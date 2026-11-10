Weihnachten im Libanon: Was Flugbuchungen sagen

Die Flüge nach Libanon sind laut Jean Abboud zu Weihnachten abgeschlossen. Dieses Signal betrifft bestimmte Strecken und zukünftige Fahrten. Es misst keine ankünfte oder tourismuseinnahmen. Die Dauer des Aufenthalts, die Nächte und die Ausgaben werden es ermöglichen, den wirtschaftlichen Nutzen dieser Saison zu beurteilen.

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Die Flüge nach Libanon sind bereits für die Ferienzeit voll, so Jean Abboud, Präsident der Vereinigung der Tourismus- und Reisebüros. Diese Vorbehalte sind ein ermutigendes Signal für den Dezember 2026. Sie lassen jedoch nicht den Schluss zu, dass alle Verbindungen nach Beirut gesättigt sind oder dass die nächste Saison die Schwierigkeiten der Tourismusexperten überwinden wird.

In Erklärungen vom 10. November zitierte Jean Abboud mehrere große Abfahrtsstädte, darunter London, Paris, Dubai, Riad, Jeddah und Athen. Er gibt an, dass Linienflüge während der Ferien eine Buchungsrate von 100% erreicht haben. Er spricht über Tickets, die bereits für zukünftige Abfahrten reserviert sind, keine Reisenden sind bereits im Libanon angekommen.

Höchststand wird Ende Dezember erwartet

Der professionelle Manager plant, die Nachfrage ab Anfang Dezember und dann einen Höchststand am Ende des Monats zu verbessern, mit einer Aktivität, die sich bis Anfang Januar erstreckt. Der angekündigte Kalender bleibt der einer kurzen Saison. Eine urlaubsorientierte Bewegung kann den Verkauf unterstützen, ohne in den folgenden Wochen eine vergleichbare Geschäftstätigkeit zu gewährleisten.

Die genannten Bestimmungsländer geben Aufschluss über die betreffenden Märkte. Sie stellen keine umfassende Erhebung der verfügbaren Sitze dar. Keine Tabelle nach Unternehmen, Datum oder Häufigkeit begleitet diese Rücksendungen. Der Satz von 100 Prozent sollte daher nicht auf alle Abflüge von London oder Paris oder auf alle Ankünfte am Flughafen Beirut angewandt werden.

Reservierungen sind noch kein Touristenbericht

Drei Maßnahmen müssen getrennt bleiben: reservierte Sitzplätze, tatsächlich beförderte Passagiere und Kosten während des Aufenthalts. Der erste Indikator gibt Auskunft über den Antrag zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die anderen beiden können nur während der Saison und dann in ihrer Bilanz festgelegt werden.

Dasselbe gilt für die Unterbringung. Ein Flugticket in den Libanon bedeutet nicht automatisch ein Hotel über Nacht. Einige Reisende können von Verwandten untergebracht werden oder eine Unterkunft haben. Ohne Daten über Aufenthaltsdauer und Unterkunft wäre es verfrüht, von Flugbuchungen eine Hotelbelegungsrate oder ein Touristeneinkommen abzuziehen.

Zusätzliche Flüge sollen Ende Dezember ebenfalls die Nachfrage decken. In Ermangelung eines detaillierten Programms der Luftfahrtunternehmen in den vorgelegten Punkten kann ihr Anwendungsbereich nicht als eine gewisse Erhöhung der Gesamtkapazität quantifiziert werden. Die kommerzialisierten Flugpläne und die schließlich abgeschlossenen Flüge werden diesen Beitrag messen.

Sicherheit bleibt eine Forderung von Fachleuten

Jean Abboud fordert mehr Sicherheit und die Bekämpfung von Diebstahl, Straftaten und Verhaltensweisen, die die Aufnahme von Besuchern untergraben. Sie verbindet diese Forderung mit den Schwierigkeiten der Unternehmen in einem von Krieg und Unsicherheit geprägten Umfeld. Sie stellt die erwartete Anwesenheit nicht als Garantie für eine allgemeine Reorganisation dar.

Die nächsten nützlichen Elemente werden die detaillierten Zeitpläne der angekündigten Verstärkungen sein, gefolgt von Anwesenheitsdaten. Die Nächte und die Dauer des Aufenthalts werden es uns dann ermöglichen, zu schätzen, wie sich diese Nachfrage in der Aktivität von Hotels und anderen touristischen Unternehmen niederschlägt.

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