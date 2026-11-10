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Südlibanon, Armee und Diplomatie: 10. November Zeitung
Libnanews 10. November 2026
Neue Streiks im Südlibanon, Joseph Aouns Unterstützung der Armee, Gebran Bassils Vorschlag und die Wiedereröffnung der Straße unter dem Qaraoun-Damm. Die Zusammenfassung enthält auch katarische Vermittlung, Diskussionen über die Ukraine in Abu Dhabi, den Handel mit dem Irak und die US-Inflation. Schließlich entkam aus einer corgi-hündin in charlotte.
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