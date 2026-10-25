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Der Sarkophag von Ahiram, König von Byblos
Zu Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr. trägt dieser Kalksteinsarkophag das älteste bekannte Beispiel des phönizischen Alphabets am Ursprung unseres westlichen Alphabets. Sein Deckel ist mit einem Fluch gegen jeden eingraviert, der das Grab verletzt. 1923 von Pierre Montet in Byblos exhumiert, überlebte er den Bürgerkrieg unter einem Betongestein. Hauptstück des Beirut National Museum.
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