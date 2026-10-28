Wenn Kunst Autonomie finanziert

In Beirut organisiert der Rotary Club of Beirut Cosmopolitan am 30. und 31. Oktober 2026 eine karitative Ausstellung mit der Libanesischen Blinden- und Gehörlosenschule in Baabda. Ziel: Finanzierung von 100.000 US-Dollar Braille-Ausrüstung und einem Kochofen, um pädagogische und künstlerische Autonomie für Studenten zu entwickeln.

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Rotary Club Beirut Cosmopolitan × Libanon Schule für Blinde und Taubstumme – Baabda

Charitable Ausstellung – Charles Corm Foundation

Einweihung: Freitag, 30. Oktober 2026 bis 17 Uhr • Für die Öffentlichkeit geöffnet: Samstag, 31. Oktober 2026, ganztägig

Eine direkt der Schule zugewiesene Finanzierung

Der Rotary Club of Beirut Cosmopolitan (RCBC) organisiert in Zusammenarbeit mit der Libanesischen Blinden- und Gehörlosenschule (LSBD) in Baabda eine Ausstellung mit Werken und Gemälden, um nachhaltige Bildungs- und Kunsteinrichtungen für die Schule zu finanzieren. Die Einnahmen aus LSBD-Werken werden dem Projekt zugewiesen: das Braille-Lernen zu stärken und die Tonwerkstatt mit einem Backofen auszustatten.

Zwei spezifische Bedürfnisse

Das erste ist das Braille-System. Für einen blinden oder sehbehinderten Schüler bietet Braille Zugang zu Lesen, Schreiben und Schulautonomie. Das Projekt umfasst 30 Perkins-Maschinen, einen hochauflösenden Brailledrucker und digitale Notizwerkzeuge, die durch die für ihre Verwendung erforderliche Schulung ergänzt werden.

Der zweite betrifft die Tonwerkstatt. Die Modellierung ermöglicht es Schülern, insbesondere sehbehinderten, Formen und Volumen durch Berührung zu erkunden. Der Erwerb eines Backofens und seiner Ausrüstung wird Kreationen in nachhaltige Werke verwandeln, die freigelegt werden können und wiederum zu zukünftigen Finanzierungsmaßnahmen beitragen.

Volles zu finanzierendes Budget

Ausrüstung/Aktion Einzelheiten Geschätzter Haushalt (USD) Maschinen Braille Perkins 30 einheiten 60.000 Hochauflösender Brailledrucker 1 system 2 000 000 Notesticker / digitale Werkzeuge Braille Angepasste Ausrüstung 8.000 Spezialisierte Ausbildung Bildungsnutzung und -integration 12.000 Öfen für Tonarbeiten + Werkstattausrüstung Kochofen, Installation und Zubehör Nach Schätzung zu bestätigen BREMSSYSTEM INSGESAMT Ausrüstung + Schulung 100.000 USD GLOBAL FÜR FINANZIERUNGEN INSGESAMT Braille- und Tonwerkstatt 100.000 USD + Ofenangebot

Hinweis: Das Braille-Budget oben spiegelt die derzeit identifizierten Bedürfnisse wider. Die Kosten für den Ofen, sein Installations- und Werkstattzubehör sind nach Erhalt des endgültigen technischen Voranschlags zu addieren; Es wird hier nicht absichtlich erfunden.

Nachhaltige Investitionen

Das Ziel ist einfach: Jede verkaufte Arbeit wird zu einem messbaren Beitrag zur Ausrüstung. Braille-Maschinen, Drucker, digitale Werkzeuge und der Ofen werden von sukzessiven Studentenaktionen verwendet. Die Finanzierung finanziert daher keine einmaligen Ausgaben, sondern eine Bildungs- und Kreativkapazität, die von Dauer sein wird.

Von der Arbeit zur Autonomie

Die Bedeutung des Projekts liegt in diesem positiven Kreis: Kunst ermöglicht es, Geld zu beschaffen; die Mittel finanzieren die Werkzeuge; Die Werkzeuge ermöglichen es den Schülern, mehr zu lernen und zu schaffen. Ein heute verkauftes Werk kann morgen eine Braille-Seite, ein Lernwerkzeug oder eine Skulptur werden, die in der neuen Werkstatt gekocht wird.

Freitag, 30. Oktober 2026-17:00 : Einweihung

Samstag 31. Oktober 2026: Ausstellung ganztägig geöffnet

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