Ex-Stimme von Eschmoun Tempel

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Die ehemalige Stimme des Tempels von Eschmoun

Nördlich von Saida widmete sich der Tempel von Eschmoun, der in die indikative Liste der UNESCO aufgenommen wurde, der Heilung von Kinderkrankheiten. Die Eltern boten aus Griechenland importierte Marmorstatuetten an, die im Namen des zu heilenden Kindes eingraviert waren. Elf dieser Ex-Votos, die jetzt im Beiruter Nationalmuseum ausgestellt sind, zeugen von dieser Jahrtausende alten Tradition.

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