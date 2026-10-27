Die Throne von Astarté, Nationalmuseum von Beirut, gefunden am Tempel von Eschmoun, in der Nähe von Saida, diese Throne stammen aus persischen, hellenistischen und römischen Zeiten. Die Göttin Astarté wird durch ihre tierischen Attribute repräsentiert -..
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Die Throne von Astarté, Beirut Nationalmuseum
Diese Throne wurden im Tempel von Eschmoun in der Nähe von Saida gefunden und stammen aus persischer, hellenistischer und römischer Zeit. Die Göttin Astarté wird durch ihre tierischen Eigenschaften dargestellt – geflügelte Sphinx, Palmette, Betyl. Vier von ihnen, die 2018 aus den USA repatriiert wurden, sind jetzt im Museum ausgestellt.
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