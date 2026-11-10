Libanon: Nervenspuren in Fossilien

Im Libanon hielten Fossilien von Dorateuthis syriaca Spuren, die Forscher als Nerven der Arme interpretieren. Studien, die 2024 und 2025 veröffentlicht wurden, beschreiben auch Saugnäpfe und innere Organe. Sie erklären, wie die Mineralisierung eine fragile Anatomie erhalten kann, ohne lebendes Gewebe zu erhalten. Imaging-Techniken ermöglichen es uns, diese alten Exemplare zu lesen, während der Vergleich zwischen Haqel, Hjoula und Sahel Aalma signifikante Erhaltungsunterschiede zwischen den drei Lagerstätten zeigt.

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Wussten Sie das?Im Libanon zeigen einige Fossilien nicht nur die Figur eines Tieres. Sie halten Spuren ziemlich gut genug, damit Forscher Strukturen erkennen, die als die Nerven seiner Arme interpretiert werden. Dies ist der Fall beiDorateuthis syriaca, ein kreidezeitlicher Kopffüßer, der in den Lagerstätten von Haqel, Hjoula und Sahel Aalma untersucht wurde. Zwei Werke, die 2024 und 2025 veröffentlicht wurden, beleuchteten diese außergewöhnliche Erhaltung. Die lebenden Gewebe sind verschwunden, aber ein Teil ihrer anatomischen Organisation bleibt im Stein lesbar.

Nervenspuren in libanesischen Fossilien

Die anatomische Studie unter der Leitung von Alison J. Rowe, die am 19. Dezember 2024 veröffentlicht wurde, untersuchte 54 Personen erneut. Dazu gehören Forscher des National Museum of Natural History, der Universität Sorbonne und des CNRS. Ihre Arbeit umfasste eine Art, die 1883 beschrieben wurde. Die Neuheit liegt daher nicht in der Entdeckung eines unbekannten Tieres, sondern in einer genaueren Lesbarkeit bereits identifizierter Fossilien.

Drei Proben präsentieren Strukturen, die das Team als axiale Nerven interpretiert. Diese Seile folgen der Achse der Arme. Ihre Position und Form ermöglichen einen Vergleich mit der Anatomie der aktuellen Kopffüßer. Acht Individuen zeigen auch Elemente, die als Saugnäpfe interpretiert werden. Dies sind seltene Details: Nicht alle untersuchten Fossilien behalten den gleichen Satz von Organen.

Die für diesen Artikel verwendete wissenschaftliche Fotografie zeigt ein Exemplar von Haqel, inventarisiert BHI 5814, unter ultraviolettem Licht. Die Autoren identifizieren ein Auge, die Mundregion, die Arme und eine Spur von axialen Nerven. Das Bild stammt aus der am 28. August 2025 veröffentlichten Arbeit. Seine UV-Farbe ist nicht die des lebenden Tieres: Dieses Licht wird verwendet, um Strukturen hervorzubringen, die schwer zu unterscheiden sind.

Foto:Rowe et al., 2025, Abbildung 2e,CC BY 4.0Isolierte Tafel der Originaltafel, Anmerkungen und Leiter beibehalten; Libnanews Kleidung hinzugefügt.

Die Form bleibt, nicht das lebende Gewebe

Sprechen über fossile Nerven kann ein irreführendes Bild geben. Dies sind keine Nervenfasern, die seit Millionen von Jahren frisch geblieben sind. Die meisten Forscher beschreiben einen Prozess der Mineralisierung: Mineralien, vor allem Kalziumphosphat, ersetzen empfindliches Gewebe. Das ursprüngliche Material verschwindet, während ein Teil seiner Form reproduziert werden kann.

Diese Unterscheidung trennt anatomische Informationen von einem biologischen Gewebe, das noch funktionell ist. Die Spur ermöglicht es, die Organisation des Arms zu diskutieren. Es liefert weder seine Nervenaktivität noch die Empfindungen des Tieres. Die beiden Studien berichten auch nicht über DNA-Entdeckung. Ihr Objekt ist die Morphologie: die Formen, ihre jeweiligen Positionen und die Transformationen, die nach dem Tod durchgemacht wurden.

Fossilisation bleibt selektiv. Die Tintentasche oder Teile des Muskelmantels sind viel häufiger sichtbar als die Nerven der Arme. Ein Fossil kann daher ein detailliertes Bild einer Region und fast keine Informationen über eine andere geben. Das Fehlen einer Spur allein beweist nicht, dass das Organ bei lebenden Tieren fehlte.

Mehrfachbeleuchtung für denselben Stein

Die Forscher kombinieren mehrere zerstörungsfreie Techniken. Die natürliche Lichtaufnahme dokumentiert das Aussehen der Probe. Ultraviolett hebt einige fluoreszenzmineralisierte Gewebe hervor. Ein anderes Verfahren, das sogenannte Reflektive Transformation Imaging, kombiniert Fotografien aus verschiedenen Beleuchtungswinkeln. Es hilft, die kleinen Reliefs der Oberfläche zu untersuchen.

X-Fluoreszenz vervollständigt diese Beobachtung durch die Abbildung chemischer Elemente. Unterschiede in der Zusammensetzung können somit eine Struktur aus dem umgebenden Gestein besser sichtbar machen. Eine chemische Karte reicht jedoch nicht aus, um ein Organ zu benennen. Seine Lage, Form und Vergleich mit anderen Exemplaren bleiben notwendig, um die Identifizierung zu unterstützen.

Diese Kombination erklärt, warum eine alte Sammlung immer noch neue Ergebnisse liefern kann. Es ist nicht immer notwendig, ein zusätzliches Fossil zu entdecken. Verschiedene Beobachtungsmethoden können ein Detail aufdecken, das diskret bleibt und dann erlauben, eine frühere Interpretation an mehreren Personen zu testen.

Acht Arme statt eines Tintenfischs mit zehn Fortsätzen

Die 2024 Überprüfung unterstützt stark eine achtarmige Anatomie. Die Autoren finden keine überzeugenden Beweise für zwei zusätzliche spezialisierte Tentakeln. Sie stellen auch einige der alten Identifizierungen von Haken oder Taschen in Frage, die für diese Tentakeln bestimmt sind. Die Unterscheidung zählt: Eine längliche Silhouette reicht nicht aus, um dieses Tier mit dem aktuellen Tintenfisch zu klassifizieren.

Es wäre ebenso reduzierend, es als unveränderten modernen Oktopus zu präsentieren.Dorateuthisenthält einen gladius, eine interne unterstützungsstruktur, deren form einen wichtigen platz in ihrer identifizierung einnimmt. Das Team analysiert seine Variationen zwischen Individuen. Fossilien bieten somit eine komplexere Evolutionsgeschichte als nur eine Ähnlichkeit mit den Arten, die wir heute kennen.

Beobachtete Überreste gehen über die Arme hinaus. Strukturen, die dem Verdauungs-, Kreislauf- und Atmungssystem zugeschrieben werden, vervollständigen das Bild. Eine Person behält sogar Elemente, die einem aufgenommenen Fisch zugeschrieben werden. Diese Beobachtungen unterstützen die Interpretation eines aktiven Raubtiers, ohne dass jedes seiner Verhaltensweisen rekonstruiert werden kann.

Drei Lagerstätten, verschiedene Archive

Die zweite Arbeit, die im August 2025 veröffentlicht wurde, verändert Maßstab und Frage. Es vergleicht die Erhaltung von 71 Individuen: 52 aus Hjoula, sechs aus Haqel und dreizehn aus Sahel Aalma. Dieses Set umfasst 46 bereits im Jahr 2024 untersuchte Proben und 25 weitere. Es ist daher nicht notwendig, die beiden Mitarbeiter als unabhängig hinzuzufügen oder die Ergebnisse ihrer Analysen zu verwechseln.

Haqel und Hjoula gehen zurück zum Cenomanian. Sahel Aalma gehört zu einer neueren Episode von Cretaceous, dem Santonianer, der sich hier vor etwa 83 bis 85 Millionen Jahren befand. Die drei Sammlungen stellen daher keine Fotografie desselben Augenblicks dar. Sie zeigen auch verschiedene Meeresumgebungen im alten Tethys.

Der statistische Vergleich zeigt eine häufigere Retention von Weichgewebe in Haqel und Hjoula als in Sahel Aalma. Die Lücke betrifft insbesondere Elemente des Kreislaufs und der Atemwege. Die Autoren betonen die Rolle lokaler Bedingungen: Anscheinend vergleichbare Kalksteinfelsen behalten nicht unbedingt die gleichen Informationen.

Diese Lesung hat spezifische Einschränkungen. Die Zahlen sind ungleichmäßig und der genaue Umfang der Probenentnahme ist nicht dokumentiert. Die Abflachung und Orientierung der Tiere beeinflussen auch, was beobachtbar bleibt. Für Forscher ist es wichtig, diese Unterschiede zu verstehen: Vor der Interpretation einer anatomischen Abwesenheit ist es notwendig zu wissen, was jede Ablagerung tatsächlich bewahren könnte.

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