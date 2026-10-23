IWF und Libanon: eine im November erwartete Mission, ein vor Jahresende erwartetes Abkommen und die explosive Frage der Bankverluste

Der IWF wird voraussichtlich die Finanzverhandlungen im Libanon vom 9. bis 13. November 2026 fortsetzen. Eine technische Vereinbarung wird vor Dezember erwartet, aber die Verteilung der Bankverluste bleibt entscheidend. Einleger, Banken, die Bank des Libanon und der Staat werden einen Kompromiss bei der finanziellen Verantwortung finden müssen.

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Eine Delegation erwartet vom 9. bis 13. November, um die Verhandlungen zu beschleunigen

Der Libanon könnte noch vor Ende 2026 einen weiteren Schritt in seinen Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds machen. Eine Delegation des Finanzinstituts wird vom 9. bis 13. November in Beirut erwartet, um die Gespräche mit den libanesischen Behörden fortzusetzen. Dieser Besuch findet in einem Kontext statt, in dem die Regierung versucht, die für den Abschluss eines Hilfsprogramms erforderlichen Finanzreformen voranzutreiben. Das Hauptproblem bleibt die Verteilung der kumulierten Verluste im Bankensystem, dessen Begleichung weitgehend die Aussichten auf eine Erholung des Sektors bestimmt.

Samir Hammoud, Berater des Finanzministers und ehemaliger Vorsitzender der Bankenaufsichtskommission, bestätigte den Zeitplan dieser Mission in Erklärungen, die am 23. Oktober veröffentlicht wurden. Er berichtete auch von ernsthafter Arbeit zwischen den libanesischen Behörden und Vertretern des Fonds. Ziel ist es, in den noch zu diskutierenden Fragen ausreichende Fortschritte zu erzielen, um noch vor Jahresende eine Einigung zu erzielen. Diese Perspektive stellt eine Ambition der Verhandlungsführer dar, nicht die Ankündigung einer bereits erzielten Vereinbarung.

Der Austausch betrifft mehrere libanesische Institutionen. Das Finanzministerium, die Libanesische Zentralbank und Vertreter des Fonds nehmen an den Diskussionen über die zur Wiederherstellung der Finanzstabilität erforderlichen Maßnahmen teil. Die Verhandlungen umfassen Bankenreformen, seit der Krise angesammelte Ungleichgewichte und Bedingungen, unter denen das Land normale finanzielle Beziehungen zu internationalen Institutionen zurückgewinnen könnte.

Die November-Mission scheint daher ein wichtiger Termin zu sein. Sie sollte eine weitere Prüfung der ergriffenen Maßnahmen ermöglichen und feststellen, ob die erzielten Fortschritte ausreichen, um die Standpunkte einander anzunähern. Der Kalender ist jedoch eng. Zwischen dem angekündigten Besuch und Ende des Jahres werden sich die Behörden mit Finanzfragen befassen müssen, die seit mehreren Jahren Gegenstand von Differenzen sind.

Das Financial Loss Act steht im Mittelpunkt der Diskussionen

Das Gesetz über die Verteilung der finanziellen Verluste ist eines der Haupthindernisse für den Abschluss einer Vereinbarung. Der Text sollte die Modalitäten für den Umgang mit im libanesischen Bankensystem akkumulierten Ungleichgewichten festlegen. Er betrifft die Beziehungen zwischen dem Staat, der Bank des Libanon, Geschäftsbanken und ihren Einlegern.

Die Finanzkrise hat die Funktionsweise des Bankensektors grundlegend verändert. Beschränkungen für Auszahlungen und Überweisungen haben viele Einleger daran gehindert, frei über ihre Vermögenswerte zu verfügen. Banken sind mit Vermögensdegradation und Liquiditätsschwierigkeiten konfrontiert. Auch die Libanesische Zentralbank hat erhebliche finanzielle Ungleichgewichte angehäuft. Die Lösung dieser Situation erfordert eine Klärung der Verluste und Verbindlichkeiten.

Der Zweck des Gesetzes ist es, genau zu bestimmen, wie diese Verluste erkannt und verteilt werden. Dieser Schritt ist unerlässlich, um die Bedingungen für eine mögliche Bankenumstrukturierung festzulegen. Es hat auch direkte Konsequenzen für die Antragsteller, deren Rechte von den letztlich angenommenen Mechanismen abhängen.

Samir Hammoud stellte die Fortschritte in dieser Frage als ein zentrales Element der Verhandlungen dar. Seinen Erklärungen zufolge zielen die Gespräche darauf ab, die Positionen der libanesischen Behörden und des Fonds anzunähern, um die Annahme eines kohärenten Finanzrahmens zu ermöglichen. Der Text kann jedoch erst dann als endgültig angenommen betrachtet werden, wenn die erforderlichen institutionellen Verfahren abgeschlossen sind.

Die Schwierigkeit liegt in den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der verschiedenen Optionen. Bei jeder Verteilung von Verlusten muss festgelegt werden, welche Institute die Kosten zu tragen haben und in welchem Umfang. Außerdem müssen die Mechanismen zum Schutz der Antragsteller geklärt werden. Diese Entscheidungen können sich nachhaltig auf das Funktionieren der Banken und das Vertrauen in das Finanzsystem auswirken.

Einleger im Herzen der Bankenumstrukturierung

Die Frage der Einlagen ist einer der heikelsten Aspekte des Sanierungsprogramms. Seit Beginn der Krise haben Bankenbeschränkungen private Haushalte, Unternehmen und Institutionen getroffen, die Vermögenswerte in Finanzinstituten halten. Schwierigkeiten beim Zugang zu Konten haben dazu beigetragen, das Vertrauen in die Banken zu verringern und die wirtschaftlichen Gewohnheiten grundlegend zu ändern.

Die Verteilung der Verluste beschränkt sich daher nicht auf finanzielle Salden. Sie wird auch die Bedingungen festlegen, unter denen Einleger ihre Vermögenswerte einziehen können. Die Rückzahlungsbedingungen, mögliche Verzögerungen und die Behandlung der verschiedenen Kategorien von Einlagen sind wichtige Themen.

Die am 23. Oktober vorliegenden Informationen erlauben es nicht, einen endgültigen Rückzahlungsplan vorzulegen oder die Beträge festzulegen, die durch eine künftige Regelung garantiert würden. Kein allgemeiner Zeitplan für die Rückgabe von Einlagen kann allein auf der Grundlage der Verhandlungserklärungen als erworben angesehen werden.

Die Herausforderung für die Behörden besteht darin, eine Formel für die Erfassung von Verlusten zu finden, ohne die Finanzstabilität weiter zu beeinträchtigen. Zu einer glaubwürdigen Umstrukturierung gehört auch die Klärung der Situation der Banken und die Festlegung der Bedingungen, unter denen sie weiterarbeiten können.

Für Einleger wird die Annahme eines Textes allein nicht ausreichen, um den Zugang zu Geldern wiederherzustellen. Die Folgen hängen von den Umsetzungsmechanismen, den verfügbaren Ressourcen und den Entscheidungen ab, die für jede Anlagekategorie getroffen werden.

Eine technische Vereinbarung vor einem möglichen Finanzierungsprogramm

Samir Hammoud erwähnte die Möglichkeit, noch vor Ende des Jahres eine Einigung auf der Ebene des technischen Teams zu erzielen. Ein solcher Schritt wäre ein wichtiges Signal für die Beziehungen zwischen Libanon und dem Internationalen Währungsfonds.

Eine technische Vereinbarung bedeutet, dass die Verhandlungsteams zu einem gemeinsamen Verständnis der wichtigsten Maßnahmen gekommen sind, die zur Umsetzung eines Programms erforderlich sind. Es entspricht jedoch nicht automatisch der Freigabe der Finanzierung. Die Genehmigungsverfahren und die von der Institution festgelegten Bedingungen müssen weiterhin eingehalten werden.

Diese Unterscheidung ist unerlässlich, um den Umfang der laufenden Diskussionen zu beurteilen. Libanon sucht einen Rahmen, um seine finanzielle Erholung zu erleichtern. Der Abschluss eines Abkommens wird jedoch von der Fähigkeit der Behörden abhängen, die Reformen voranzutreiben und die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen.

In seinen Erklärungen legte Samir Hammoud eine technische Vereinbarung vor, um zu zeigen, dass sich das Land in die richtige Richtung bewegt. Sie ist der Ansicht, dass solche Fortschritte den Weg für eine strukturiertere Finanzbeziehung mit dem Fonds ebnen könnten, insbesondere durch ein Darlehensprogramm und die Unterstützung von Reformen.

Die Aussicht auf eine Einigung bis Ende 2026 basiert daher auf den Entwicklungen in den Diskussionen und auf zukünftigen institutionellen Entscheidungen. Es bedeutet nicht, dass der Libanon bereits ein genehmigtes Programm hat oder dass Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Das Finanzministerium und die Bank des Libanon angesichts der Forderungen nach Erholung

Die Beteiligung des Finanzministeriums und der Libanesischen Bank an den Diskussionen unterstreicht die institutionelle Dimension des Themas. Bankenumstrukturierungen können nicht unabhängig von öffentlichen Finanzen und Geldpolitik behandelt werden. Entscheidungen über Verluste, Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten betreffen die Wirtschaft als Ganzes.

Der Gouverneur der libanesischen Zentralbank, Karim Suaid, leitet das Geldinstitut in dieser Phase der Verhandlungen. Der Handel muss die Verantwortung der Zentralbank, die Situation der Handelsinstitutionen und die Ziele der finanziellen Stabilisierung berücksichtigen.

Das Finanzministerium seinerseits ist an Diskussionen über staatliche Verpflichtungen und haushaltspolitische Maßnahmen beteiligt. Die Koordinierung zwischen den verschiedenen Institutionen ist eine wichtige Voraussetzung, um den Vertretern des Fonds ein kohärentes Programm vorzulegen.

Die Verhandlungen zielen darauf ab, mehrere Ziele zu formulieren: die Klärung der Verluste, die Umstrukturierung des Bankensektors, die Wiederherstellung stabilerer monetärer Bedingungen und die Schaffung eines günstigen Rahmens für die wirtschaftliche Erholung.

Diese Ziele bleiben jedoch von politischen Entscheidungen abhängig. Die Behörden müssen die diskutierten Leitlinien in anwendbare Maßnahmen umwandeln. Insbesondere wird die November-Mission Fortschritte und Fragen bewerten, die noch ein Schiedsverfahren erfordern.

Samir Hammoud diskutiert auch regionale wirtschaftliche Perspektiven

Neben den Finanzverhandlungen entwickelte Samir Hammoud eine Reflexion über die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Libanon, Syrien und Irak. Sie ist der Ansicht, dass eine bessere Koordinierung zwischen diesen drei Ländern Investitionen fördern und das Wachstum unterstützen könnte.

Diese Perspektive beruht insbesondere auf ihrer geografischen und wirtschaftlichen Komplementarität. Libanon hat Hafeninfrastruktur und Dienstleistungen, die am regionalen Handel teilnehmen können. Syrien nimmt eine wichtige Position auf Landwegen ein, während der Irak einen potenziellen Markt- und Wirtschaftspartner darstellt.

Hammoud betont auch die Bedeutung der Seewege. Spannungen in der Straße von Ormuz und Bab al-Mandeb zeigen die Risiken für einige kommerzielle Kanäle. In diesem Zusammenhang glaubt sie, dass die libanesische Infrastruktur eine Rolle in einer diversifizierteren regionalen Handelsorganisation spielen könnte.

Er verwies auf die Möglichkeit erheblicher Investitionen und der Verbesserung der Wachstumsaussichten, wenn es den drei Ländern gelingt, ihre Zusammenarbeit zu verstärken. Diese Einschätzung stellt eine wirtschaftliche Perspektive dar, die vom ehemaligen Bankmanager verteidigt wurde. Sie entspricht nicht einem bereits finanzierten Investitionsprogramm oder einer offiziellen Prognose des Internationalen Währungsfonds.

Solche Projekte würden insbesondere von den Sicherheitsbedingungen, der verfügbaren Infrastruktur, den Handelsabkommen und der politischen Stabilität abhängen. Sie würde auch Investitionen umfassen, deren Beträge und Modalitäten in den geprüften Erklärungen nicht festgelegt sind.

November, ein wichtiger Termin für Finanzreformen

Der vom 9. bis 13. November angekündigte Besuch ist nun der nächste Termin für Gespräche zwischen Libanon und dem Internationalen Währungsfonds. Insbesondere müssen die Verhandlungsführer den Fortschritt des Rahmens für finanzielle Verluste und die notwendigen Maßnahmen zur Fortsetzung der Bankensanierung überprüfen.

Der von Samir Hammoud vorgesehene Zeitplan lässt die Möglichkeit einer technischen Vereinbarung vor Ende des Jahres offen. Diese Perspektive wird von der Fähigkeit der libanesischen Institutionen abhängen, ihre Positionen näher zusammenzubringen und die erwarteten Entscheidungen voranzutreiben.

Für Einleger, Banken und Unternehmen können die konkreten Folgen nur auf der Grundlage der endgültig verabschiedeten Bestimmungen bewertet werden. Die Klärung der Verteilung der Verluste bleibt die wichtigste unmittelbare Frage.

Ab dem 23. Oktober 2026 hat der Libanon daher einen neuen Verhandlungszeitplan und ein vereinbartes Ziel vor Ende des Jahres. Das Ergebnis wird von den Diskussionen im November und der Umsetzung der finanziellen Verpflichtungen in institutionelle Entscheidungen abhängen.

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