Sprengstoff von Dahr al-Baidar: hinter den Kulissen eines Kompromisses, der die Regierung daran hinderte, aufzubrechen

Die in Dahr al-Baydar und Al-Qasr beschlagnahmten Sprengstoffe verursachten eine große Krise in der libanesischen Regierung. Konsultationen zwischen Joseph Aoun, Nabih Berri und Nawaf Salam erlaubten ihre Überweisung an den Justizrat. Trotz dieses Kompromisses verließen die Minister der libanesischen Streitkräfte das Treffen. Es bestehen weiterhin Meinungsverschiedenheiten über das Waffenmonopol, die gerichtlichen Verantwortlichkeiten und die Beziehungen zwischen der Hisbollah und den libanesischen staatlichen Institutionen.

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Zwei Sprengstoffbeschlagnahmen, die eine politische Krise auslösen

Die Beschlagnahmung von Sprengstoffen am 5. und 9. Oktober 2026 in Dahr al-Baidar und in der Region al-Qasr führte zu einer Krise, die den rechtlichen Rahmen schnell überschritt. Der Fall stellte die Regierung von Nawaf Salam vor eine heikle Frage: Sollte der Fall dem Justizrat übertragen werden, auf die Gefahr hin, eine politische Konfrontation mit der Hisbollah zu provozieren? Justizminister Adel Nassar verteidigte diese Option wegen der möglichen Folgen des Transports von Sprengstoffen für die nationale Sicherheit. Die Hisbollah ihrerseits stellte einen Ansatz in Frage, der einen Fall von Waffentransporten in eine direkte Konfrontation mit dem Staat verwandeln könnte.

Die Situation war wichtig. Der Abgeordnete Hassan Fadllallah hatte eingeräumt, dass die Sprengstoffe der Hisbollah gehörten, und erklärte, dass sie für ihre Widerstandsaktivitäten bestimmt waren. Diese Erklärung gab der Untersuchung eine zusätzliche politische Dimension. Es ging jedoch nicht um die Frage der Legalität des Transports, die Frage der individuellen Verantwortlichkeiten oder den genauen Bestimmungsort der beschlagnahmten Materialien. Diese Fragen waren noch Gegenstand gerichtlicher Untersuchungen. Für die Gegner der Hisbollah verstärkte diese Anerkennung die Notwendigkeit eines Verfahrens vor dem Justizrat. Für die Gegner dieser Überweisung riskierte sie im Gegenteil, ein Strafverfahren in eine institutionelle Konfrontation zu verwandeln.

Das Dossier wurde am Donnerstag, dem 22. Oktober, in den siebten Tagesordnungspunkt des Ministerrats aufgenommen. Der Antrag des Justizministeriums betraf Sprengstoffe, die an beiden Orten beschlagnahmt wurden, aber auch jede Person, deren Ermittlungen eine direkte oder indirekte Verbindung zu dem Gegenstand herstellen würden. Diese Formulierung erweitert möglicherweise den Umfang der Untersuchungen. Sie erklärte einen Teil der Spannungen, die dem Regierungstreffen vorausgingen.

Nabih Berri im Zentrum der Konsultationen

Die Stunden vor dem Ministerrat waren geprägt von einer Reihe von Konsultationen zwischen den wichtigsten Beamten des Staates. Der Präsident des Parlaments, Nabih Berri, spielte eine zentrale Rolle bei der Suche nach einem Kompromiss. Seine Gespräche mit Präsident Joseph Aoun und Premierminister Nawaf Salam zielten darauf ab, zu verhindern, dass eine Abstimmung über die Entlassung des Gerichts zu einem Zusammenbruch der Regierung führt. Der Präsident des Parlaments verteidigte eine Lösung, die weitere Untersuchungen ermöglichte, ohne sofort eine Entscheidung über das zuständige Gericht zu treffen.

Die Position der Hisbollah war eine der Hauptschwierigkeiten. Nach den politischen Informationen, die über diese Konsultationen berichtet wurden, hatte die Partei über Vermittler angedeutet, dass eine sofortige Verweisung an den Justizrat als besonders feindselige Entscheidung angesehen würde. Er befürchtete die politischen und sicherheitspolitischen Folgen eines Verfahrens, das seine militärischen Aktivitäten in den Mittelpunkt einer Untersuchung der Staatssicherheit stellen könnte. Die Botschaften hoben auch die Risiken einer internen Konfrontation in einem Kontext hervor, der von militärischen Spannungen mit Israel geprägt ist.

Die Konsultationen beschränkten sich nicht auf die Hisbollah und institutionelle Führer. Joseph Aoun empfing auch den Präsidenten von Kataëb, Sami Gemayel, vor der Regierungssitzung. Dieses Treffen war Teil der Bemühungen, die Unterstützung für eine Kompromisslösung zu erweitern. Die verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass der Austausch dazu beigetragen hat, den politischen Boden vorzubereiten. Sie erlauben jedoch nicht, private Gespräche Wort für Wort wiederherzustellen oder Sami Gemayel eine spezifische Verpflichtung zu geben, die nicht öffentlich gemacht worden wäre.

Die Formel, die schließlich angenommen wurde, basierte auf einem Grundsatz: die Forderung des Justizministers zu überprüfen, aber die Entscheidung zu verschieben, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind. Dieser Mechanismus verhinderte eine sofortige Abstimmung, während offiziell die Möglichkeit einer späteren Überweisung an den Justizrat beibehalten wurde. Sie bot damit einen Ausweg für die Verantwortlichen, die eine Konfrontation der Regierung ablehnten. Andererseits befriedigte sie diejenigen nicht, die unverzüglich eine gerichtliche Entscheidung forderten.

Joseph Aoun und Nawaf Salam stehen vor dem Risiko eines Bruchs

Präsident Joseph Aoun trug dazu bei, ein Klima zu schaffen, das Kompromissen förderlich ist. Zu Beginn der Regierungssitzung lobte er die Bemühungen der Sicherheitsdienste im Kampf gegen Terrorismus, Drogenhandel, Waffenschmuggel und Kriminalität. Er betonte auch die Bedeutung der Erhaltung militärischer Institutionen trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Seine Intervention beinhaltete eine besondere Hommage an Nabih Berri, insbesondere für seine Position als rote Linie, die nicht überschritten werden sollte.

Diese Erklärung war im Rahmen des Treffens politisch relevant. Er erkannte die Rolle des Parlamentspräsidenten bei der Deeskalation der Bemühungen an und erinnerte an die Notwendigkeit, den zivilen Frieden zu bewahren. Joseph Aoun warnte auch vor den Folgen der Ausweitung regionaler Konflikte. Er forderte die politischen Führer auf, Vorsicht walten zu lassen, um zu verhindern, dass externe Spannungen eine neue Krise im Libanon auslösen.

Nawaf Salam nahm einen anderen Ansatz in seiner Intervention auf die Verdienste des Falles. Der Premierminister bekräftigte, dass das Waffenmonopol dem Staat gehört und dass Entscheidungen über Krieg und Frieden ausschließlich verfassungsgemäß sind. Er erinnerte an die Bestimmungen des Abkommens von Taif, die Resolution 1701 des Sicherheitsrates und die Verpflichtungen, die in der Erklärung über die Einstellung der Feindseligkeiten vom November 2024 enthalten waren. Er stellte auch fest, dass die Körperschaften, die gesetzlich zum Tragen von Waffen autorisiert sind, die Armee, die inneren Sicherheitskräfte, die allgemeine Sicherheit, die Staatssicherheit, der Zoll und die Stadtpolizei einschließen.

Der Premierminister betonte die Folgen des Transports und der Lagerung von Waffen außerhalb autorisierter Strukturen. Ihm zufolge verstoßen solche Aktivitäten gegen geltende Regeln und können die Sicherheit der Bürger gefährden. Er forderte die Hisbollah auf, die zuvor von der Hisbollah erklärten Prinzipien zu respektieren. Diese Intervention bestätigte, dass die Regierung ihre Position zum Waffenmonopol nicht aufgab, auch wenn die Entscheidung über den Justizrat verschoben wurde.

Libanesische Streitkräfte verlassen Treffen

Die Regierungsdiskussion führte schließlich zu einem Bruch mit den Ministern der libanesischen Streitkräfte. Sie forderten die sofortige Verweisung des Falls an den Justizrat. Sie vertraten die Auffassung, dass die Schwere der Tatsachen und die bereits vorliegenden Informationen eine rasche Entscheidung rechtfertigten. Insbesondere erinnerte Minister Joe Issa el-Khoury daran, dass bestimmte Fälle kurz nach ihrem Auftreten an dieses Gericht verwiesen worden seien. Er war der Ansicht, dass das Warten auf weitere Untersuchungen kein ausreichender Grund sei, die Entscheidung zu verschieben.

Die Minister der libanesischen Streitkräfte präsentierten gerichtliche Präzedenzfälle, um ihre Argumente zu unterstützen. Ihre Position war, dass der Entfernungsbefehl nicht unbedingt den Abschluss aller Untersuchungen erforderte. Sie glaubten auch, dass die Anerkennung der Hisbollah als Sprengstoff den Fall klar genug machte, um eine Intervention der Regierung zu rechtfertigen. Diese Auslegung wurde von den Befürwortern der Verschiebung in Frage gestellt, die sich auf die Notwendigkeit beriefen, die Verantwortlichkeiten zu klären, bevor der rechtliche Rahmen des Falls geändert wurde.

Der Rückzug der Minister war der wichtigste politische Vorfall auf dem Treffen. Nawaf Salam kritisierte diesen Ansatz, den er als politische Auktionslogik präsentierte. Die Reaktion des Premierministers verdeutlichte die Spannung zwischen der Notwendigkeit, den Zusammenhalt der Regierung aufrechtzuerhalten, und den Forderungen einiger seiner Partner. Die libanesischen Streitkräfte beschlossen, ihre Meinungsverschiedenheiten öffentlich zu demonstrieren, ohne die von ihnen geforderte Stimme zu erhalten.

Ein Detail unterscheidet diesen Ablauf jedoch von einer kompletten Pause zwischen den betreffenden Trainings. Adel Nassar, Justizminister und Autor des Überweisungsantrags, blieb bei der Sitzung. Er folgte daher nicht dem Rückzug der libanesischen Streitkräfte Minister. Diese Entscheidung ermöglichte eine weitere Prüfung des Falls im Rahmen der Regierung. Es bedeutete nicht die Aufgabe seines Antrags, da der Minister seine Absicht aufrechterhielt, auf die Angelegenheit zurückzukommen.

Warum der Justizrat die Spannungen kristallisierte

Die Meinungsverschiedenheit betraf eine Entscheidung mit erheblichen institutionellen Konsequenzen. Der Justizrat ist für bestimmte schwere Fälle zuständig, die unter anderem die Sicherheit des Staates betreffen. Ihre Rücküberweisung erfordert eine Entscheidung des Ministerrats. Der Sprengstofffall befand sich bereits in einem Gerichtsverfahren, aber Adel Nassar wollte ihm eine andere Dimension geben, indem er um seine Verweisung an dieses Gericht bat.

Die Befürworter der Vorlage waren der Ansicht, dass die Art des beförderten Materials, die Umstände ihrer Verbringung und die möglichen Risiken für die Bevölkerung dieses Verfahren rechtfertigten. Sie waren der Ansicht, dass die Untersuchung den Ursprung der Sprengstoffe, die Personen, die ihren Transport organisierten, ihren Bestimmungsort und die Bedingungen, unter denen sie in libanesisches Gebiet eingeführt oder vertrieben worden waren, ermitteln sollte. Die Anerkennung ihrer Mitgliedschaft in der Hisbollah reichte nach diesem Ansatz nicht aus, um all diese Fragen zu beantworten.

Die Gegner der sofortigen Entlassung legten eine weitere Lesung vor. Sie vertraten die Auffassung, dass eine vor Abschluss der Untersuchungen getroffene Entscheidung unverhältnismäßige politische Auswirkungen haben könnte. Einige bezweifelten auch, dass es in diesem Stadium Bedingungen gab, die die Übertragung des Falls an den Justizrat rechtfertigten. Die Frage, ob der bloße Besitz oder die bloße Beförderung von Explosivstoffen von den betreffenden Straftaten abgedeckt war, war daher Teil der Debatte.

Diese Diskrepanz erklärte, warum die Gerichtswahl so sensibel geworden war wie die Untersuchung selbst. Die Überweisung wäre eine wichtige Regierungsentscheidung in einem Kontext gewesen, in dem das Waffenmonopol bereits Gegenstand tiefer Meinungsverschiedenheiten war. Die Verschiebung verhinderte diese sofortige Entscheidung, ging jedoch auf keine der aufgeworfenen rechtlichen Fragen ein.

Eine Entscheidung zur Verschiebung, ohne die Untersuchungen aufzugeben

Nach etwa vierstündigen Beratungen verabschiedete der Ministerrat eine Formel für weitere Untersuchungen, bevor er über die Rücküberweisung an den Justizrat entschied. Die Entscheidung stellte daher keine endgültige Ablehnung des Antrags von Adel Nassar oder eine Bestätigung der Position der Hisbollah dar. Es hielt den Fall offen und verschob die Wahl der Gerichtsbarkeit.

Diese Lösung ermöglichte es den Hisbollah nahestehenden Ministern, in der Regierung zu bleiben und eine direkte Konfrontation während des Treffens zu vermeiden. Es erlaubte dem Ministerpräsidenten auch, seine Erklärungen zum Waffenmonopol beizubehalten, ohne sofort eine große institutionelle Krise zu verursachen. Andererseits zeigte der Rückzug der Minister der libanesischen Streitkräfte, dass der Kompromiss nicht einstimmig war.

Die Folgen der Verschiebung hängen von den Ergebnissen der Untersuchungen ab und davon, wie die Regierung mit einem möglichen neuen Überweisungsantrag umgehen wird. Insbesondere müssen die Ermittler die Umstände der beiden Beschlagnahmen, die individuellen Verantwortlichkeiten und die Straftaten, die möglicherweise festgehalten werden, klären. Die Frage der Zuständigkeit kann dann an den Ministerrat verwiesen werden.

Die Krise vom 22. Oktober zeigt somit die Grenzen des erreichten Kompromisses. Die politischen Führer haben einen sofortigen Bruch vermieden, aber ihre Meinungsverschiedenheiten bleiben im Platz der Hisbollah der Waffen, der Befugnisse des Staates und der gerichtlichen Mittel zur Durchsetzung von Regierungsentscheidungen. Der Sprengstofffall bleibt somit sowohl ein laufendes Strafverfahren als auch Gegenstand politischer Konfrontation.