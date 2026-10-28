Wenn Kunst Autonomie finanziert

Rotary Club Beirut Cosmopolitan × Libanon Schule für Blinde und Taubstumme – Baabda
Charitable Ausstellung – Charles Corm Foundation
Einweihung: Freitag, 30. Oktober 2026 bis 17 Uhr • Für die Öffentlichkeit geöffnet: Samstag, 31. Oktober 2026, ganztägig
Eine direkt der Schule zugewiesene Finanzierung
Der Rotary Club of Beirut Cosmopolitan (RCBC) organisiert in Zusammenarbeit mit der Libanesischen Blinden- und Gehörlosenschule (LSBD) in Baabda eine Ausstellung mit Werken und Gemälden, um nachhaltige Bildungs- und Kunsteinrichtungen für die Schule zu finanzieren. Die Einnahmen aus LSBD-Werken werden dem Projekt zugewiesen: das Braille-Lernen zu stärken und die Tonwerkstatt mit einem Backofen auszustatten.
Zwei spezifische Bedürfnisse
Das erste ist das Braille-System. Für einen blinden oder sehbehinderten Schüler bietet Braille Zugang zu Lesen, Schreiben und Schulautonomie. Das Projekt umfasst 30 Perkins-Maschinen, einen hochauflösenden Brailledrucker und digitale Notizwerkzeuge, die durch die für ihre Verwendung erforderliche Schulung ergänzt werden.
Der zweite betrifft die Tonwerkstatt. Die Modellierung ermöglicht es Schülern, insbesondere sehbehinderten, Formen und Volumen durch Berührung zu erkunden. Der Erwerb eines Backofens und seiner Ausrüstung wird Kreationen in nachhaltige Werke verwandeln, die freigelegt werden können und wiederum zu zukünftigen Finanzierungsmaßnahmen beitragen.
Volles zu finanzierendes Budget
|Ausrüstung/Aktion
|Einzelheiten
|Geschätzter Haushalt (USD)
|Maschinen Braille Perkins
|30 einheiten
|60.000
|Hochauflösender Brailledrucker
|1 system
|2 000 000
|Notesticker / digitale Werkzeuge Braille
|Angepasste Ausrüstung
|8.000
|Spezialisierte Ausbildung
|Bildungsnutzung und -integration
|12.000
|Öfen für Tonarbeiten + Werkstattausrüstung
|Kochofen, Installation und Zubehör
|Nach Schätzung zu bestätigen
|BREMSSYSTEM INSGESAMT
|Ausrüstung + Schulung
|100.000 USD
|GLOBAL FÜR FINANZIERUNGEN INSGESAMT
|Braille- und Tonwerkstatt
|100.000 USD + Ofenangebot
Hinweis: Das Braille-Budget oben spiegelt die derzeit identifizierten Bedürfnisse wider. Die Kosten für den Ofen, sein Installations- und Werkstattzubehör sind nach Erhalt des endgültigen technischen Voranschlags zu addieren; Es wird hier nicht absichtlich erfunden.
Nachhaltige Investitionen
Das Ziel ist einfach: Jede verkaufte Arbeit wird zu einem messbaren Beitrag zur Ausrüstung. Braille-Maschinen, Drucker, digitale Werkzeuge und der Ofen werden von sukzessiven Studentenaktionen verwendet. Die Finanzierung finanziert daher keine einmaligen Ausgaben, sondern eine Bildungs- und Kreativkapazität, die von Dauer sein wird.
Von der Arbeit zur Autonomie
Die Bedeutung des Projekts liegt in diesem positiven Kreis: Kunst ermöglicht es, Geld zu beschaffen; die Mittel finanzieren die Werkzeuge; Die Werkzeuge ermöglichen es den Schülern, mehr zu lernen und zu schaffen. Ein heute verkauftes Werk kann morgen eine Braille-Seite, ein Lernwerkzeug oder eine Skulptur werden, die in der neuen Werkstatt gekocht wird.
Freitag, 30. Oktober 2026-17:00 : Einweihung
Samstag 31. Oktober 2026: Ausstellung ganztägig geöffnet
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