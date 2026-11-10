Barrot verweist auf einen Konsens für die Post-FINUL

Jean-Noël Barrot verwies auf einen Konsens zur Vermeidung eines Sicherheitsvakuums im Südlibanon und zur Beschleunigung der Diskussionen über die Zeit nach dem Ende der Verhandlungen. Er sprach am 10. November in Paris am Ende der G7. In den Kommentaren werden keine zugelassenen Geräte angekündigt. Der von Marco Rubio erwähnte Zivilweg unterscheidet sich von dieser Beobachtung. Der UN-Kalender sieht das Ende der Operationen am 31. Dezember 2026 und einen geordneten Rückzug im folgenden Jahr vor. Die Verantwortlichkeiten und Mittel der künftigen Präsenz müssen noch festgelegt werden.

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Jean-Noël Barrot sprach von einem Konsens zur Vermeidung eines Sicherheitsvakuums im Südlibanon nach UNIFIL. Am Dienstag, den 10. November, meldete der französische Minister in Paris auch den gemeinsamen Willen, sich schnell in Richtung einer neuen Sicherheitsorganisation zu bewegen. Diese Kommentare, die von einer Nachrichtenagentur berichtet werden, werden nicht von der Ankündigung eines zugelassenen Geräts begleitet.

Barrot spricht von einem Konsens über zwei Ziele

Der Leiter der französischen Diplomatie sprach beim Treffen der G7-Außenminister. Der Austausch fand am 9. und 10. November im Quai d’Orsay statt. Er glaubt, dass sie in der libanesischen Frage Fortschritte gemacht haben.

Der darin beschriebene Konsens bezieht sich auf zwei Ziele: ein Sicherheitsvakuum zu vermeiden und die Vorbereitung des Post-FINUL zu beschleunigen. Es definiert nicht den zivilen oder militärischen Charakter einer zukünftigen Mission.

In den gemeldeten Erklärungen werden weder Mandat noch Personal oder Finanzierung angegeben. Sie werden auch nicht als beitragende Länder bezeichnet. Sie erlauben es daher nicht, die verschiedenen diskutierten Optionen als von den G7 angenommen zu betrachten.

Die am Dienstag angekündigte Etappe ist diplomatisch. Barrot stellt eine Annäherung an die Notwendigkeit dar, zu handeln, während die Form der zukünftigen internationalen Präsenz noch zu bestimmen ist.

Eine separate Aussage von Rubios Spur

Am Tag zuvor hatte Marco Rubio in Paris eine mögliche zivile Verifikationsmission erwähnt. Der US-Außenminister sagte, er habe es mit Emmanuel Macron besprochen. Sie suchte nach einem Mechanismus, der als glaubwürdig erachtet wurde, um die Verpflichtungen der Parteien zu überwachen.

Rubio betonte die Notwendigkeit eines Abkommens zwischen dem Libanon und Israel. Es hatte kein endgültiges Format oder einen Bereitstellungsplan angekündigt. Barrots Aussage macht nicht klar, dass dieser amerikanische Track kollektive Zustimmung erhalten hat.

In Beirut werden auch andere Vorschläge diskutiert. Gebran Bassil präsentierte Joseph Aoun am Dienstag die Idee einer Truppe, an der die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates beteiligt sind. Diese Initiative bleibt die des Führers der Freien Patriotischen Strömung. Es wird keine Verbindung zu einem G7-Plan hergestellt.

Zwei Schritte im UNIFIL Kalender

Mit der am 28. August 2025 angenommenen Resolution 2790 werden die UNIFIL-Operationen zum 31. Dezember 2026 beendet. Es sieht dann eine Kürzung und Rücknahme innerhalb eines Jahres, spätestens bis zum 31. Dezember 2027, vor.

Das Ende des Mandats bedeutet daher nicht den gleichzeitigen Austritt aller Friedenstruppen zum Ende dieses Jahres. Dieser Kalender allein schafft nicht die Mission zu übernehmen.

Der nächste Schritt besteht darin, die Aufgaben, den institutionellen Rahmen und die Garantien für diese mögliche Präsenz zu definieren. Der von Barrot geforderte Konsens betrifft seine Dringlichkeit, ohne seine Modalitäten öffentlich zu stoppen.

Fotoarchiv: Französisches UNIFIL-Kontingent in At Tiri, 14. Juli 2009. © Libnanews. Ganzheitliche Fotografie erhalten, redaktionelle Dressing. Es repräsentiert nicht das G7-Treffen im November 2026.

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