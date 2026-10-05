Beirut, 2. Oktober 2026: Sein Forschungsthema in drei Minuten (180 Sekunden) klar, prägnant und überzeugend auf Französisch auszustellen, ist die Herausforderung für die 14 libanesischen Doktoranden, die an der 2026-Ausgabe des Wettbewerbs « Ma Theses in 180 Seconds » teilnahmen, der am 1. Oktober in den Räumlichkeiten des Nationalrats der […]

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Beirut, 2. Oktober 2026Die 14 libanesischen Doktoranden, die am 1. Januar 1893 am Wettbewerb « Ma Thesis in 180 Sekunden » im Jahr 2026 teilnahmen, stellten ihr Forschungsthema in drei Minuten (180 Sekunden) klar, prägnant und überzeugend auf Französisch vorundoktober beim Nationalen Rat für wissenschaftliche Forschung (CNRS – Libanon) in Beirut.

Im Libanon ermöglichen die Agence Universitaire de la Francophonie und das CNRS – Libanon, die seit etwa zehn Jahren an diesem Wettbewerb teilnehmen, durch diesen Wettbewerb die Wissenschaften zugänglich zu machen und auch Doktoranden zu lehren, ihre wissenschaftliche Arbeit zu schätzen, indem sie ihre Kommunikationsfähigkeiten entwickeln, um ein komplexes Thema so einfach wie möglich zu erklären.

14 französischsprachige Doktoranden, 12 Frauen und 2 Männer, von verschiedenen Universitäten im Libanon (Libanon-Universität, Saint-Joseph-Universität Beirut und Saint-Esprit-Universität Kaslik) und aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen (Medizin, Umwelt, Chemie, Kunst, Bildung, Psychologie, Soziologie …) wurden für die Teilnahme am Finale ausgewählt.

Die Jury bestand aus Jean-Noël Baléo, Regionaldirektor von AUF Middle East, Imane Abbas, Direktor für Doktorandenstipendien und Forschungsstipendien am CNRS Libanon, und Hiba el Hajj, Forschungslehrer an der American University of Beirut.

Am Ende dieses harten Wettbewerbs zwischen den Kandidaten gewann Ghina el Hage Chehade, Doktorandin an der St. Joseph’s University in Beirut, den ersten Platz. Nathalie Tawil, Doktorandin an der Holy Spirit University in Kaslik, belegte den zweiten Platz. Schließlich belegte Amine Fikani Doktorand am USJ den dritten Platz.

Die Gewinnerin, Ghina el Hage Chehade, ist Doktorandin in pharmazeutischen und biologischen Wissenschaften und ihre Dissertation konzentriert sich auf die Erforschung der Fähigkeit extremophiler Mikroorganismen aus libanesischen Naturstätten für die nachhaltige Produktion von biologisch abbaubaren Kunststoffen.

Sie wird die Möglichkeit haben, ausgewählt zu werden, um die Farben des Libanon beim internationalen Finale Ende 2026 online zu verteidigen. Es wurde auch von CNRS-L einen Preis von 100 Millionen libanesischen Pfund verliehen.

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