teil davon stammt aus George Fords Ausgrabungen im frühen 20. Jahrhundert.

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