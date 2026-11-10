Pete Hegseth reagierte am Dienstag, den 10. November, auf die von Thomas Massie neu aufgelegte Anklageresolution. Im Pentagon verteidigte er die Rechtmäßigkeit militärischer Operationen und unterstützte den Krieg gegen den Iran. Er behauptet, mit den republikanischen Beamten des Hauses zu arbeiten, ohne eine Stimmenzahl zu liefern. Die erwartete Abstimmung kann sich immer noch auf die Einstufung oder Rücküberweisung des Textes beziehen. Eine mögliche Anklage wäre nicht gleichbedeutend mit einer Amtsenthebung: Ein Prozess im Senat wäre weiterhin notwendig.

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Hegseth reagierte auf Massie, indem er US-Operationen verteidigte und eine versuchte politische Anklage anprangerte. Am Dienstag, den 10. November 2026, lehnte der Verteidigungsminister im Pentagon die acht Führer ab, die am Tag zuvor vom republikanischen Vertreter von Kentucky neu gestartet wurden. Er behauptet, dass die Operationen mit dem Gesetz übereinstimmten. Diese Position bleibt ihre Verteidigung, während sich das Parlament noch mit der Entschließung befassen muss.

Pete Hegseth kündigte diese Konferenz am Montag an. Er eröffnete es mit einem Angriff auf Thomas Massie, dessen Ansatz er als politisches Spektakel präsentiert. Der Minister lehnte die Idee ab, dass Meinungsverschiedenheiten über die Kriegsführung ein Verfahren der Amtsenthebung rechtfertigten. Er glaubt, dass sie durch Debatte, Gesetzgebung und Wahlen geregelt werden müssen.

Hegseth antwortet Massie auf die Rechtmäßigkeit der Operationen

Der Minister verteidigt Operationen gegen den Iran, Jemen und Venezuela sowie Angriffe gegen mutmaßliche Drogenhandelsboote. Er behauptet, dass Donald Trump sie befohlen hat, dass der Kongress benachrichtigt wurde und dass das Militär sie legal hingerichtet hat.

Diese Antwort stellt Massies Resolution direkt in Frage. In seiner Erklärung vom 9. November beschuldigte der Abgeordnete Hegseth, den Krieg gegen den Iran ohne parlamentarische Erlaubnis fortgesetzt zu haben. Er berief sich auf die Bestimmungen der 1973 War Powers Resolution und ihre Austrittsfristen. Die parlamentarische Anklage und die Verteidigung des Ministers sind keine gerichtliche Entscheidung.

Der Text enthält auch Beschwerden über den Schutz der Zivilbevölkerung, Seeangriffe, Operationen in Venezuela und Jemen und die Behandlung von Senator Mark Kelly. Am Dienstag lehnt Hegseth die Anklagen gegen Zivilisten ab. Er stellte die parlamentarische Initiative als Bedrohung gegen die Soldaten dar, die seine Befehle ausgeführt hatten.

Diese letzte Lesung gehört dem Sekretär. Die Entschließung bezieht sich auf seine persönliche Verantwortung bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Es klagt die amerikanischen Soldaten nicht kollektiv an. Die Frage bleibt die parlamentarische Kontrolle über militärische Entscheidungen und ihre Rechtsgrundlage.

Es behält seine Verteidigung des Krieges gegen den Iran bei

Hegseth wiederholte, dass er die von Donald Trump befohlenen Operationen unterstütze und bereit sei, sie erneut auszuführen. Er bezeichnet die Kampagne gegen den Iran als militärischen Erfolg. Insbesondere behauptet sie die Zerstörung der iranischen Marine-, Luft- und Industriekapazitäten. Diese Einschätzungen bleiben die des Pentagon und stellen keine unabhängige Bewertung des Schadens dar.

Auf die Frage nach JD Vances Kommentaren zu den Wahlkosten des Krieges vermied es der Sekretär, dem Vizepräsidenten direkt zu widersprechen. Er sagte, er wolle die Verantwortlichkeiten nicht verteilen. Er behauptete jedoch, dass die Aktion gegen den Iran aus seiner Sicht ein Bedürfnis nach Sicherheit erfüllte, obwohl sie nicht populär war.

Seine Konferenz bedeutete daher keinen Rückzug auf das Prinzip der Operationen. Es markiert auch nicht die Ankündigung einer neuen Militärkampagne. Hegseth verteidigt vor allem seine Bilanz angesichts eines Protests eines gewählten Mitglieds seiner eigenen Partei nach den Zwischenwahlen am 3. November.

Kontakte mit der republikanischen Mehrheit gehen weiter

Der Sekretär sagte, dass sein Team, das für die Beziehungen zum Kongress zuständig ist, aktiv mit republikanischen Beamten zusammenarbeitet. Er zitierte den Sprecher des Hauses, Mike Johnson, und Tom Emmer, verantwortlich für die Gruppendisziplin. Er bietet erhebliche Unterstützung. Diese Erklärung erlaubt es nicht, die Abstimmung über die Entschließung zu zählen.

Hegseth dankt auch Donald Trump für seine Unterstützung. Er sagte, er wolle so lange im Amt bleiben, wie der Präsident es wünschte. Massie hatte Trump am Montag gebeten, ihn zu ersetzen. Der Abgeordnete stellt diese Option als vorzuziehend gegenüber den Untersuchungen dar, die er während des nächsten Kongresses erwartet.

Die gewählten Vertreter halten derzeit ihre Sitze bis zum Ende ihrer Amtszeit. Die in dieser Woche eingeleiteten Verhandlungen finden somit vor der scheidenden Kammer statt. Die Zwischenwahl hat die Befugnisse nicht sofort auf die neue Mehrheit übertragen.

Über das Verfahren kann noch abgestimmt werden

Die Angelegenheit muss innerhalb von zwei Gesetzgebungstagen für dieses bevorzugte Verfahren behandelt werden. Die genannte Frist bleibt am Mittwoch, dem 11. November. Die Vertreter können jedoch beschließen, die Entschließung zu klassifizieren oder sie an den Ausschuss zu verweisen, anstatt die Anklage anzunehmen.

Eine Anklage der Kammer würde nicht ausreichen, um Hegseth zu entlassen. Der Senat sollte ihn dann beurteilen. Eine Verurteilung würde zwei Drittel der anwesenden Senatoren erfordern. Der Sekretär bleibt in dieser Phase im Amt.

Die offizielle Erklärung der am Dienstagmorgen konsultierten Kammer signalisierte die Eröffnung der Sitzung und der Vordebatten. Hegseth hatte noch keine Stimme. Der genaue Wortlaut der bevorstehenden Abstimmung wird darüber entscheiden, ob die gewählten Vertreter über die Anklage oder über ihre parlamentarische Behandlung entscheiden.

Echtes Bild aus dem offiziellen Video von Pete Hegseths Vortrag im Pentagon, 10. November 2026. War.gov / DVIDS, Public Domain in den Vereinigten Staaten. Ganzes Bild, unberührt, mit Libnanews redaktionellem Dressing. Die Verwendung dieses Bildes impliziert keine Unterstützung des US-Departments für Libnanews. Das Aussehen der visuellen Informationen des US-Kriegsministeriums (DoW) impliziert oder stellt keinen DoW-Schlaf dar.

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