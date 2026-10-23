Strom im Libanon: Katar schlägt eine neue Formel zur Finanzierung von Kraftwerken vor, ohne sofort das Finanzministerium zu mobilisieren

Katar schlägt eine neue Formel für die Finanzierung libanesischer Kraftwerke ohne größere Anfangsinvestitionen des Finanzministeriums vor. Deir Ammar, Zahrani, Erdgas und Solar gehören zu den genannten Projekten. Die Regierung von Nawaf Salam prüft dieses Modell, dessen zukünftige Kosten und vertragliche Verpflichtungen noch geklärt werden müssen.

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Doha schlägt Finanzierung und Betrieb der libanesischen Strominfrastruktur vor

Katar will seine Präsenz im libanesischen Energiesektor durch eine Investitionsformel stärken, die die Finanzierungsbedingungen für Kraftwerke verändern könnte. Die Gespräche mit der Regierung von Nawaf Salam konzentrierten sich auf die Modernisierung bestehender Anlagen, die Entwicklung neuer Produktionskapazitäten und die Einbeziehung ausländischer Investoren in den Infrastrukturbetrieb. Das erklärte Ziel besteht darin, den unmittelbaren Finanzierungsbedarf des Staates zu verringern, während der Stromsektor eines der Haupthindernisse für die wirtschaftliche Erholung des Landes bleibt.

Eine weitere politische Dimension erhielten die Gespräche mit dem Besuch des katarischen Ministerpräsidenten und Außenministers Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani in Beirut. Die Gespräche umfassten die Zusammenarbeit in den Bereichen Investitionen, Infrastruktur und Energie. Die libanesische Regierung will Kapital anziehen, um die notwendige Ausrüstung zu finanzieren, ohne dem Finanzministerium erhebliche neue Anfangsausgaben aufzuerlegen. Diese Richtung kommt, da die öffentlichen Finanzen durch die Folgen der Wirtschaftskrise geschwächt bleiben.

Die vorgeschlagene Formel basiert unter anderem auf einem Mechanismus für den Aufbau, den Betrieb und die Übertragung des Eigentums. In diesem Modell finanziert ein Investor den Bau oder die Modernisierung einer Infrastruktur, betreibt sie für einen definierten Zeitraum vertraglich und überträgt dann das Eigentum an den Staat. Das Interesse für den Libanon liegt in der Möglichkeit, seine elektrische Kapazität zu entwickeln, ohne die gesamte Arbeit von Anfang an direkt zu finanzieren. Im Gegenzug werden Betriebsbedingungen, Tarife und Garantien, die Investoren gewährt werden, entscheidend.

Am 23. Oktober 2026 konnten die Gespräche jedoch nicht davon ausgehen, dass alle genannten Projekte Gegenstand endgültiger Verträge waren. Die vorliegenden Informationen belegen, dass es einen kooperativen Ansatz und Investitionsvorschläge gibt. Sie bestätigen keinen vollständigen Bauplan oder einen endgültig zugesagten Gesamtbetrag.

Deir Ammar und Zahrani im Herzen von Produktionsprojekten

Die in den Gesprächen mit Katar erwähnten Energieprojekte sind Teil einer breiteren Reflexion über die Modernisierung der libanesischen Produktionskapazitäten. Deir Ammar im Norden des Landes und Zahrani im Süden gehören zu den strategischen Standorten, die regelmäßig mit Elektroentwicklungsprojekten verbunden sind.

Ein bereits erwähnter detaillierter Vorschlag sah den Bau von zwei neuen Erdgaskraftwerken mit einer Leistung von jeweils 825 Megawatt vor. Die vorgeschlagene Gesamtleistung würde somit 1.650 Megawatt erreichen. Die Anlagen würden kombinierte Kreislauftechnologie verwenden, um Strom aus Gasturbinen zu erzeugen, während ein Teil der Wärme für den Betrieb einer zusätzlichen Turbine zurückgewonnen wird.

Diese Technologie ist von erheblichem wirtschaftlichen Interesse. Sie ermöglicht in der Regel eine bessere Energieeffizienz als eine herkömmliche Heizstation, die in einem einzigen Zyklus arbeitet. Der zur Erzeugung der gleichen Strommenge erforderliche Kraftstoffverbrauch kann daher je nach den technischen Merkmalen der Anlagen und ihren Betriebsbedingungen verringert werden.

Die Errichtung von zwei Werken dieser Größe würde die theoretische Produktionskapazität des Libanon erheblich verändern. Ihre installierte Kapazität würde jedoch nicht automatisch einer gleichwertigen dauerhaft verfügbaren Strommenge entsprechen. Die tatsächliche Produktion würde von Brennstoffversorgung, Wartung, Netzbetrieb und Betriebsbedingungen abhängen.

Dieser technische Vorschlag sollte auch von den Verpflichtungen unterschieden werden, die in den letzten Diskussionen bestätigt wurden. Die Eigenschaften von 825 Megawatt pro Anlage gehören zu einem bereits erwähnten Projekt. Die bis zum 23. Oktober überprüften Beweise deuten nicht darauf hin, dass diese Kapazitäten endgültig abgebaut wurden.

Erdgas als wesentliche Voraussetzung für Modernisierung

Das Thema Kraftstoff ist eines der Hauptthemen des Projekts. Die Modernisierung von Erdgaskraftwerken erfordert eine stetige Versorgung zu Kosten, die mit der finanziellen Kapazität des libanesischen Elektrizitätssektors vereinbar sind.

Zu den oben genannten Vorschlägen gehörte ein mögliches 20-jähriges Flüssiggasversorgungsabkommen. Sie sahen auch die Installation einer schwimmenden Einheit vor, um verflüssigtes Gas aufzunehmen, es zu speichern und in einen gasförmigen Zustand umzuwandeln, bevor es in Kraftwerken verwendet wird.

Eine solche Infrastruktur könnte die Abhängigkeit von bestimmten flüssigen Brennstoffen verringern, würde jedoch geeignete Hafenanlagen, Verbindungen und langfristige vertragliche Verpflichtungen erfordern. Gaspreise, gekaufte Mengen und Zahlungsverpflichtungen wären dann wesentliche Elemente der endgültigen Stromkosten.

Die Nutzung von Erdgas löst auch nicht die Schwierigkeiten des Stromnetzes. Selbst wenn die Anlagen über ausreichend Brennstoff verfügen, muss der Strom unter zufriedenstellenden technischen und finanziellen Bedingungen transportiert und verteilt werden können. Verluste im Netz, unregelmäßige Verbindungen und Schwierigkeiten bei der Einziehung von Rechnungen würden sich weiterhin auf die Einnahmen des Sektors auswirken.

Die Regierung muss daher Investitionen in die Produktion mit Vertriebsreformen verbinden. Ohne diese Koordinierung könnte eine Erhöhung der installierten Kapazität die Versorgung vorübergehend verbessern, ohne ein nachhaltiges finanzielles Gleichgewicht im System zu gewährleisten.

Erneuerbare Energien ebenfalls betroffen

Die Energiekooperation mit Katar beschränkt sich nicht auf thermische Kraftwerke. Eine Vereinbarung zwischen QatarEnergy und TotalEnergy betrifft auch die Entwicklung einer Solaranlage im Libanon. Diese Initiative ist Teil des Bestrebens, die Produktionsquellen zu diversifizieren und die Abhängigkeit von importierten Kraftstoffen schrittweise zu verringern.

Erneuerbare Energieprojekte sind für ein Land von besonderem Interesse, dessen Stromversorgung weiterhin stark den internationalen Energiepreisen ausgesetzt ist. Solarstrom ermöglicht die Erzeugung ohne direkten Kraftstoffverbrauch während des Betriebs der Anlagen. Es erfordert jedoch anfängliche Investitionen und eine angemessene Organisation des Netzwerks.

Die Solarentwicklung ersetzt nicht sofort konventionelle Kraftwerke. Seine Produktion variiert je nach Sonnenlicht und den Tagesstunden. Die Integration großer Kapazitäten erfordert daher zusätzliche Ressourcen, einschließlich pilotierbarer Anlagen und möglicherweise Speichersysteme.

Frühere Energievorschläge bezogen sich auch auf Investitionen in Windenergie und Batterien. Diese Elemente spiegeln eine Reflexion über die Diversifizierung des elektrischen Systems wider. Sie sollten jedoch nicht mit Projekten verwechselt werden, deren Finanzierung und Zeitpunkt bereits endgültig genehmigt würden.

Eine Finanzformel, die Erstinvestitionen vermeidet, aber keine zukünftigen Verpflichtungen

Das Hauptargument für eine Beteiligung Katars betrifft die Finanzierung. Die Regierung möchte Projekte begünstigen, bei denen Investoren die Bau- oder Modernisierungskosten tragen würden, bevor sie ihre Investitionen während der Betriebsperiode zurückerhalten.

Dieser Ansatz könnte den unmittelbaren Finanzierungsbedarf des Consolidated Revenue Fund begrenzen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der erzeugte Strom für den Staat kostenlos wäre. Der Vertrag sollte notwendigerweise die Bedingungen für die Vergütung des Investors vorsehen, unabhängig davon, ob es sich um Zahlungen im Zusammenhang mit der Produktion, der Verfügbarkeit von Anlagen oder um andere kommerzielle Verpflichtungen handelt.

Auch die Vertragsdauer ist ein wichtiges Thema. Eine langfristige Vereinbarung kann dem Investor finanzielle Sichtbarkeit bieten, aber sie bindet auch die Behörden über mehrere Jahre hinweg ein. Klauseln zu Tarifen, Garantien, Produktionsunterbrechungen und etwaigen Ausgleichszahlungen sollten daher sorgfältig geprüft werden.

Für den Libanon besteht die Herausforderung darin, Investitionen zu sichern und gleichzeitig die Doppelung finanzieller Ungleichgewichte zu vermeiden. Die Transparenz der Vergabeverfahren und die Fähigkeit der Regulierungsbehörden, vertragliche Verpflichtungen zu überwachen, werden von entscheidender Bedeutung sein.

Die Beteiligung ausländischer Investoren könnte zur Modernisierung der Infrastruktur beitragen. Seine Wirksamkeit wird jedoch von der Qualität der Verträge, den Produktionskosten und der Fähigkeit des Staates abhängen, den Sektor nachhaltig zu organisieren.

Nawaf Salam will Entscheidungen über Strom beschleunigen

Die Energiefrage bleibt eine Priorität der Regierung. Auf der Sitzung des Ministerrats am 22. Oktober kündigte Nawaf Salam seine Absicht an, innerhalb der nächsten zwei Wochen eine spezielle Sitzung zum Thema Elektrizität zu widmen. Ein weiteres Treffen war die Abfallwirtschaft.

Diese Ankündigung zeigt, dass Gespräche mit ausländischen Partnern weiterhin von Regierungsentscheidungen begleitet werden müssen. Insbesondere erfordern Investitionsvorhaben eine Klärung der administrativen Zuständigkeiten, der Finanzierungsbedingungen und der Funktionsweise.

Auch Energieminister Joe Saddi steht im Mittelpunkt dieser Bemühungen. Seine Abteilung muss die technischen Vorschläge und ihre Vereinbarkeit mit den Bedürfnissen des Landes prüfen. Die Umsetzung neuer Anlagen erfordert die Koordinierung der Energieentscheidungen mit den Netzkapazitäten und den Reformzielen.

Die Gespräche mit Doha sind auch Teil einer breiteren Suche nach regionalen Partnern. Libanon hat auch Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit anderen Ländern zur Verbesserung seiner Energieversorgung erkundet.

Ab dem 23. Oktober 2026 stellt die Initiative Katars daher eine bedeutende Investitionsmöglichkeit dar, aber ihr endgültiger Umfang hängt immer noch von vertraglichen und staatlichen Entscheidungen ab. Die Vorschläge für Kraftwerke, Erdgas und erneuerbare Energien müssen von den tatsächlich genehmigten Projekten unterschieden werden.

Der nächste entscheidende Schritt wird die Definition der ausgewählten Infrastruktur, ihrer Kapazität, Kosten und der damit verbundenen finanziellen Verpflichtungen sein. Diese Elemente werden messen, ob die Zusammenarbeit mit Katar zu einer nachhaltigen Steigerung der libanesischen Stromerzeugung beitragen kann.

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