Ex-Stimme von Eschmoun Tempel

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.
Die ehemalige Stimme des Tempels von Eschmoun
Nördlich von Saida widmete sich der Tempel von Eschmoun, der in die indikative Liste der UNESCO aufgenommen wurde, der Heilung von Kinderkrankheiten. Die Eltern boten aus Griechenland importierte Marmorstatuetten an, die im Namen des zu heilenden Kindes eingraviert waren. Elf dieser Ex-Votos, die jetzt im Beiruter Nationalmuseum ausgestellt sind, zeugen von dieser Jahrtausende alten Tradition.
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.
Kommentare